EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
  3966  25
Материалы по теме:
Все про:Житомирщина (862) пожар (4082)

 В результате пожаров на Житомирщине уничтожены десятки домов, огнем охвачены тысячи гектаров леса, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На севере Житомирщины в результате пожаров уничтожены десятки людских домов. Огнем охвачено около 4 тысяч гектаров леса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook губернатор области Виталий Бунечко.

Он отмечает, что на территории 6 лесничеств Овручского района продолжаются масштабные лесные пожары, которые начались еще 16 апреля.

В результате распространения огня среди лесных массивов уничтожено и повреждено 43 нежилых и 38 жилых домов, наибольший ущерб нанесен селам Нижняя Рудня, Островы, Магдин и Личманы.

В результате пожаров на Житомирщине уничтожены десятки домов, огнем охвачены тысячи гектаров леса, - ОГА 01
В результате пожаров на Житомирщине уничтожены десятки домов, огнем охвачены тысячи гектаров леса, - ОГА 02
В результате пожаров на Житомирщине уничтожены десятки домов, огнем охвачены тысячи гектаров леса, - ОГА 03

Для того, чтобы остановить неконтролируемую стихию, привлечен весь личный состав ГСЧС Овручского района, а также экипажи из соседних районов. Кроме этого, привлечены работники лесхозов со всей имеющейся противопожарной техникой.

Для ликвидации пожаров используется авиация ГСЧС - 3 самолета АН-32П и специальная техника ВСУ - "БАТ-2".

Количество эвакуированных жителей постоянно уточняется, по предварительной оценке - это около 50 человек. Всех переселены в соседние села, в частности в село Гладковичи. Пострадавшие обеспечены питанием и местом для ночлега, однако сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Зоне отчуждения ЧАЭС и на Житомирщине продолжают тушить пожары. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3189971
 
 
 Топ комментарии
 
Вопрос КТО ее поджигает.

"Россия объявила о готовности помочь Украине в борьбе с пожаром в Чернобыле."

@malitskiy_
4 год

Після
того, як московія запропонувала допомогу Україні в гасінні пожеж у
Чорнобильській зоні - ще раз переконався, що ті пожежі/підпали справа її рук.
От свої пожежі в Сибіру гасити не хоче, а нам вони "допоможуть".
Це
частина гібридної ВІЙНИ московії проти України і цивіл.світу.
 показать весь комментарий
 
это на гранинце с Белорусью - а так как в белорашке навалом рашкованских войск с деверсантами , террористами - то подпал как теракт должен быть основной версией
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А де Національна Гвардія України, яка отримує шалені гроші з бюджету майже як ЗСУ? Чому міністр МВС не віддав розпорядження направити НГУ для ліквідації пожеж в Житомирській області? Де помпи та пожежні рукави місцевих бурштинокопачів? Де організація місцевого населення яке дуже активно та дружно копає бурштин і могло б так само дружно боротись з пожежами? Де воно місцеве населення продовжує бурштин копати поки села горять? Де мобілізація всіх сил на боротьбу з пожежею? Де добровольці та волонтери? Губернатор який допустив таку ситуацію з пожежами і не примусив центральну владу діяти, не давав оперативних даних Президенту, кабміну та МВС, а фактично і сам не знав що де робиться - такий губернатор має йти з посади разом з керівництвом районів в яких все це лайно відбувається!
 показать весь комментарий
 
 
Я на відео, яке зняв водій який їде через палаюче село, не бачу жодних людей чи машин чи спецтехніки яка бореться з пожежами і на відео губернатора теж немає купи людей! Влада ау, ти взагалі є чи тебе вже немає? Де дії влади? Де НГУ, ЗСУ, НПУ, ДСНС, комунальщики та бюджетники, добровольці та волонтери, місцеве населення у вигляді бригад бурштинокопачів?
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос КТО ее поджигает.

"Россия объявила о готовности помочь Украине в борьбе с пожаром в Чернобыле."

@malitskiy_
4 год

Після
того, як московія запропонувала допомогу Україні в гасінні пожеж у
Чорнобильській зоні - ще раз переконався, що ті пожежі/підпали справа її рук.
От свої пожежі в Сибіру гасити не хоче, а нам вони "допоможуть".
Це
частина гібридної ВІЙНИ московії проти України і цивіл.світу.
 показать весь комментарий
 
 
Не хочу вас расстраивать , но думаю что поджигают свои хохлы.зеленую соплю сами выбрали, а уж лес поджечь -милое дело. Вообще сжигать траву- это какая то ипанутая хохляцкая забава
 показать весь комментарий
 
вместе с фондами ахметова , коломойского , пинчука , фирташа , суркиса и ярославкого

ВСЕ ДЛЯ ГОЕВ
 показать весь комментарий
 
фонда Петра та Марини Порошенко обов.язково все відбудують!!!...
 показать весь комментарий
 
 
это на гранинце с Белорусью - а так как в белорашке навалом рашкованских войск с деверсантами , террористами - то подпал как теракт должен быть основной версией
 показать весь комментарий
 
 
А за день до пожеж Лукашенко сказав - дишиті гарью.
 показать весь комментарий
 
Даю табе параду, Федаравiч - менш сачы за высказваннямi дурня на высокай пасадзе.
Дарэчы, у нас у Щучынскiм р-не, Гародненскай вобл., тыдзень таму - дзед падпалiу траву i выкацiу 20 хат у весцы. Каго абвiнавацiм - палякау, лiтоуцау?
 показать весь комментарий
 
а давайте все скинемся понемногу и отправим осла куда нибудь - на его выбор - а то Украине - труба с ним
 показать весь комментарий
 
 
до наших тупых дойдет токо вместе с ожогами..- и то токо не меньше 3-й степени...(((
 показать весь комментарий
 
 
Привыкайте.

Теперь все время что-то будет гореть и рушиться.
 показать весь комментарий
 
Никто ничего не делает. Пожарные уже перестали тушить пожары.
Вчера МЧС отчиталось, что всё под контролем.
В общем, всё хорошо прекрасная маркиза...
Главное - борьба с короновирусом. Остальное - ерунда.
 показать весь комментарий
 
где этот подонок-мародерина зеЛя.и вся его банда упырей!?
 показать весь комментарий
 
 
леса с преобладанием сосновых и еловых пород поджечь элементарно, а потушить не так просто
 показать весь комментарий
 
а шо там Хор Вірьовки? Про пожежі не буде співати? Улюблена ж тема
 показать весь комментарий
 
 
А де ті срані сльозливі флеш-моби та картиночки, як за пожеж у Австралії?
 показать весь комментарий
 
Колись чоловік з Волині розповів мені, що працював на лісоповалі у Нижньо-новгородській області РФ і там під час пожежі вигоріло 93 дєрєвні, - я не повірив.
Тепер - вірю.
 показать весь комментарий
 
можливо кацапсини випалюють "зєльонку", - готують наступ
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх