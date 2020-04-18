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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Общество
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 Зеленский должен выйти из "зоны комфорта" и немедленно созвать СНБО из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Арьев

Пожары, бушующие в Киевской и Житомирской областях, могут быть вызваны не только небрежностью поджигателей травы, но и диверсиями. Президент Зеленский должен выйти из "зоны комфорта", немедленно созвать СНБО и принять план соответствующих мер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом сообщил нардеп Владимир Арьев.

"Киев уже который день в дыму. Киевская и Житомирская области так же. Уровень загрязнения воздуха превышает предельно допустимые границы в пять-шесть раз. И это является не только последствием глупости тех, кто выжигает траву на полях. Судя по количеству источников возгорания, объемов и вообще картины происходящего, - не исключено, что некоторые поджоги совершаются умышленно. Особенно в зоне отчуждения", - отметил нардеп.

По его словам, ситуация очень опасна в условиях эпидемии коронавируса. 

"Эксперты опубликовали данные на странице Международного экономического форума о том, что эффект от коронавируса - особенно и для больных, и для распространения этой болезни - усиливается в условиях сильных выбросов в атмосферу", - подчеркнул Арьев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "ЕС" требует собрать Кабмин и СНБО на срочное заседание из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС

"К сожалению, украинская власть пока должным образом не среагировала на ту опасность, которая существует сегодня. Опасность в том числе от возможных диверсионных действий. ... Президент должен действовать немедленно. А не прятаться за абсолютно ненужными в таких условиях визитами в чистую от дыма Закарпатскую область. И если этого не понял и не поймет президент, то очевидно и политические, и социальные последствия резкого ухудшения ситуации могут быть очень плохими. В том числе и лично для Зеленского", - отметил нардеп.

Арьев подчеркнул, что необходимо немедленно сделать все возможное, чтобы погасить пожары, для того, чтобы контролировать ситуацию в Киеве и области. Особенно в зоне отчуждения ЧАЭС. А также разработать антидиверсионные действия. И соответственно начать наконец штрафовать тех, кто умышленно поджигает траву на полях.

Ранее сообщалось, что партия "ЕС" требует собрать Кабмин и СНБО на срочное заседание из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС

Читайте на "Цензор.НЕТ": В период пандемии коронавируса действующая власть демонстрирует авторитарный идиотизм, - Арьев об ограничительных мерах в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3189979
 
   
 Топ комментарии
 
не мешайте Клоуну... - он видосик очередной пилит....
Расскажет в нем как вести себя во время пожара...
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Вихід з зони комфорту буде зі словами: "Де я?? ... Який зараз рік??"
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Арьев давно видел список членов СНБО? Хотя действительно - отследить этот калейдоскоп смены имен сложновато.
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"мы усе призеденты"! 73% президентов решило выжечь травку перед своими халупами
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никогда не понимал этого идиотизма - жечь траву и он относительно недавний, после 1957-го.
всегда было жалко смотреть на обгоревшие сосонки, смотришь и думаешь: "Вычухается или не вычухается..."
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а откуда у бабок эта идея фикс - ободрать весь газон до "чёрного пара"?
подстрегите траву - выглядит красиво и ухоженно! нет, надо ободрать всё до голой земли, потом это всё высушивается на солнце, потом первым же ветром - разметает всю сухую землю по округе! а совкобабки довольны - кругом срань и пыль
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Ну, бабок можно понять-- "шоб красіво було!" ... а газонокосилки -- нету, а вырывать бурьян -- облом....
но зачем (сколько себя помню) --- каждую весну выжигать плавни??? сколько же там живности гибнет...
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не мешайте Клоуну... - он видосик очередной пилит....
Расскажет в нем как вести себя во время пожара...
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главное: не снимать маску и не посещать лес для тушения лесного пожара! Зеленский должен выйти из "зоны комфорта" и немедленно созвать СНБО из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Арьев - Цензор.НЕТ 9938
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Интересно почему нет пожаров в Харьковской, Сумской, донецкой областях? Или там сухой травы и лесов нету? Может потому что тогда дым будет идти на Рашку? Совпадение? Не думаю.
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"Карту купи лапать". Ветер северо-западный, на рашу ни от куда не будет дуть.
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Вихід з зони комфорту буде зі словами: "Де я?? ... Який зараз рік??"
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Да, учитывая, что из смежной Белоруссии жалобы как-то не наблюдались. А ветер менялся довольно часто.
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... в омані у рашки по саму печінку. Тому все що треба зробити для України він робити не буде. Буде робити навпаки.
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На тушении вогню. Бач який шолом, ну в смысле шалом...
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Арьев давно видел список членов СНБО? Хотя действительно - отследить этот калейдоскоп смены имен сложновато.
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только встречный пал в сторону раши, при устойчивом юго-западном ветре, ослабит ситуацию.
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Некогда, видосики пишет.
Киевлянам, проголосовавшим за него, должно нравиться.
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Жалко. Пусть вьійдут с наименьшими потерями из этого кошмара.
Но как бьістро прилетела карма-ответка к лживьім лицемерам, пять лет вьівшим о геноциде, разезжавшим по курортам, сидящим в ресторанах и ночньіх клубах во время войньі.
Забьіли и не соблюдали "Не гневи Бога...".
Злоба, зависть и глупость привели к сегодняшнему дню.
Даже долгожители не помнят такого кошмара в Киеве.
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Какой пожар? Он мендель тимбилдингует. Тренировка у него, а ты тут со своими пожарами.
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шо шо, он с мендель уже это делает ? изменяет пианине ?
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ну, если выковыряете его из норы, куда оно забилось...(
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Чому мовчить Цензор як Москаль тицяв носом СБУшників що Герус ворог?
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Не заважай Бубачкі, вони відпочивають після обіду.
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Может достаточно будет одной пламенной речи Порошенко? Он это умеет.
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Ему нас рать он проводит с семьей сейчас в Закарпатье и е..сь оно все конем видосик про Пасху записал и все
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Зеленский должен выйти из "зоны комфорта"?

