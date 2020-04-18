 Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны Украины Светлана Павловская после того, как журналисты "Схем" обнародовали информацию, что 15-16 апреля Министерство обороны Украины заключило договоры на закупку медицинских средств и оборудования для борьбы с коронавирусом на 69,6 миллиона гривен с китайской фирмой, специализирующейся на производстве и продаже модемов и другого телекоммуникационного оборудования, а от имени китайской фирмы договоры подписывает украинец, который, скорее всего, сам работает в структуре Минобороны.
"Соглашение не было реализовано, и деньги не перечислялись. Министр обороны Украины Андрей Таран назначил служебное расследование, по результатам которого будет предоставлена дополнительная информация", - отметила Павловская.
"В средствах массовой информации распространяется информация о якобы заключенном договоре с китайской фирмой на приобретение средств медицинской защиты. Минобороны опровергает информацию о закупке ведомством средств медицинской защиты в Китае", - говорится в сообщении Минобороны, направленном в редакцию "Радио Свобода".
В то же время, в своем материале журналисты ссылались на официальные данные государственного портала о публичных закупках Украины Prozorro - где уже обнародованы все подписанные договоры Министерства обороны Украины с китайской фирмой Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай).
Например, вот сообщение о факте заключения договора между Минобороны и фирмой Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай) с официального сайта Prozorro.
А вот первая страница обнародованного Министерством договора на закупку аппаратов ИВЛ.
По этим ссылкам можно ознакомиться со всеми заключенными договорами Министерства обороны и фирмой из Китая, обнародованным самым Министерством обороны:
- 21 комплект аппаратов искусственной вентиляции легких (на сумму 21 136 500 грн);
- 10 000 защитных щитков для лица (на сумму 280 600 грн);
- 1000 пирометров (инфракрасные термометры) (на сумму 1 120 875 грн);
- 150000 респираторов FFP2 (на сумму 9 607 500 грн);
- 55 000 респираторов FFP3 (на сумму 5 924 625 грн);
- 15 500 комплектов многоразовых комбинезонов ( "костюм биологической защиты") (на сумму 8 887 700 грн);
- 2 500 000 одноразовых трехслойных медицинских масок (на сумму 17 537 500 грн)
- 20 000 экспресс-тестов для диагностики коронавирусной болезни (на сумму 5 142 300 грн).
Всего по состоянию на 17 апреля на государственном портале обнародовано 8 договоров на закупку респираторов, масок, защитных костюмов, экспресс-тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 69,6 миллиона гривен, закупки проведены по упрощенной процедуре.
Глава Медицинских сил Вооруженных сил Украины Игорь Хоменко, который подписал эти договоры от имени Минобороны еще 16 апреля, подтвердил "Схемам", что договоры уже заключены, и стороны только ожидают проведения оплаты.
Минздрав в открытую проводит внетендерные закупки. Минюст саботирует процесс в защиту интересов государства. Министр обороны выписывает премии в 400% себе и близлежащим. Министерство экономики крутит схемы по обложению с\х предприятий данью. Первым "экономическим" проектом нового министра экономики и сельского хозяйства Петрашко явился проект закупки специализированного програмного обеспечения, по которому дивное предприятие с дивным названием "Менора-Агро" будет получать ежегодно $1 с каждой собранной тоны зерна. Просто и со вкусом. Чистая прибыль - 70 млн.$ в год
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ: :
И так, наступил момент истины. 26,9 млрд. гривен, т.е. половина "стабилизационного фонда" благополучно отправлена на выплаты пенсий, как и мы говорили. Другая половина фонда не существует вообще, ее просто еще не собрали. Так так медицина профинансированна только на первый квартал (мы неоднократно об этом говорили), то на нее денег нет. Потому было принято решение о сокращении и увольнении части медицинских работников. Типа "второй этап реформы". Оформление решения произойдет 21 апреля 2020 года. Действительно , зачем Степанову медработники - он на одних халатах 20 млн. гривен снял. И никаких расходов !
Что то мне подсказывает, что вы в 2019 году проголосовали за одного фигляра из г. Кривой Бивень.
tZE inform
Министр обороны выписывает премии в 400% себе и близлежащим.
Где война только «в головах майданутых хахлов» нежелающих мира с хйлом...
Где плановые учения сокращены в несколько раз, а международные - отменены вообще, да и те проходят в виде постановочного шоу «дня открытых дверей»...
Где , меньше чем за год, уничтожены целые программы разработок и запуска в серию готовых и перспективных образцов вооружения...
Ведомство , где опять в почете очковтирательство и покраска бордюров...
Где опять вспомнили про кирзачи, портянки и дубок...
Где опять будут жрать перловку с песком и заедать гнилой капустой...
И если говорят, что хйло вернул кацапам неосталинизм, то впору признать, что зЭ-чмо с нарисованным ему д'ерьмаком рейтингом - страстно желает установления дремучего неосовка (времён своего маланца-деда, разгонявшего забастовки счастливых савеЦких шахтеров)