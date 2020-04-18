 Из Китая еженедельно прибывают самолеты, пополняющие запасы средств индивидуальной защиты в Украине, - Степанов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, костюмы биологической защиты в Украине просто не производятся.
"В начале эпидемии Украина вообще ничем не была обеспечена специфическими средствами индивидуальной защиты. Почему я подчеркиваю специфическими, потому что они должны соответствовать определенным стандартам. Например, костюмы биологической защиты в Украине, которые соответствуют этим стандартам, просто не производятся. Основной страной, где все это производится, является Китай", - объяснил он.
Степанов отметил, что еженедельно в Украину прибывают самолеты из Китая, которые пополняют запасы средств индивидуальной защиты в нашей стране.
"Каждую неделю летают самолеты с соответствующим грузом, который сразу распределяется по всем областям. Мы постепенно пополняем наши учреждения здравоохранения средствами индивидуальной защиты", - добавил он.
при Зеленском не могут пошить одноразовую маску
У зелі та його гопкомпанії запитай, чому?
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Питання до ГлавЗебіла: Як це могло статися?
Це що розраховано на зебілів? Що ж тоді продавали за кордон аж до 8 березня? Там що, теж зебіли, купували непотріб? І хто тепер мародери? Відповідайте Зе!коМанда.
Я так понимаю: ящики стоят между пассажирскими креслами
На Руслан и Мрию у Украины денег нет ?
ШотваРіцца
@dneprlena
·17 ч
Коля Недоносок і Дмитро Богдан - ВБИВЦІ (с) встановлено душевного пі***аса, який "замінував" Олександрівську лікарню. Ним виявився помічник народного депутата від "Слуги Народу" Миколи Тищенка - Дмитро Іванович Богдан 1988 р/н - зазначив Ігор Мосійчук
https://www.facebook.com/bovvlad/posts/2846189188764142