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 Общество, Здоровье
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 Из Китая еженедельно прибывают самолеты, пополняющие запасы средств индивидуальной защиты в Украине, - Степанов

В начале эпидемии Украина вообще ничем не была обеспечена специфическими средствами индивидуальной защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, костюмы биологической защиты в Украине просто не производятся.

"В начале эпидемии Украина вообще ничем не была обеспечена специфическими средствами индивидуальной защиты. Почему я подчеркиваю специфическими, потому что они должны соответствовать определенным стандартам. Например, костюмы биологической защиты в Украине, которые соответствуют этим стандартам, просто не производятся. Основной страной, где все это производится, является Китай", - объяснил он.

Степанов отметил, что еженедельно в Украину прибывают самолеты из Китая, которые пополняют запасы средств индивидуальной защиты в нашей стране.

"Каждую неделю летают самолеты с соответствующим грузом, который сразу распределяется по всем областям. Мы постепенно пополняем наши учреждения здравоохранения средствами индивидуальной защиты", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 18 апреля зафиксировано 444 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5106, умерли 133 человек, 275 - выздоровели, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3189965
 
 
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пральна, степашка. нехрен украинским фирмам работу давать. фирме твоей эспузы подручней брать откаты с китайцев. Из Китая еженедельно прибывают самолеты, пополняющие запасы средств индивидуальной защиты в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 2283
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Ты же скунс, сам воняешь, что никакой карантин и средства защиты не нужны.
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при Порохе с Пастором создали высокотехнологическое оружие

при Зеленском не могут пошить одноразовую маску Из Китая еженедельно прибывают самолеты, пополняющие запасы средств индивидуальной защиты в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 5444
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"В начале эпидемии Украина вообще ничем не была обеспечена специфическими средствами индивидуальной защиты"

У зелі та його гопкомпанії запитай, чому?
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В начале эпидемии Украина вообще ничем не была обеспечена специфическими средствами индивидуальной защиты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Питання до ГлавЗебіла: Як це могло статися?
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"Виноваты Порошенко, Сорос и Супрун. Мы сделали всё что могли - например продали маски и респираторы"
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А есть хоть одно документальное доказательство того, что маски были проданы из какого-то мифического "госрезерва", а не частной конторой?
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Закупить оборудование и организовать в Украине нельзя. Иначе невозможно украсть.
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какое оборудование?швейные машинки?да они на розетке по безналу,а за наличные на 7км в одессе...
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Ти за державні гроші купляєш товар. Звичайна людина такі операції на свому рівні виконує декілька разів на день. Купити в Китаї коли вже лоба розбив може людий. Тут багато розуму не треба.

Из Китая еженедельно прибывают самолеты, пополняющие запасы средств индивидуальной защиты в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 9676
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возле меня 6 аптек.. маски в одной.. рядом 4 продмагазина.. маски есть в трех.. .. может в аптеках пора начиеать продавать овощи и маски там появятся.. дарю идею минздоровья.. ниблагадарите
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и сразу в аптеки по космическим ценам
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Например, костюмы биологической защиты в Украине, которые соответствуют этим стандартам, просто не производятсяИсточник: https://censor.net.ua/n3189965

Це що розраховано на зебілів? Що ж тоді продавали за кордон аж до 8 березня? Там що, теж зебіли, купували непотріб? І хто тепер мародери? Відповідайте Зе!коМанда.
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Грузоподъемность этих самолетов?

Я так понимаю: ящики стоят между пассажирскими креслами
На Руслан и Мрию у Украины денег нет ?
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классика жанра по марксу с энгельсом)) "человек отличается от пчелы, строящей идеальные шестигранные соты тем, что производит свои действия разумно, а не инстинктивно и может предвидеть результат своих действий" - где то так. здесь, о разуме и предполагаемом планировании своих действий для получения ожидаемых результатов даже речь не идёт. сруб максимального бабла уже стал одним из основных инстинктов приходящих к власти и сменяющихся в ней.
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ШотваРіцца

@dneprlena

·17 ч

Коля Недоносок і Дмитро Богдан - ВБИВЦІ (с) встановлено душевного пі***аса, який "замінував" Олександрівську лікарню. Ним виявився помічник народного депутата від "Слуги Народу" Миколи Тищенка - Дмитро Іванович Богдан 1988 р/н - зазначив Ігор Мосійчук
https://www.facebook.com/bovvlad/posts/2846189188764142

Из Китая еженедельно прибывают самолеты, пополняющие запасы средств индивидуальной защиты в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 9055
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