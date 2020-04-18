 В России за сутки зафиксировано 4,7 тыс. новых случаев COVID-19, всего 36,7 тыс. заболевших

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Всего в России зарегистрировано 36 793 заболевших.
За последние сутки заболевшие регистрировались в 79 регионах страны. Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2649 инфицированных, в столице уже 20 754 больных COVID-19. Еще 428 новых эпизодов в Подмосковье, 139 - в Петербурге.
Число жертв заболевания достигло 313. За сутки скончались еще 40 человек, 21 из них в Москве.
За сутки в России вылечились от коронавируса 467 человек, в том числе в Москве - 162. За весь период по России выписано по выздоровлению - 3 057 человек.
Все життя цим займаються. А ну ж, кацапікі поднапрягітєсь до 770 тисяч.