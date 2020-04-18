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 Причина загрязнения воздуха в Киеве - пожары на Житомирщине. Из 15 очагов 6 ликвидировали, 5 - локализовали, - Аваков. КАРТА

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщает, что из 15 очагов возгораний в экосистемах Житомирской области спасатели уже ликвидировали 6 и локализовали 5 очагов.

Об этом он сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Прогорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов, ликвидировано 6, локализовано - 5, над 4 работаем. Для тушения привлечено 3 самолета, пожпоезд, 100 ед. спецтехники и более 600 человек. Справимся!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на севере Житомирщины в результате пожаров уничтожены десятки людских домов. Огнем охвачено около 4 тысяч гектаров леса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания": зафиксированы возгорания в Бородянке под Киевом. ФОТО

Причина загрязнения воздуха в Киеве - пожары на Житомирщине. Из 15 очагов 6 ликвидировали, 5 - локализовали, - Аваков 01
Причина загрязнения воздуха в Киеве - пожары на Житомирщине. Из 15 очагов 6 ликвидировали, 5 - локализовали, - Аваков 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189984
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков яким чином до гасіння пожеж?
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Ликвидированные,это когда уже все выгорело и потухло само?
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звернув увагу на кордон з Білорусією. За межами кордону пожари відсутні, такий же ліс, така ж суха трава, і народ з такими ж звичаями. Але пожарів немає...?!
Впевнений на 100% що пожари це дії "Руського міра".
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виглядає на те, що маємо справу з біодиверсійною війною
п'єзопідпалювачі для такого феєрверку крихітні, захованими у лісовій підстилці вони можуть чекати сигналу з мобілки диверсанта-оператора місяцями чи навіть роками
але ж ніхто не візьме на себе відповідальність відімкнути мобільний зв'язок у зоні потенційних піротерактів
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А як бути з місцевими дебілами, що палять траву і сміття?
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ты ж в апреле прошлого года, нахваливал и превозносил Авакова до небес, за то, что Аваков не допустил фальсификаций на выборах.. а сейчас ты переобулся и раздуваешь пожар недоверия Авакову?!... Игорек!.. ты как-то определись..
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Ви мене з кимось плутаєте, я завжди вважав Авакова зрадником за здачу Криму за призначення в кримський главк УМВС людини Аксьонова, бо це був узгоджений з турчиновим та яценюком акт державної зради під тиском путіна!
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Тебя, идиота, с кем то можно спутать? Да любой твой вброс на весь Цензор идиотизмом светит! А ярко как!!!))))))))
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Талант не можна сховати він пробивається як паросток через товщу бруду та асфальту.
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Браво!!! Але ложка гівна у твоїй мисці тобі смакує завжди!
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Я бачу власними очима, як місцеві довбні палять траву. Тільки от в лісі це одразу пожежа, а у моїй місцевості- це постійні виїзди екіпажів ДСНС для гасіння палаючої трави і сміття. Чи це кацапи підпалюють листя, що кінчені баби витягують ледь не на дорогу?
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якісь вельми синхронізовані палії



ПЕПЕРОНІ

@PeperoniUA 2 ч

В 5 ранку було багато викидів.

З 15 вогнищ на Житомирщині 6 ліквідували, 5 локалізували, - Аваков - Цензор.НЕТ 5529
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І разом з тим літачок пройшовся по зоні горіння.

З 15 вогнищ на Житомирщині 6 ліквідували, 5 локалізували, - Аваков - Цензор.НЕТ 9238
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olele, я в захваті від ваших коментарів. Аргументовано і інформативно.
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Аваков в свитере отрапортовал в твитере. Теперь я спокоен.
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Гасіння пожежі - це справа поліції? Мабуть, в лікарні тебе пожежники лікували...
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Мнс - руководитель министр внутренних дел
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МНС уже давно нет, есть гос служба по черезвычайным ситуации, возглавляет не аваков.
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фото к статье идиотское - это раз
и каким местом авяков к докладу о пожаре??? - это два
и...он что, единственный и неповторимый у нас в государстве??? - это три
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Ликвидированные,это когда уже все выгорело и потухло само?
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звернув увагу на кордон з Білорусією. За межами кордону пожари відсутні, такий же ліс, така ж суха трава, і народ з такими ж звичаями. Але пожарів немає...?!
Впевнений на 100% що пожари це дії "Руського міра".
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Есть и у нас, но немножко. Тут главное, вовремя начать тушить.
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а головне, як чудово все розраховано по актуальній розі вітрів

