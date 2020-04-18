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 Наемники РФ с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня дважды, уже успев применить минометный огонь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, сегодня в 06.40 из стороны н.п. Нижнее Лозовое оккупанты выпустили в сторону наших укреплений в районе с. Луганское три мины 120-го и две мины 82-го калибра. В ответ наши военнослужащие открыли плотный огонь из штатного пехотного вооружения. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить противника прекратить огонь.

"Во второй раз враг нарушил режим перемирия уже в 08.10 утра у Травневого. Наши защитники насчитали падения трех мин калибра 82 мм, по два враждебных выстреа из гранатометов РПГ и АГС, а также в целом около 40 очередей из пулеметов и стрелкового оружия, совершенных российско-оккупационными войсками по направлению н.п.Гольмовский.

Благодаря хорошо оборудованным опорным пунктам наших войск, вражеский огонь оказался неэффективным.

По имеющейся информации по состоянию на данный момент, боевых потерь в рядах украинских войск с начала текущей суток нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ у Опытного, Гнутово и Старогнатовки, потерь нет, - пресс-центр ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3189981
 
 
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а террырысты, гады, переименовали луганск в ворошиловград - ни стыда, ни совести
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если это в действительности так, то их Шеф нормально прикалывается, по доброму, и над их сектой и над её главарями лично ))
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Героям Слава!!!
Горіть у пеклі москалі!!!
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Так це ви москалей подожгли в полiсся
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С каких таких это пор, друзья осла и дерьмака стали «наемниками»?!?!
И не «обстреляли» - а проверили боевую готовность и военную выучку армии капитулянтов...
Цензор, пиши правду и живи в ногу с зильонским временем!!!
Ты за это сам всем своим составом и топил...
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