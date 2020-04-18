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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Происшествия
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 Яценюк призвал Зеленского неотложно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров: "Это прямая угроза жизни каждого украинца"

Премьер-министр 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк призвал президента немедленно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Кроме коронавируса и экономического кризиса Украину охватили пожары. Это прямая угроза жизни каждого украинца", - отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что сейчас украинские спасатели и Министерство внутренних дел борются с тем, чтобы потушить эти пожары.

"Вероятно, основная причина - это умышленные поджоги. И это подлежит жесткому наказанию", - подчеркнул Яценюк.

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"Наших ресурсов недостаточно для того, чтобы преодолеть еще один кризис в Украине. Считаю, что президент Украины должен безотлагательно обратиться к Генеральному секретарю НАТО и наших партнеров из Альянса, а именно в Комитет по вопросам планирования чрезвычайных ситуаций, где Украина представлена Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, - чтобы наши партнеры предоставили нам неотложную помощь по тушению этих пожаров", - добавил он.

Он также указал на необходимость обратиться к партнерам из Европейского Союза: "Позвонить как президенту Европейской комиссии, так и главам правительств и президентам стран-соседей".

"В свое время мы им помогали, когда у них возникали чрезвычайные ситуации. Сейчас мы просим о помощи их. Украине нужна помощь для того, чтобы преодолеть еще один кризис", - отметил Яценюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189973
 
   
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Сеня, попроси однопартийца Авакова применить крутьіе вертолетьі для пользьі общества, а не для пиара.
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Все сказанное о помощи ЕС и НАТО правильно.
Иначе зеленьіе впустят "гумконвои" пуйла, он уже на старте.
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Фу пля гадость кулевлобная. Достал своими выкрикиваниями. Это я так понимаю подготовка к выборам - абы не забулы? Сеня, мы не забыли твою стену, ты новую хочешь копать?
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а що воно не так зробило ти ще це спитай. Як на мене - воно зi стiни стiльки вкрало, що повинно десь заритися i сидiти тихенько тихенько
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шо,муляет кролик?даже больше чем ***** и зелебеня вместе взятые?отож...
не можешь ему простить,шо он вытащил Украину из лап *****,несмотря на пустую казну и взятые у ***** 3 лярда ? Яценюк призвал Зеленского неотложно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров: "Это прямая угроза жизни каждого украинца" - Цензор.НЕТ 8237
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вава ждет подходящего момента,шо ***** на помощь позвать.шо ему нато...
а ***** уже намекает

Яценюк призвал Зеленского неотложно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров: "Это прямая угроза жизни каждого украинца" - Цензор.НЕТ 167
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они даже карту БУДУЩИХ пожаров представят ))), в помощь...
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Зебил сейчас каааак разбежится! Кааак обратиться к НАТО!!!!
....Да оно засунуло язык в .опу и руки потирает! Или прыгает от радости.
Не понятно, что ли?
Ему чем хуже для Украины, тем ему лучше!
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Ага, ща Зе відосік з Лисим забабахає і хором Вірьовки про горіла хата, а в Лондонах та Брюселях баби поплачуть
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Или дайте Сене денег на противопожарную стену
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"слугам" в Украине, хозяин наложил запрет обращатся в НАТО И ЕС за помощью
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зеленский ждёт, когда Султан ещё билетик подарит,
чтобы к Патрушеву на приём попасть,
ему не до пажаров ...
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Зебил видосики снимает вот и последнее про Пасху про пожар ни слова
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Не трогайте бубочку, не до этого ему...
Грусть и тоска его съедает...
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