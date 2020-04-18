 В Житомирской области лесные пожары перекинулись на села. ЖУТКОЕ ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы жуткие кадры пожаров.
Видео опубликовано на канале "ГляделкаUA" и называется: "Пожары уже никто не тушит. Очевидец пожаров под Житомиром. Село Островы Овручевского района"
Как передает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы жуткие кадры пожаров.
Видео опубликовано на канале "ГляделкаUA" и называется: "Пожары уже никто не тушит. Очевидец пожаров под Житомиром. Село Островы Овручевского района"
иди на процедуры уже
загоряння? Чи може чекали на Авакова з Зеленським щоб приїхали та затоптали вогонь.
Україну підпалюють зсередини, це вже очевидно. Лапті не гаять часу.