 В России за сутки зафиксировано 4,7 тыс. новых случаев COVID-19, всего 36,7 тыс. заболевших

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Всего в России зарегистрировано 36 793 заболевших.

За последние сутки заболевшие регистрировались в 79 регионах страны. Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2649 инфицированных, в столице уже 20 754 больных COVID-19. Еще 428 новых эпизодов в Подмосковье, 139 - в Петербурге.

Число жертв заболевания достигло 313. За сутки скончались еще 40 человек, 21 из них в Москве.

За сутки в России вылечились от коронавируса 467 человек, в том числе в Москве - 162. За весь период по России выписано по выздоровлению - 3 057 человек.

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