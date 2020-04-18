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 Политика Украины
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 Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы

Министр обороны Украины Андрей Таран назначил служебное расследование относительно заключения министерством договоров на закупку средств медицинской защиты от COVID-19 с китайской фирмой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны Украины Светлана Павловская после того, как журналисты "Схем" обнародовали информацию, что 15-16 апреля Министерство обороны Украины заключило договоры на закупку медицинских средств и оборудования для борьбы с коронавирусом на 69,6 миллиона гривен с китайской фирмой, специализирующейся на производстве и продаже модемов и другого телекоммуникационного оборудования, а от имени китайской фирмы договоры подписывает украинец, который, скорее всего, сам работает в структуре Минобороны.

"Соглашение не было реализовано, и деньги не перечислялись. Министр обороны Украины Андрей Таран назначил служебное расследование, по результатам которого будет предоставлена ​​дополнительная информация", - отметила Павловская.

"В средствах массовой информации распространяется информация о якобы заключенном договоре с китайской фирмой на приобретение средств медицинской защиты. Минобороны опровергает информацию о закупке ведомством средств медицинской защиты в Китае", - говорится в сообщении Минобороны, направленном в редакцию "Радио Свобода".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Китая еженедельно прибывают самолеты, пополняющие запасы средств индивидуальной защиты в Украине, - Степанов

В то же время, в своем материале журналисты ссылались на официальные данные государственного портала о публичных закупках Украины Prozorro - где уже обнародованы все подписанные договоры Министерства обороны Украины с китайской фирмой Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай).

Например, вот сообщение о факте заключения договора между Минобороны и фирмой Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай) с официального сайта Prozorro.

Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы 01

А вот первая страница обнародованного Министерством договора на закупку аппаратов ИВЛ.

Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы 02

По этим ссылкам можно ознакомиться со всеми заключенными договорами Министерства обороны и фирмой из Китая, обнародованным самым Министерством обороны:

- 21 комплект аппаратов искусственной вентиляции легких (на сумму 21 136 500 грн);
- 10 000 защитных щитков для лица (на сумму 280 600 грн);
- 1000 пирометров (инфракрасные термометры) (на сумму 1 120 875 грн);
- 150000 респираторов FFP2 (на сумму 9 607 500 грн);
- 55 000 респираторов FFP3 (на сумму 5 924 625 грн);
- 15 500 комплектов многоразовых комбинезонов ( "костюм биологической защиты") (на сумму 8 887 700 грн);
- 2 500 000 одноразовых трехслойных медицинских масок (на сумму 17 537 500 грн)
- 20 000 экспресс-тестов для диагностики коронавирусной болезни (на сумму 5 142 300 грн).

Всего по состоянию на 17 апреля на государственном портале обнародовано 8 договоров на закупку респираторов, масок, защитных костюмов, экспресс-тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 69,6 миллиона гривен, закупки проведены по упрощенной процедуре.

Глава Медицинских сил Вооруженных сил Украины Игорь Хоменко, который подписал эти договоры от имени Минобороны еще 16 апреля, подтвердил "Схемам", что договоры уже заключены, и стороны только ожидают проведения оплаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны закупает тесты, маски и аппараты ИВЛ для армии у китайской фирмы, которая торгует модемами, - СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3189976
 
 
 Топ комментарии
 
Вот этот, что при Порохе в 2015 ходил под ст. 111 "Государственная измена", при ваЗЕлине ежемесячно выписывает премии в 400% себе и близлежащим. Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы - Цензор.НЕТ 5269
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Нормальний міністр оборони, якщо він нормальний, при наявності телефону і комп"ютера з електронною поштою може провести за цією закупкою розслідування за 1 годину максимум. Це максимум, пару разів вийти перекурити й випити кави. А потім ще перевірити це "розслідування".
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При зебилах это будет не расследование, а быстрое уничтожение доказательств.
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При зебилах это будет не расследование, а быстрое уничтожение доказательств.
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Нормальний міністр оборони, якщо він нормальний, при наявності телефону і комп"ютера з електронною поштою може провести за цією закупкою розслідування за 1 годину максимум. Це максимум, пару разів вийти перекурити й випити кави. А потім ще перевірити це "розслідування".
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КАКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ? КЕМ? ОПГ ЗЕ?

