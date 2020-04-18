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 В Житомирской области лесные пожары перекинулись на села. ЖУТКОЕ ВИДЕО

В Житомирской области продолжают бушевать пожары. В частности лесной пожар перекинулся на село Островы Овручевского района.

Как передает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы жуткие кадры пожаров. 

Видео опубликовано на канале "ГляделкаUA" и называется: "Пожары уже никто не тушит. Очевидец пожаров под Житомиром. Село Островы Овручевского района"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Зоне отчуждения ЧАЭС и на Житомирщине продолжают тушить пожары. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3189967
 
   
 Топ комментарии
 
Масштабные разрушительные пожары уже охватили Киевскую, Черниговскую, Житомирскую и другие области Украины. Мирослав Гай и Тарас Березовец считают, что это не случайные ЧП.
Последние недели Украина пылает. Лесные и степные пожары фиксируют не только в Чернобыле, но и по всей Киевской области, а также на Черниговщине, Житомирщине, Полтавщине, в Днепропетровской области. Политолог и телеведущий Тарас Березовец на своем канале в Telegram показал онлайн-карту пожаров в Европе за 17-18 апреля, которая публикуется на сайте Еврокомиссии. Согласно ей, положение Украины тяжелое. "Украина вся в огне. В соседних странах ничего подобного нет. Расскажите теперь, что это совпадение", - написал он.
Со схожим заявлением в Telegram также выступил известный волонтер Мирослав Гай. Он считает, что масштабы могут быть диверсиями. "Поджоги идут массовые, в разных областях, захватывают территории больших городов. Поджог во все времена в истории человечества был хорошим средством войны. Это прекрасное средство дестабилизации. Киев, Житомирщина, Черниговщина, Полтавщина, Чернобыль, Днепр… Везде пожары. Поджигателей ловят, но некоторые поджоги невозможно оправдать традицией сжигания травы. Как по мне, уже нужно озвучивать версию о теракте, либо диверсии", - написал волонтер.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/205536_1587191146
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не прошло и года президентства Зеленского

сгорели Нотр-Дам,
Японский замок,
Умер Оманский султан....

пандемия по всей планете Земля
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Та не, всё правильно. "Віслюк Апокаліпсису".
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шо за пекло? Кинуті хати горять, чи з людьми?
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я думаю що горить .якесь давно покинуте село. тому ніхто з пожежних і не тушить.
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Покинутое село с магазином и складом?
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Путлер победит УКРАИНУ,и даже Сирию,Мозамбик,Анголу,Ливию и прочее дерьмо.............. У Житомирській області лісові пожежі перекинулися на села - Цензор.НЕТ 4015 рюсскае быдло...чегож вы такое ТУПОЕ............ У Житомирській області лісові пожежі перекинулися на села - Цензор.НЕТ 4015
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Потлер обосрался с нефтью, да так шо аж Патлер позавидует, не говоря уже о Пытлере.
иди на процедуры уже
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Украина выживет,Степан Бандера,знал чтоооо делать еще 70 лет назад.................
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так поджогами занимается организованная группа, менты почему-то их поймать не могут - зато люди уже на видео фиксируют... авякановцы рюкзаковичи в общем
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Нарид сам и поджигает - из машины окурками. Мають те шо мають.
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Киев, Житомир, Львов. Не кажется, слишком много "случайных" загораний травы и торфа. Так не бывает. Пора искать диверсантов - поджигателей.
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А что их искать? Нарид сам и поджигает - из машины окурками. Мають те шо мають.
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Як і казав Голобородько, треба просто перестати гасити і вогонь сам зупинитися
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Полоний,Новичок,КоронавмРУС,завтра будет новый Вирус..ПУТЛЕР Фуйло......
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"Громада мовчить". Сама ж громада и подпалила, потому что такие обычаи в селе, им же лень убирать мусор, они его жгут, придурки.
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Какая "громада" в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, в Чистиловском орнитологическом заказнике У Житомирській області лісові пожежі перекинулися на села - Цензор.НЕТ 4551 ?
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Накануне великого розпродожу земли,села горять ,дали будэ
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перестаньте срати шоколадом ! вам його ще жерти !
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Ясно одно, то что заявляет власть в своих сводках - вранье!
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Всяка пожежа розпочинається з сірника, недопалка і дебіла. Невже в селі ніхто не бачив
загоряння? Чи може чекали на Авакова з Зеленським щоб приїхали та затоптали вогонь.
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а возмещать кто будет или тоже дождь потушит как в чаэс и у путлера
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Потеру побоку, рассияне и не пикнут. Патлер вообще взрывал их и ниче.
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Дебилы если не от коронавируса и росийских градов так от самоподжогов сдохнут
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Землю продадут а сами на Польшу гастарбайтерами уедут сдыхать на полях клубники
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Аваков у французів козирних катерів закупив та гелікоптерів. А як там у нас з пожежними машинами? Всім вистачає?

Україну підпалюють зсередини, це вже очевидно. Лапті не гаять часу.
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Щас шел по Оболони в магазин, навстречу 3 (!!!) полицая в масках... Ну, оно и понятно, слоняться по набережной в поисках ..."организованных групп КУПАЛЬЩИКОВ БЕЗ МАСОК" - это не пожары тушить ни за поджигателями бегать!
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Блин ну сколько можно уставших от войны, плена, бюджета, вируса, омана, смертей наших Героев на фронте с рф вот так мучать - так не долго и шизофрению заработать. Хотя идиотизм и шизофрения это почти рядом.
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