EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  1839  64
Материалы по теме:
Все про:карантин (3341) Лавра (245) религия (798) УПЦ МП (1046) COVID-19 (4113) коронавирус (2756)

 УПЦ МП зовет прихожан за благодатным огнем, несмотря на карантин

Управляющий делами УПЦ МП предложил всем желающим получить Благодатный огонь в Свято-Воскресенском храме недалеко от Киево-Печерской Лавры в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу просветительского отдела УПЦ МП.

"Завтра (18 апреля. - Ред.), с Божьей помощью, делегация Украинской Православной Церкви доставит в Украину благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома. Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы столкнуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру", - говорится в сообщении.

В УПЦ отмечают, что каждый пришедший в храм сможет зажечь лампаду от благодатного огня. 

"Это будет по-христиански, поскольку очень важно, во время всеобщего уныния, помочь каждому почувствовать радость великого праздника - Воскресения Христова", - подытожили в УПЦ.

17 апреля пресс служба Киево-Печерской лавры сообщила, что из коронавирусной инфекции умер монах Никодим, который "недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской лавры". Это уже третья смерть от COVID-19 зафиксированная в этом религиозном учреждении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Китая еженедельно прибывают самолеты, пополняющие запасы средств индивидуальной защиты в Украине, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/n3189972
 
 
 Топ комментарии
 
Їм накази приходять з Москви, а проти неї ця влада не попре.
 показать весь комментарий
 
а ведь мудрый нарид попрёт! разве можно ожидать других поступков от этого нарида после последних выборов президента!
 показать весь комментарий
 
Баканов! смотри что черти творят!!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Їм накази приходять з Москви, а проти неї ця влада не попре.
 показать весь комментарий
 
 
а ведь мудрый нарид попрёт! разве можно ожидать других поступков от этого нарида после последних выборов президента!
 показать весь комментарий
 
 
А чому делегацію московської церкви, яка привезе благодатний вогонь, не закриють на карантин на 14 діб? Як так станеться що благодатний вогонь разом з коронавірусом передадуть в Україну без карантинних обмежень? Якщо храми московської церкви відкриті і працюють то й головні українські церкви УГКЦ та ПЦУ також мають працювати на Пасху! Інакше вийде так що влада закриває тільки українські храми і забороняє християнам туди приходити а московська церква отримує індульгенцію від влади на безперешкодні богослужіння.
 показать весь комментарий
 
 
Глава УПЦ МП Онуфрій таємно госпіталізований з коронавірусом - ЗМІ
(https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200418-glava-upts-mp-onufrij-tayemno-gospitalizovanyj-z-koronavirusom-zmi/)
 показать весь комментарий
 
 
цитата пля - или вы слепые???? с соблюдением всех санитарных норм Источник: https://censor.net.ua/n3189972
 показать весь комментарий
 
ну, то есть, сектанты увидят свой "благодатный огонь" через 2 недели?
 показать весь комментарий
 
 
Нехай хапонуть свою дозу благодаті. Коли поменшає ідіотів, - то для розумних людей настане благодать.
 показать весь комментарий
 
черти шутят "недалеко от Киево-Печерской Лавры в Киеве."
 показать весь комментарий
 
 
московская секта сатанистов
должна быть объявлена вне закона
 показать весь комментарий
 
 
Обмазаники Бошие, станут обмазаниками Вирусными)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а где фото пети? он же ведь приписан к расийской церкви.
 показать весь комментарий
 
 
тебе для персонального иконостаса не хватает?
 показать весь комментарий
 
УПЦ МП зовет прихожан за благодатным огнем,

Не помирать же попам с голоду...
 показать весь комментарий
 
 
Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит благодатный огонь Источник: https://censor.net.ua/n3189972\\\\\\\\\\

Что, в Рашке Гуня запретил брагодатный огонь уже?
 показать весь комментарий
 
Після пасхи по кількості захворювання на цю заразу можна визначити московську дурну вату..якраз на початок травня, тільки погано що не оприлюднюють адреси хворих..
 показать весь комментарий
 
 
Ну конечно же! Врагу на руку чтобы больше украинцев заразилось.
 показать весь комментарий
 
 
нет. их больше устроит бесконечный дурантин. а что 200 украинцев умрёт, что 200 000 им не принципиально.
 показать весь комментарий
 
За благодатным огнём в зону ЧАЭС или в Житомирскую область???
 показать весь комментарий
 
 
Ну, з точки зору віри вони праві. Релігійники які підкоряються світській владі в таких суперечливих питаннях, доволі убого виглядають.
 показать весь комментарий
 
это ты о Папе Римском ? УПЦ МП зовет прихожан за благодатным огнем, несмотря на карантин - Цензор.НЕТ 4545
который соблюдает правила карантина и провел службу один

для меня Папа Римский, Папа Константинопольский и все иерархи, которые кроме веры имеют имеют также разум, стали более уважаемы
 показать весь комментарий
 
Helgi Sharp

С московскими попами всё ясно, у них работа такая - людей травить. Странно то, что поколение, заряжавшее воду в трехлитровых банках перед телевизором, вдруг отказывается делать то же самое с пасками.

