 Из Китая еженедельно прибывают самолеты, пополняющие запасы средств индивидуальной защиты в Украине, - Степанов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, костюмы биологической защиты в Украине просто не производятся.

"В начале эпидемии Украина вообще ничем не была обеспечена специфическими средствами индивидуальной защиты. Почему я подчеркиваю специфическими, потому что они должны соответствовать определенным стандартам. Например, костюмы биологической защиты в Украине, которые соответствуют этим стандартам, просто не производятся. Основной страной, где все это производится, является Китай", - объяснил он.

Степанов отметил, что еженедельно в Украину прибывают самолеты из Китая, которые пополняют запасы средств индивидуальной защиты в нашей стране.

"Каждую неделю летают самолеты с соответствующим грузом, который сразу распределяется по всем областям. Мы постепенно пополняем наши учреждения здравоохранения средствами индивидуальной защиты", - добавил он.

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