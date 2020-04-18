 Минобороны закупает тесты, маски и аппараты ИВЛ для армии у китайской фирмы, которая торгует модемами, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").
Журналисты сообщают, что закупки на общую сумму более 69 млн гривен состоялись по упрощенной процедуре, установленной Кабмином 20 марта. Это постановление позволяет заказчику не проводить тендер в классическом понимании, а просто обнародовать отчет и договор в электронной системе закупок.
На портале обнародования информации о публичных закупках Украины Prozorro 15 апреля были обнародованы ряд договоров на поставку товаров медицинского назначения категории COVID-19 для нужд военной медицины - победителем указана одна и та же китайская фирма Combasst Industry Development Co, Limited.
В общем Министерство обороны закупает: 21 комплект аппаратов искусственной вентиляции легких (на сумму 21 136 500 грн), 10000 защитных щитков для лица (на сумму 280 600 грн); 1000 пирометров (инфракрасные термометры) (на сумму 1 120 875 грн), 150 000 респираторов FFP2 (на сумму 9 607 500 грн), 55 000 респираторов FFP3 (на сумму 5 924 625 грн), 15 500 комплектов многоразовых комбинезонов ("костюм биологической защиты") (на сумму 8 887 700 грн), 2 500 000 одноразовых трехслойных медицинских масок (на сумму 17 537 500 грн).
Как сообщают журналисты "Схем", днем позже Минобороны обнародовало договор с этой же китайской фирмой, специализирующейся на телекоммуникационном оборудовании, на поставку партии экспресс тестов для диагностики коронавирусной болезни в количестве 20 000 (на сумму 5 142 300 грн).
В договорах указано, что срок поставки товаров - 10 календарных дней с момента оплаты (все контракты заключены на условиях предоплаты), но до 23 мая 2020.
Согласно данным Prozorro, это первая закупка медицинского оборудования Министерства обороны от начала пандемии.
Китайская фирма Combasst Industry Development, которая будет поставлять все перечисленные товары, зарегистрированная в Шанхае. Судя по сайту компании, она не специализируется на медицинском оборудовании и приборах и не предлагает его в публично имеющемся в ассортименте. В то же время, она позиционируется как "высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве коммуникационных и цифровых аудиопродуктов". В ассортименте сайта: медиаконверторы, мультиплексоры, модемы, оборудование для записи и передачи видео, оборудование для телефонии.
Согласно информации Национальной публичной информационной системы надежности предприятий Китая (правительственное агентство КНР), компания Сombasst создана в конце 2001 года.
Журналисты "Схем" связались с директором и владельцем компании - китаец Гуань Цзюнь (Guan Jun) сообщил по телефону, что все товары будут китайского производства, но закупленные у других фирм.
"Я владею компанией Combasst, да. Этот заказ включает много различных типов товаров и мы их должны закупить у китайских производителей, кроме того я также владею медицинской фирмой в Шанхае. И мы будем закупать все товары на территории континентального Китая и доставлять в Украину, у меня в Украине есть один сотрудник, и у нас есть разрешения высылать товары по миру", - заявил он.
Названия конкретных производителей, у которых он закупает тесты, ИВЛ и другие товары для Украины, Гуань Цзюнь не смог назвать и не прислал в редакцию, как обещал, в течение нескольких дней после разговора.
Как сообщают журналисты "Схаем", в Украине Combasst представляет гражданин Украины Андрей Николаевич Беленький, действующий на основании доверенности от 6 апреля - это день, когда Министерство объявило о поиске поставщиков. Владелец китайской фирмы Гуань Цзюнь утверждает, что это "его друг" и утвердительно отвечает на вопрос, работает ли сам Беленький в Министерстве обороны. По данным двух источников "Схем" в системе МО, этот человек работает в Главном управлении разведки Министерства обороны. Журналисты разыскали в реестрах нескольких граждан Украины с таким же ФИО, один из них, 1966 года зарегистрирован по адресу Электриков, 33 в Киеве, что является адресом Главного управления разведки Украины.
Игорь Хоменко, командующий Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, который подписал договор, в разговоре с журналистами отметил, что Combasst Industry Development была единственной фирмой, которая прислала предложения, а на замечание о том, что она не является спецализированной, отметил: "Я в курсе. Там проверяли эту фирму спецслужбы - СБУ и контрразведка. Сказали, что товар есть и то, что компания может быть посредником - не проблема".
На вопрос, является ли Андрей Беленький, который подписал договор от имени победителя тендера, сотрудником Минобороны, Игорь Хоменко ответил: "Может и является, не знаю. Насколько я знаю он не является сейчас сотрудником, но он является сотрудником каких-то структур".
Начальник управления медицинского снабжения Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Виталий Фурдик, который также визировал часть договоров, сообщил, что "предложений было больше десяти" и из разных стран - таких, как Чехия, Польша, Германия, Китай, однако после рассмотрения департаментами аудита, юридического и финансового, Combasst выбрали как таковую, что "согласилась покрыть весь ассортимент по минимальным ценовым предложениям".
"Нам через аппарат атташе зашло подтверждение, что эта фирма китайская действительно есть и у нее есть справка об отсутствии задолженности, и она действительно может выполнить контракт. На момент переговоров прибыл их представитель с доверенностью от фирмы и надлежащим образом оформленными ценовыми предложениями на каждое наименование", - отметил он.
На вопрос о том, является ли Андрей Беленький сотрудником Минобороны или Главного управления разведки, Виталий Фурдик ответил: "Я не скажу, является ли он сотрудником, но на него оформлено поручение и доверенность от этой компании".
"Схемы" отправили запросы во все вышеупомянутые структуры - Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки Украины и Министерство иностранных дел.
Сам Беленький в телефонном разговоре с журналистами "Схем" пообещал поговорить позже, но после этого выключил телефон - так и не удалось задать ему вопрос о том, работает ли он в Минобороны или Главном управлении разведки, каким образом стал представителем китайской фирмы, и главное - товары какого производителя она планирует поставить в Украину.
Миллениум 2000 - 2020...
І що? Взагалі, це комерційна тайна. Інформація править світом...
З одного боку рука на крані бюджетних потоків, а з іншого можливість закупляти матеріли одноразового призначення - кількість яких ніхто ніколи не зможе перевірити.
Їх зупинить лише дно в бюджеті.
А, например, Xiaomi, производящая мобильные телефоны, роутеры, модемы и тд сейчас тоже выпускает респираторы. Даже Apple сейчас респираторы производит, на сколько я читал, а Илон Маск на автозаводах наладил производство аппаратов ИВЛ.
Ждем сенсации - "аппараты ИВЛ были закуплены у фирмы, которая торгует автомобилями"?
Цензор любит подливать бензин в сухую траву.
Надо же взвинчивать петрусиков. То ли написавший статью провокатор, то ли сам цензор становится таким. Ну а местных тролляк хлебом не корми, соревнуются между собой в тупоумии. Да и фиг с ними.
штук в месяц уже работать отказываются, так как не отобьют «вложенное в должность»,
но при этом мрази желают, чтоб несчастные медсестры бегали спасать их от вируса за сраную минималку…
В Запорожье имеется фирма, которая закупает у китайских кустарей через посредника разный электронный хлам, клеит на них бирки openbox и втюхивает нашим туземцам.
Что интересно, кроме Украины и России услугами этих умельцев никто не пользуется.
единственное-как с качеством.
другое дело, действительно ли они это выпускают...не пустышка ли?!