Человек человеку не враг,

но в намереньях самых благих,
если молится Богу дурак,
расшибаются лбы у других.
 показать весь комментарий
 
 
Правильное название РПЦ - руSSo-фашистская секта гундяя.
 показать весь комментарий
 
 
Диверсионная "церковь" подлейшего ху...ла-низкорослого.
 показать весь комментарий
 
 
От Новинского. Это в митрополии не для кого не секрет. "**** православная" оказалась просто *****.
 показать весь комментарий
 
Преступники и covid-19 В Афганистане движение"Талибан"направило медгруппы в отдаленные провинции для борьбы с коронавирусом.В Мексике наркокартели предлагают пакеты помощи бедным.В Бразилии и Сальвадоре банды ввели комендантский час,чтобы предотвратить распространение covid-19

в общем,РПЦ хуже Талибана
 показать весь комментарий
 
 
Вся правда о Благодатном огне. Бизнес проект евреев из НТВ. Ничего личного.
Телекомпания из России (с ушами людей с пейсами), купившая ЭКСЛЮЗИВНЫЕ права на трансляцию "схождения Благодатного Огня" продает потом видекартинку во все страны.
Только бизнес. Ничего личного.
Благодатный огонь. Правда о чуде Безумная вера в огонь подменяет Веру в Бога
 показать весь комментарий
 
Онуфрия пора на нары. А его баранов "освятить" из водометов. Почему так? Да потому что начальник Онуфрия пахан Гундяй (он же патриарх Кирилл) призвал паству на территории расеи не посещать храмы и дал соответствующее указание своим попам. А это бородатое дерьмо специально нагнетает обстановку. Или карантин не для всех?

 показать весь комментарий
 
 
Нагнетает. Чтобы дать картинку для росСМИ о угнетении русскоговорящих верующих.
Следующий этап: просить у Путина защиты и требовать "ввисти вайска".
 показать весь комментарий
 
В Израиле таких "нагнеталей" разогнали из водометов.- карантин для всех. Пусть лучше задержат Онуфрия сейчас, чем завтра придется нац. гвардию задействовать. Или сопли от бессилия вытирать
 показать весь комментарий
 
УПЦ МП умело мимикрирует, обратите внимание в ни на интернет -странице( см. ссылку в тксте), ни в пресс-релизе они пишут Украинская православная церковь при этом "скромно" умалчивая что они московского патриархата, но к тому же и "Цензор" им подигрывает "В УПЦ (????)отмечают, что каждый пришедший в храм сможет зажечь лампаду от благодатного огня. "Источник: https://censor.net.ua/n3189972
 показать весь комментарий
 
Ватники строится! в переди колонны Мертвеччук, Шуфрик Кива, Рабинович( хай идет!!!) Шагом марш на вирусацию!!!! П.С. В больницы на лечение не принимать - хай бегают кругом церкви!
 показать весь комментарий
 
Завтра школьники будут изучать по химии, как сделать благодатный огонь у себя на кухне.
 показать весь комментарий
 
Этот дебильный карантин дает шанс устранить кацапских чертей в рясах согласно новоиспеченный зеленым законам, осталось только захотеть.
 показать весь комментарий
 
Самое время выкинуть московских попов из наших церквей и разорвать договоры аренды за неподчинение властям и не соблюдение законов Украины.
Но бубочка на это не пойдет. Кто же еще, как ни МП будет его павший рейтинг поднимать...
 показать весь комментарий
 
Почему на пасху не показывают фильмы про разоблачения благодатного огня на пятом канале??? Порошенко чтоли в сговоре с церковниками?? Уже столько видосов есть на эту тему
 показать весь комментарий
 
zloyodessit: "диверсия, направленная на создание опасного в Украине прецедента распространения COVID-19, через поощрение массовых собраний, особенно на праздники, четко просматривается через действия РПЦвУ. А после публикации в открытых источниках письма от Московской патриархии владыкам по территории не только Российской Федерации, но и оккупированных территорий, в частности, так называемых "ДНР" и "ЛНР" о строгом соблюдении карантина и вправду заставляет задуматься о диверсии со стороны РПЦвУ в Украине, где эти требования, представителями московских филиалов, не были соблюдены."
 показать весь комментарий
 



Румынская сотня

@latiniano

1 ч

поп села Реча румынского уезда Марамуреш был оштрафован локальной полицией на 20.000 лей (4.500 евро) за то, что в обход запрета Правительства (и руководства Румынской Православной церкви) провёл службу с 31 человеком в местном храме.
 показать весь комментарий
 
У кого найдутся яйца в Украине, чтобы закрыть эту секту, как это сделала раха с Меджлисом в Крыму?
 показать весь комментарий
 
 
план Зе виконується,після свят буде 10%.
 показать весь комментарий
 
ну пусть едут нах на свою парашу и там свои химические экскпременты тамошним даунам втюхивают, ночью и днём. но не едут же. та и тамошнее попьё сидит молча по своим парашным "кельям" и носа не показывает. ***** с гундяяем приказали. зато кипеж о правах "верующих" по соседствам, поднимают ещё какой.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх