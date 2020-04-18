 27 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Киевщине, всего 280 зараженных, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

86 - в Киево-Святошинском р-не (16 - Софиевская Борщаговка, 10 - Крюковщина, 21 - Вишневое, 9 - Боярка, 5 - Гатное, 5 - Лесники, 4 - Святопетровское , 4 - Дмитровка, 2 - Тарасовка; 2 - Чайки, 1 - П. Борщаговка, 1 - Кременище, 3 - Белогородка, 1 - Капитановка, 1 - Новое, 1 - Гнатовка);

45 - в Обуховском р-не (20 - Козин , 4 - Романков, 8 - Украинка, 12 - Обухов, 1 - Красная Слободка);

15 -в г. Ирпень; 13 -в г. Бровары; 12 - в Броварском р-не, (Зазимье, Княжичи по 2 случая, Калита -2, Требухов - 4, Погреба - 1, Великая Дымерка - 1); 16 -в г. Борисполь; 9 -в г. Буча; 8 -м. Вышгород; 7 - в Бориспольском р-не, (2 - Гнедин, 2 - Вороньков, 1 - Головурів, 1 - Гора, Кийлов); 7 -в Ставищенском р-не (сек. Гейсиха); 7 -в г. Белая Церковь; 6 -в Макаровском р-не; 5 -в Васильковском р-не; 4 -в г. Фастов; 4 - в Белоцерковском р-не (М. Малиновка, Фурсы -2, Узин); 4 -в г. Кагарлык; 3 -м. Васильков; 3 - в Бородянском р-не; 3 -в Переяслав-Хмельницком р-не; 3 -в г. Переяслав; 2 -в Мироновском р-не; 2 -в Вышгородском р-не (с. Новые Петровцы); 2 -в г. Гостомель; 2 - в Барышевском р-не; 2 -в пгт Ракитное; 2 -пгт Володарка; 1 -в Иванковском районе; 1 - в Полесском р-не; 1 -в Рокитнянском р-не; 1 -в пгт Бородянка; 1 -в пгт Ворзель; 1 -в пгт. Коцюбинское; 1 -в пгт Ставище; 1-в пгт Иванков.

Отмеается, что среди заболевших 17 детей. В больницах лечение проходят 80 человек, 200 на самоизоляции. За время пандемии умерли 9 жителей Киевской области, 16 человек выздоровели.

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