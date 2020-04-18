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 Происшествия, Киевские новости
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 В экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров: не выходить на улицу, держать окна закрытыми, - КГГА

За прошедшие сутки в экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила и торфяников, из-за чего в воздухе столицы зафиксировано превышение содержания продуктов горения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В Киеве произошло 4 пожара травяного настила общей площадью 1,3 Га, в настоящее время все они ликвидированы… В Киевской области зафиксированы 33 очага пожаров травяного настила площадью 26,8 га. Горят также и торфяники: Обуховский район с. Большие Дмитровичи - 0,4 га; Вышгородский район с. Нижняя Дубечня - 0,2 га", - говорится в сообщении.

Кроме того по информации ГСЧС продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила в Житомирской области, где на территории Выступовицкого лесничества площадь пожара составляет около 2 тыс. га, а на территории Бережестского лесничества вблизи с.Бережесть - около 700 га.

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения ЧАЭС продолжается тушение пожаров на территории 5 лесничеств, где наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках, пройденных огнем.

Радиационный фон в Киеве и области - в пределах нормы: средний радиационный фон в Киеве составляет 0,011 мР/час (норма - 0,030мР/ч); в Киевской области 0,014 мР/час (норма - 0,030 мР/час).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "ЕС" требует собрать Кабмин и СНБО на срочное заседание из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС

Вместе с тем, в воздухе Киева зафиксированы продукты горения.

"Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышено. Поэтому специалисты просят не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости", - подчеркнули в КГГА.

Согласно данным автоматической станции AQT 420 "VAISALA" Киевского национального университета им.Тараса Шевченко (место нахождения - Голосеевский район) утром 18 апреля были зафиксированы колебания монооксида углерода и превышение ПДК в 0,5 раза.

Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. Согласно их информации, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева: PM 2,5 - 127 мкг, PM 10 - 126 мкг.

В горадминистрации добавили, что объекты коммунальных предприятий, подчиненных КК "Киевавтодор", в усиленном режиме осуществляют мытье столичных улиц и дорог и такие работы проходят во всех районах Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу городского главу отстранить меня от должности первого замглавы КГГА на время следствия, - Поворозник

Источник: https://censor.net.ua/n3189975
 
 
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Дивна вибірковість "випадкових" пожеж відносно кордонуВ Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 2072
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Какие нах. шашлычники. Целенаправленные поджоги налицо. Хуйло решило если не градами так епидемией и поджогами уничтожать Украину
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Главное - борьба с гриппом.
Остальное - ерунда, пусть хоть всё сгорит синем пламенем и все потравятся от дыма.
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Київ знаходиться у несприятливому місці, Чорнобиль, ліси, пожежі. Потрібно переносити столицю в інший населений пункт, подалі від зон екологічного лиха!
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Мені більше подобається Знам'янка. Географічний центр України, є залізниця, лишилось тільки аеропорт побудувати!
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А ще є ідеї по рятування людства, тільки такіж безглузді
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Я не пропоную особисто Вас рятувати, я не рятівник ДСНС. Я пропоную перенести столицю, щоб зменшити навантаження на Київ та область і цим покращити екологію в безглуздо забрудненому та ідіотські забудованому Києві та передмісті. Саакашвілі пропонував перенести столицю бо сам бачив що столиця в Києві заважає Києву жити та розвиватись як європейському мегаполісу - це об'єктивно!
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є залізниця і немає доріг. Якщо ти збираєшся робити виключно адмін-місто, як Бразіліа або Бонн, то залізниця там потрібна поскільки-постільки. І таке місце вже давним - давно визначено без тебе - це або сама Умань, або нове місце поряд. Але ні ментально, ні фінансово це неможливо. Київ залишиться столицею ще довго.
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А у нас людей на 17 000 штрафонули, за те що город садили.