З 15 вогнищ на Житомирщині 6 ліквідували, 5 локалізували, - Аваков - Цензор.НЕТ 3755
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не всякий пожар рюкзаком потушить можно
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УВОЛИТЬ НЕМЕДЛЕННО! ГОНЧАРЕНКО ПРОШЕЛСЯ ПО СЫТНИКУ И НАБУ. МИЛЛИАРДЫ ИМ, 14 ТЫСЯЧ ГРИВЕН В БЮДЖЕТ.

https://www.youtube.com/watch?v=s5GJpZ8tGLM
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Ветер утихнет, само погаснет. Как обычно.
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Та не, дождь пройдет и потушит. Сколько высыпались в интернете с пожара в Австралии, дождь пошел и все получилось
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Только ближайшие две недели дождя не предвидится по прогнозу
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Главный пожарник и инфекционщик Авакян брехать не будет
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Нужно как-то ветер сменить, что бы на бацьку дуло.
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щось нові штрафи не дуже допомагають
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Всю роботу кацапських диверсантів виконає місцеве бидло з сірниками в кишені. Бо то така традиція. Завжди палили як не траву, то сільради чи панські садиби.
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Карта пожарів у Європі. Горить Україна, в інших країнах такого не має. Горять області, які граничать з Білорусією і кацапстаном. Путін не зміг взяти Україну зброєю, то вирішив спалити. А щоб не було кому давати відсіч зброєю на Донбасі, то клоун взявся садити АТОшників, воїнів, волонтерів і партіотів. А через московський сатанат розповсюджується коронавірус.

З 15 вогнищ на Житомирщині 6 ліквідували, 5 локалізували, - Аваков - Цензор.НЕТ 7096

https://www.dialog.ua/ukraine/205536_1587191146
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Преступники опозорившие звание волонтер и АТОшник должны сидеть в тюрьме.
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единственный способ прекратить пожары в лесу это запретить вырубку леса в местах после возгорания на 10 лет дальше после пожара все идет под пилу как сухостой то есть дрова.
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давно было говорено, что всё это умышленные поджоги... я ещё понял это когда Долина нарциссов сгорела, поджёги это самое лёгкое для кацапа или сепаратиста, чтобы нагадить Украине, это те скоты , которых вы возвращаете с оккупированных парашей территорий , именно за это они выказывают свою "любовь" и "благодарность" Украине, 100 %, как и в 2014 -м за то, что украинская земля их выкормила и вырастила
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Звонил знакомым в Буки, Андрушовку и Коростень. у них воздух чистых. Значит какой то хачик врёт.
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А нах*я нам пол миллиона мусоров? Чтобы карты рисовали и власть от народа отсекали или чтобы ловили поджигателей? Нах*я мы платим мусорам каждый год десятки миллиардов налогов?
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Anton Shvets

Последовавшая за Эпохой Бедности, Эпоха Нищеты стремительно перешла в Эпоху Выживания.
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Часи Порошенка - "Українська розвідка тримає на контролі всі заходи, які РФ проводить на території Білорусі.
Головне управління розвідки Міноборони України розглядає
Російські військові залишилися у Білорусі після завершення навчань "Захід-2017" - Муженко
Білорусь як можливий плацдарм для вторгнення Росії.
Про це заявив представник відомства Вадим Скібіцький, - пише "Радіо Свобода".
За його словами, українська розвідка тримає на контролі всі заходи, які РФ проводить на території Білорусі.
"Протягом 2016-2017 років на території Білорусі відбулося багато заходів бойової підготовки російських підрозділів, зокрема, повітряно-десантних. Вивчалися аеродроми, вивчалася територія, були виходи до українського кордону. І ми вважаємо, що загроза з півночі існує", - наголосив Скібіцький."
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