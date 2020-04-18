 Причина загрязнения воздуха в Киеве - пожары на Житомирщине. Из 15 очагов 6 ликвидировали, 5 - локализовали, - Аваков. КАРТА

Об этом он сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Прогорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов, ликвидировано 6, локализовано - 5, над 4 работаем. Для тушения привлечено 3 самолета, пожпоезд, 100 ед. спецтехники и более 600 человек. Справимся!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на севере Житомирщины в результате пожаров уничтожены десятки людских домов. Огнем охвачено около 4 тысяч гектаров леса.

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