Он должен не вийти а уйти!
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Расположение очагов ни на какие мысли не наталкивает?

Зеленский должен выйти из "зоны комфорта" и немедленно созвать СНБО из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Арьев - Цензор.НЕТ 5780
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А ведь Сивохо сейчас мог пригодиться в тушении пожаров - не зря же он тренировался на скамейках в парке Зеленский должен выйти из "зоны комфорта" и немедленно созвать СНБО из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Арьев - Цензор.НЕТ 7642
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Закрыть границы с Россией и с Лугандонией и больше ничего в Украине гореть не будет.
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Зебил не выйдет, ибо в дупе.
И ваЗЕлин этому процессу уже не поможет...
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В Україні ще один вірус,страшніший за COVID-19. Це JANELOXMINE-42.
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Да к кому Вы обращаетесь он же ничего не решает за него все решают ермаки мендели шмендели и прочие личности а он только по видосикам
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У нас там, десь в Карпатах чи Одеській області, військові навчання не організуються? А то "Членограю І, Великому і Неповторному", потрібен привід з Києва здриснуть...
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На минометные учения его пригласите
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Зеленський начебто на виборах дав зрозуміти, що нікому нічого не "должен" і виборці були знодні, тому він виконує передвиборні обіцянки.
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Прошло четыре месяца и все как-то изменилось Зеленский должен выйти из "зоны комфорта" и немедленно созвать СНБО из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Арьев - Цензор.НЕТ 8169

Зеленский должен выйти из "зоны комфорта" и немедленно созвать СНБО из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Арьев - Цензор.НЕТ 7701 Зеленский должен выйти из "зоны комфорта" и немедленно созвать СНБО из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Арьев - Цензор.НЕТ 1363
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не всякий бройлер долетит до середины чорнобильской пущи без щепотки кокса
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Зеленского надо вывести из зоны комфорта и повесить на фонарном столбе!
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Люди сидять вдома, Президетн пише видосіки, країна догорає... може час збирати волонтерів- знову рятувати неньку?
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Ежегодно СБУ отлавливал группы диверсантов и дураков весной в зоне. В этот раз решили, что все совсем не так.
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впевнений на 100% що пожари це дії "Руського міра".
Причина такої думки:
з Чернобильскою зоною межує Білорусь. Такий же ліс, така ж суха трава, і народ з такими ж звичаями. Але пожарів немає...?!
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Та не трогайте вы Вовчика. Он устал, мы и так все ему мешаем работать, а тут еще пожары какие то. Ну перестаньте, он нам ничего не должен.
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выйдет пуем по роялю постучит разве что.профи )))
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он выйдет из зоны комфорта только если доза закончиться... и то...авяков-оченьджян из конфискованного подкинет.. (помните... как там килограммами конфисковывали...интересно провести отам ревизию...мука или сах/пудра?))) навряд ли натур/товар залежался))))
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Ждём, что по этому поводу скажет Ырина Геращенко. Жалко что Шкиряк самоизолировался да и Зоряна не слышно.
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Чим гірше - тим ліпше: Порошенко і К. використовують ситуацію с пожежами, ускладненими пиловими бурями, в своїх політичних целях. Замість того, щоб об'єднатися, згуртовувати зусилля на подолання біди. Можливо, така політична агітація і приводить до диверсійних підпалів. То природне явище ускладнене пожежами рукотворними і техногенними. Зима була без снігу і поверхневий грунтів за осінь, без дощу, безсніжну зиму, і суху весну висохли і витончились до пилу, який весняними вітрами як заметіль переміщається з місця на місце. Однак весняна циркуляція повітряних мас НЕ ГОРИЗОНТАЛЬНА, а ГОРИЗОНТАЛЬНО-вертикальна, - як літак на злеті, - то му що чорні/темні поверхня землі нагріваються СОНЦЕМ і над поверхнею землі ВИСХІДНІ потоки прогрітого повітря... Так пил переноситься у верхні шари атмосфери... А там ще дими від пожеж... Пилові бурі + дими. Раніше житті були вже подібні пилові бурі - посадки дерев засипало пилом чорнозему як в зимову заметіль... Це природна катастрофа, яку ЗМІ Порошенка та іншої "АппАзІції" намагається в громадській думці "пришпилити" новій владі : не розлідуються справи Майдану, криза Чорновіл, криза Приват, коронавірус,...-кожний може продовжити.
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у него дело государственной важности - еще два гомосека заразились коронавирусом от суки православной - некто Онуфрий и Антоний, бубка собирается съездить проведать
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Да помогите уже кто-нибудь Арьеву тушить пожары, он один вышел из зоны комфорта, но тем не менее не справляется. Главное, что у него уже есть и мощный план -" необходимо немедленно сделать все возможное, чтобы погасить пожары "(с)
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Клоун любит изображать из себя хрущева или бацьку и влезать в дела уровня мэров и начальников ЖЭКов, а когда требуется вмешательство президента в ЧП уровня страны, улетает то на Эйфелеву башню смотреть, то в Оман, то в Карпаты.
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Он не может выйти из зоны комфорта. Ломка будет.
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Зебилы, если "какая разница", надо просто перестать голосовать.
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