Минздрав в открытую проводит внетендерные закупки. Минюст саботирует процесс в защиту интересов государства. Министр обороны выписывает премии в 400% себе и близлежащим. Министерство экономики крутит схемы по обложению с\х предприятий данью. Первым "экономическим" проектом нового министра экономики и сельского хозяйства Петрашко явился проект закупки специализированного програмного обеспечения, по которому дивное предприятие с дивным названием "Менора-Агро" будет получать ежегодно $1 с каждой собранной тоны зерна. Просто и со вкусом. Чистая прибыль - 70 млн.$ в год
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Вы представляете сколько времени заключение договора по нормальному тендеру требует? Да к началу поставок о пандемии уже и забудут.
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А как же ЗАКОН? Работать надо, а не на самокатах кататься, шаурму по Оманам жрать, видосики для дебилов записывать и отсиживаться со своим выводком в Закарпатье.
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Я ЗАБАЛТЫВАЮ ПРОБЛЕМУ?!! Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы - Цензор.НЕТ 4638
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ: Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы - Цензор.НЕТ 5173 :
И так, наступил момент истины. 26,9 млрд. гривен, т.е. половина "стабилизационного фонда" благополучно отправлена на выплаты пенсий, как и мы говорили. Другая половина фонда не существует вообще, ее просто еще не собрали. Так так медицина профинансированна только на первый квартал (мы неоднократно об этом говорили), то на нее денег нет. Потому было принято решение о сокращении и увольнении части медицинских работников. Типа "второй этап реформы". Оформление решения произойдет 21 апреля 2020 года. Действительно , зачем Степанову медработники - он на одних халатах 20 млн. гривен снял. И никаких расходов ! Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы - Цензор.НЕТ 5173
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ЭТО ФАКТЫ!
Что то мне подсказывает, что вы в 2019 году проголосовали за одного фигляра из г. Кривой Бивень. Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы - Цензор.НЕТ 9176
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Первое, куда пошел после возвращения в Киев , сбежавший из него Зеленский - ток-шоу Шустера. Привычка. Там он рассказал об "акулах, которые хотят потопить корабль "Слуги народа" " Фантазии Зеленского уже ворвались в ихтиологию. Главная цель определена как "...выжить, потом разрулим...", кредит МВФ как "...кровь экономики...". Рассказал о тоннах грузов доставляемых в Украину пассажирскими самолетами МАУ. Правда не объяснил почему МОЗ Украины закупает товары в обход установленной процедуры по цене выше чем средняя. Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы - Цензор.НЕТ 7962
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А я вам про ВОРОВСТВО Зелёной шоблы. Про то, как они наживаются на пандемии вместо того, что бы работать по 18 часов в сутки для её приодоления.
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Старый зольдат, то Ви що, не зрозуміли Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы - Цензор.НЕТ 5756 - епоха бідності скінчилася !
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Це, при умові, що він на захищає, а не нищить, армію
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Вот этот, что при Порохе в 2015 ходил под ст. 111 "Государственная измена", при ваЗЕлине ежемесячно выписывает премии в 400% себе и близлежащим. Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы - Цензор.НЕТ 5269
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Ходив? Чого ж не був посаджений за держзраду при пороху? Ото і не питай чому так зараз. Бо порохосвиня не покарала жодного злочинця. Результат закономірний.
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проведет,конечно...



tZE inform

Министр обороны выписывает премии в 400% себе и близлежащим.
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приходится спешить. сегодня у министров, время оседлой жизни в министерском кресле может оказаться не долгим, а прибарахлить и правнуков хочется.
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Нет в Украине никакого министерство обороны, уже как год - министерство сдачи территорий, отведения войск, лжи, манипуляции и капитуляции.
Где война только «в головах майданутых хахлов» нежелающих мира с хйлом...
Где плановые учения сокращены в несколько раз, а международные - отменены вообще, да и те проходят в виде постановочного шоу «дня открытых дверей»...
Где , меньше чем за год, уничтожены целые программы разработок и запуска в серию готовых и перспективных образцов вооружения...
Ведомство , где опять в почете очковтирательство и покраска бордюров...
Где опять вспомнили про кирзачи, портянки и дубок...
Где опять будут жрать перловку с песком и заедать гнилой капустой...
И если говорят, что хйло вернул кацапам неосталинизм, то впору признать, что зЭ-чмо с нарисованным ему д'ерьмаком рейтингом - страстно желает установления дремучего неосовка (времён своего маланца-деда, разгонявшего забастовки счастливых савеЦких шахтеров)
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Это вместо того, чтобы привлекать войска в помощь на тушение пожаров?
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За сколько продались украинские шлюхи в ВСУ!! рискующие здоровьем наших солдат!! Ведь всё что выпускается в китае, всё некачественная подделка или полный брак!!! Где качество? и где ширпотреб Китая! вы, что там вообще уху ели или без ухи уже ****..ли
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Для лекторства Зеленского, модем помогает лечится от короновируса моделируя сигнал в уши заболевших Зедебилоидов и демодулируя сигнал в уши выздоровших. Покупайте модемы и Вам всем станет легче
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