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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, Общество
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Все про:воздух (91) загрязнение (152) Кабмин (12020) пожар (4082) СНБО (3423) Европейская Солидарность (360)

 Партия "ЕС" требует собрать Кабмин и СНБО на срочное заседание из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС

Фракция "Европейская Солидарность" требует от Кабмина и СНБО собраться на срочные заседание и рассмотреть вопрос чрезвычайной экологической ситуации, сложившейся из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Правительство должно немедленно принять меры необходимые для защиты людей и преодоления последствий экологической катастрофы, в частности, в Киевской и Житомирской областях и городе Киеве, который по информации международных мониторинговых институтов имеет самый грязный воздух на планете", - говорится в сообщении.

Партия "Европейская Солидарность" также требует от киевской власти, мэра города Киева отчитаться о ситуации со спасением парков столицы и о тех мерах, которые должны быть приняты для недопущения пожаров в лесопарковой зоне Киева.

Читайте: В Зоне отчуждения ЧАЭС и на Житомирщине продолжают тушить пожары. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Мы возмущены беспомощностью и бездеятельностью власти, которая неоднократно заявляла, что пожары в зоне отчуждения ликвидированы, но при этом в Киеве стоит густой дым, а жители жалуются на запах гари, который чувствуют во всех уголках столицы и в области. Такое впечатление, что власть приложилась к кислородным подушкам и дышит другим воздухом, а не тем, которым дышат обычные люди. Мы требуем от власти своевременных и профессиональных действий. Каждый день и даже час промедления - это потерянное здоровье и даже жизни людей", - подытожили в "Европейской солидарности".

Напомним, в 10:50 17 апреля индекс загрязнения воздуха в Киеве был равен 338. В этот момент украинская столица была городом с самым плохим воздухом на планете.

Позже ситуация с воздухом немного наладилась и Киев занял 9 место в рейтинге.

По словам мэра столицы Виталий Кличко, загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, а задымление в течение четверга, 16 апреля, происходило в результате поджогов и дыма, на ликвидацию всех возгораний необходимо несколько дней.

В свою очередь Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом.

Смотрите также: В Житомирской области лесные пожары перекинулись на села. ЖУТКОЕ ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3189970
 
   
 Топ комментарии
 
Добре що хоч ЕС намагається тримати руку на пульсі.
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Минув рік. Епоха бідності закінчилася. Настала Епоха виживання.
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Добре що хоч ЕС намагається тримати руку на пульсі.
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Ну да. С горла эту загребущую руку то скинули
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якась підозріла активність....

а чи ця рука часом зараз не запалює сірничка в чагарнику?
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Час ще від часу ще "підставляють плече" партії влади. Бачиш які корисні рєбьята.
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Видать вчера было решение провести заседание Кабмина из-за пожаров
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Ребята, горит не только в зоне ЧАЭС, горит и в других областях и это уже не локальная проблема, а государственная (Житомирская обл, Львовская в новостях уже сегодня) . Вопрос должен быть рассмотрен комплексно
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У відеоролікового презедента міністр внутрішніх справ займається озвучуванням відправлення допомоги до Італії. Йому ніколи займатись пожежами чи тими хто їх організовує.
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Нахрена зеленому лайну, "какая разница" нехай горить...бубочка виступає зі зверненнями, аваківськи катують людей на вулицях, ліса горять...для них все нормально..Помилка Порошенко що своєчасно не прибрав сабакова))) Зараз Сабаков закупає 300 авто ля патрульних, що возити сраки недоноскам замість пожежних...
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прикол в том, шо корочка преза уже упала и валяется на полу. её нужно просто поднять. но сегодня пришло то время, шо и поднять её уже некому. все боятся даже за ней наклоняться )))
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Минув рік. Епоха бідності закінчилася. Настала Епоха виживання.
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Хотелось бы послушать доклад начальника транспортного цеха.
То бишь, ответственного за пожарную безопасность в стране, лучшего министра Авакова.
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Ты хоть не палить так.
МЧС - структурное подразделение МВД.
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Что ты милый. Правительство на другой планете живет.

фильм "Кин дза-дза"
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фильм "Кин дза-дза"

Главное одеть маску и с круглыми от страха глазами делать Ку!...
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При чём тут Чернобыль? Киев задымлевает Житомир!
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Товарищи порохоботы, требуйте для генерала Шайтанова звания Героя Украины - он соратник и друг Порошенко
Слава Рошену и братии его!
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тавагищ, ты ужо за вольную для цимаха ,бляху ,рашистского соратника и оккупанта Украины куйла обмыл "боярышней",? и локоть на уровне эполетоффффф? Партия "ЕС" требует собрать Кабмин и СНБО на срочное заседание из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 2299
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Кишенькова контрольована опозиція подала Голос. Недолугий піар і заклики - завдання контрольованої кишенькової опозиції "ЄС".
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не, то такое, а вот ублюдок вакарчук, это дрянь ....
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Ну цей хоча б забився в куток і мовчить, того не так дратує. Партія ЄС ж в кожній бочці затичка.
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Порошенко хитрый жук, то с бубной за одно, то ослика критикует,
Порошенко тяжело понять
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Одна команда, яка грає в "пінг понг" між собою. Розводняк лохів.
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Кацапьі-спасители уже заявили о готовности помочь в тушении пожаров.
Сами поджигают, сами "помогают"?

"Гумконвои" на старте.
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как ни крути, Порошенко до такого далеко,
пианист пробил все дны,
и ещё похоже пробьёт,
мы проголосовали за кидалу
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Та один хрін нема різниці, просто грають в поганого і доброго поліцейського - а так одна команда. Штучно створюються конфлікт між По і Зе, а потім на рівному місці набираються бали і відбувається розвод лохократу.
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взять в заложники пожарных, на обмен
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и вообще, чем больше сгорит, тем меньше достанется Порошенко, зеленскому
и Гниде-вакарчуку
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Так вы же ещё более худшего дятла выбирете. Это врождённая тяга к извращениям. 73 дятла называется.
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Оцей о пердизидент - людина Партия "ЕС" требует собрать Кабмин и СНБО на срочное заседание из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 347 Партия "ЕС" требует собрать Кабмин и СНБО на срочное заседание из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 8019. Лайно псяче !
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При Пэтрi нi пожеж, нi коронавiруса в Украiнi не було i бути не могло. Пэтро за власнi грошi вiдвертав вiд Украiни все погане.
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