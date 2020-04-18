 УПЦ МП зовет прихожан за благодатным огнем, несмотря на карантин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу просветительского отдела УПЦ МП.
"Завтра (18 апреля. - Ред.), с Божьей помощью, делегация Украинской Православной Церкви доставит в Украину благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома. Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы столкнуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру", - говорится в сообщении.
В УПЦ отмечают, что каждый пришедший в храм сможет зажечь лампаду от благодатного огня.
"Это будет по-христиански, поскольку очень важно, во время всеобщего уныния, помочь каждому почувствовать радость великого праздника - Воскресения Христова", - подытожили в УПЦ.
17 апреля пресс служба Киево-Печерской лавры сообщила, что из коронавирусной инфекции умер монах Никодим, который "недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской лавры". Это уже третья смерть от COVID-19 зафиксированная в этом религиозном учреждении.
(https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200418-glava-upts-mp-onufrij-tayemno-gospitalizovanyj-z-koronavirusom-zmi/)
должна быть объявлена вне закона
Не помирать же попам с голоду...
Что, в Рашке Гуня запретил брагодатный огонь уже?
который соблюдает правила карантина и провел службу один
для меня Папа Римский, Папа Константинопольский и все иерархи, которые кроме веры имеют имеют также разум, стали более уважаемы
С московскими попами всё ясно, у них работа такая - людей травить. Странно то, что поколение, заряжавшее воду в трехлитровых банках перед телевизором, вдруг отказывается делать то же самое с пасками.
Человек человеку не враг,
но в намереньях самых благих,
если молится Богу дурак,
расшибаются лбы у других.
в общем,РПЦ хуже Талибана
Телекомпания из России (с ушами людей с пейсами), купившая ЭКСЛЮЗИВНЫЕ права на трансляцию "схождения Благодатного Огня" продает потом видекартинку во все страны.
Только бизнес. Ничего личного.
Благодатный огонь. Правда о чуде Безумная вера в огонь подменяет Веру в Бога
Следующий этап: просить у Путина защиты и требовать "ввисти вайска".
Но бубочка на это не пойдет. Кто же еще, как ни МП будет его павший рейтинг поднимать...
Румынская сотня
@latiniano
1 ч
поп села Реча румынского уезда Марамуреш был оштрафован локальной полицией на 20.000 лей (4.500 евро) за то, что в обход запрета Правительства (и руководства Румынской Православной церкви) провёл службу с 31 человеком в местном храме.