Чи не готує влада знов Голодомор?
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Готовит. Советую всем петикам, которые в Украине находятся, уехать. Конечно, когда границу откроют.
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А зебіли вже повідкривали ротики щоб прийняти рenis Коломойського?
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Я вот чаво подумал... Пока мне разрешали гулять по лесу, я часто маленькие пожарчики тушил... Их достаточно просто затоптать. И если ещё и ссать охота - это вообще здорово. Может нас таких не так мало было... В Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 5793
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к слову, каждый имеет право на компенсацию за загрязнение окружающей среды,
пора зеленскому поделиться с торговли масками и должностями
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при Порохе вообще ничего не было. Он все вынес.
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Ну почему же не было? Дерьмом сое мозги эффективно промывал, их вот до сих пор штырит У Києві перевищено допустиму концентрацію продуктів горіння: не виходити на вулицю без необхідності, тримати вікна закчиненими, - КМДА - Цензор.НЕТ 2531
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Дивна вибірковість "випадкових" пожеж відносно кордонуВ Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 2072
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авжеж, маємо справу з біодиверсійною війною
п'єзопідпалювачі для такого феєрверку крихітні, захованими у лісовій підстилці вони можуть чекати сигналу з мобілки диверсанта-оператора місяцями чи навіть роками
але ж ніхто не візьме на себе відповідальність відімкнути мобільний зв'язок у зоні потенційних піротерактів
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Если ничего не тушить, то сидеть с закрытыми окнами придется пока не сгорит дом, в котором сидишь.
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тушить и жить у нас не целесообразно ..
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Шашлычники разгулялись. Им карантин не почем.
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Какие нах. шашлычники. Целенаправленные поджоги налицо. ***** решило если не градами так епидемией и поджогами уничтожать Украину
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100%
прямо под белорусский кордон едут - быстро шашлычат - и на следущее место..
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І чомусь по інший бік кордону нічого не горить. Хіба це не дивно??В Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 6656
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підпалювали з розрахунком на вітер - трохи західніше щоб все йшло на Київ. З Білорусі зайшли диверсанти і підпалили у потрібний час коли був потрібний вітер. Якби то були місцеві їх би вже місцеві б і здали, бо у людей дома погоріли, це вам не забавки з травою...
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а зачем белорусам поджигать? на них ведь тоже может перекинуться.
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З Білорусі зайшли диверсанти і підпалили у потрібний час коли був потрібний вітер. Якби то були місцеві їх би вже місцеві б і здали, бо у людей дома погоріли, це вам не забавки з травою...
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ptn hlo 428037f7 Не неси бред, высосанный из пальца. У тебя диверсанты в голове.
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Надо не дивиться, а тушить, что бы к нам огонь не перекинулся.
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а ещё лучше в белы тапочки и на кладбище .. там точно ничего мешать не будет ..
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В Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 7827 Mikhail Golub

@golub

·56 мин

Власть зелёных ********* не собирается объявлять настоящее чрезвычайное положение в Киеве и области?
От отсутствия воздуха умрёт значительно больше, чем от коронавируса.

В Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 4373
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Та вже нормально. Повідомлення, як завжди, вчасно.
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а шо там Хор Вірьовки? Про пожежі не буде співати? Улюблена ж тема
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Немає соліста, Лисий розпочав сольну кар"єру.
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А как же "отдельные очаги тления" два дня назад В Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 6006 ? Очередное вранье подленькой и трусливой власти зебилов В Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 7021
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Продукты горения,от пылевой бури???Брехуны!
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Людям, которые думали о будущем, а не порхали безответственно как мотыльки-однодневки давно уже заказали противодымные маски и даже респираторы 3М (с очками)!

В Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 1406
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По стране банды кацапских поджигателей гасают, а рюкзак на суперпумах мокрощелок своих катает
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Вчера Виталик говорил, что все под контролем. Сегодня, что он такого никогда не видел. В Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 5447 Прям акын. Что вижу, то и пою.
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Пейте препараты йода и красное вино, уровень радиации как в 1986м!
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Не гони, личный дозиметр в области показывает, как и говорят 0,014, так что не врут, хотя дым режет глаза и дыхание.

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здесь осталась тока надежда на святого пятра, шо дым разведет руками
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Сейчас всю страну обдерут на это дело
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власти и подожгли шоб в норах сидели
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