 Причина загрязнения воздуха в Киеве - пожары на Житомирщине. Из 15 очагов 6 ликвидировали, 5 - локализовали, - Аваков. КАРТА

Об этом он сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Прогорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов, ликвидировано 6, локализовано - 5, над 4 работаем. Для тушения привлечено 3 самолета, пожпоезд, 100 ед. спецтехники и более 600 человек. Справимся!" - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на севере Житомирщины в результате пожаров уничтожены десятки людских домов. Огнем охвачено около 4 тысяч гектаров леса.
п'єзопідпалювачі для такого феєрверку крихітні, захованими у лісовій підстилці вони можуть чекати сигналу з мобілки диверсанта-оператора місяцями чи навіть роками
але ж ніхто не візьме на себе відповідальність відімкнути мобільний зв'язок у зоні потенційних піротерактів
ПЕПЕРОНІ
@PeperoniUA 2 ч
В 5 ранку було багато викидів.
https://mobile.twitter.com/TextyOrgUa/status/1251436646945488898
и каким местом авяков к докладу о пожаре??? - это два
и...он что, единственный и неповторимый у нас в государстве??? - это три
Впевнений на 100% що пожари це дії "Руського міра".
https://www.youtube.com/watch?v=s5GJpZ8tGLM
https://www.dialog.ua/ukraine/205536_1587191146
Последовавшая за Эпохой Бедности, Эпоха Нищеты стремительно перешла в Эпоху Выживания.
Головне управління розвідки Міноборони України розглядає
Російські військові залишилися у Білорусі після завершення навчань "Захід-2017" - Муженко
Білорусь як можливий плацдарм для вторгнення Росії.
Про це заявив представник відомства Вадим Скібіцький, - пише "Радіо Свобода".
За його словами, українська розвідка тримає на контролі всі заходи, які РФ проводить на території Білорусі.
"Протягом 2016-2017 років на території Білорусі відбулося багато заходів бойової підготовки російських підрозділів, зокрема, повітряно-десантних. Вивчалися аеродроми, вивчалася територія, були виходи до українського кордону. І ми вважаємо, що загроза з півночі існує", - наголосив Скібіцький."