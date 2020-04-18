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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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 В России за сутки зафиксировано 4,7 тыс. новых случаев COVID-19, всего 36,7 тыс. заболевших

В России за сутки зарегистрированы еще 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Всего в России зарегистрировано 36 793 заболевших.

За последние сутки заболевшие регистрировались в 79 регионах страны. Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2649 инфицированных, в столице уже 20 754 больных COVID-19. Еще 428 новых эпизодов в Подмосковье, 139 - в Петербурге.

Число жертв заболевания достигло 313. За сутки скончались еще 40 человек, 21 из них в Москве.

За сутки в России вылечились от коронавируса 467 человек, в том числе в Москве - 162. За весь период по России выписано по выздоровлению - 3 057 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстонские спецслужбы в своем ежегодном отчете вспомнили Россию более полутора сотни раз

Источник: https://censor.net.ua/n3189962
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть хуйловские твари все здохнут !!! Останутся только адекватные !!!
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тогда будет шанс вернуть Крым.
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Пусть ********** твари все здохнут !!! Останутся только адекватные !!!
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щойно здохне пуйло - рашка посиплеться.
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Я думаю тебе известен фразеологизм "Вилами по воде писано"
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ну значит и не было адекватных...только ватные В России за сутки зафиксировано 4,7 тыс. новых случаев COVID-19, всего 36,7 тыс. заболевших - Цензор.НЕТ 1573
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какое? на засрашке минимум десяток тушеу ******** циркулирует.
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Поэтому Кремль заставил РПЦ перенести все пасхальные мероприятия из РФ, на территорию ОРДЛо и Украины.
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Це херня в порівнянні з епідемією дебілізма, яка давно накрила у Запорєбрику мільйони істот.
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зачем показывать статистику по рашке? у пиндосов интересней показатели
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так тебе Рашка и сказала правду. от правды по Рашке даже мужественная Обама заверещит и бросится собирать помощь.
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пиндосы не едут зараженные в крым и ордило...а нам потом дегазацию делать В России за сутки зафиксировано 4,7 тыс. новых случаев COVID-19, всего 36,7 тыс. заболевших - Цензор.НЕТ 3136
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Специфика сайта такая. Хорошие новости не приносят столько просмотров как например про петуха из говна, или как самолёт разбился.
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Шо за кацманавт в якомусь задрищенську?
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цвет такой интересный...специально для ***** подбирали? дизайнеру плюс в карму.
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Унітазія догоне і перегоне Америку. Дайошш!
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у себе дивиться, московськи попи розносять заразу а зелене лайно мовчить, тільки над окремими громадянами знущаються коли мусора толпою, аваківськи подонки..
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Царь-бацила Ковид девятнацатый косит вату по-полной...
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Рашка має наздогнати штати.
Все життя цим займаються. А ну ж, кацапікі поднапрягітєсь до 770 тисяч.
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мордва от плана отстает. нужно бы поднажать и перегнать весь остальной мир.
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Поздравляю кацапов они вышли уже на почетное 10 место в мире по заражениях
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еще не вечер они стараются чтоб догнать сша ну хотя бы в тройку войти
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Брешут чебурашки.Умножьте на 5,как минимум.
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Это что ЦН открыл рублику позитивных новостей?
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при таком ничтожном колличестве заболевших и умерших по отношению к общему колличеству рабов и вечном игнорировании их потерь, вообще непонятно, почему параша зассала, как сивуха и ввела карантин? а эти строгие меры в самой мацкве? перенос коронования обнулённого ***** на царство, парад дидов, - вообще необьяснимо. какое варварское пренебрежение к этим двум основополагающим событиям года в руцком мирке. а колоссальные потери бабла церковниками связанные с карантином по опиуму для стада на пасху? почему не спасают экономику, не игнорируют мелочь людских потерь? ведь крепостные никогда не являются ценностью раши. были бы бабы живы. почему, вдруг откуда не возьмись появился такая о них забота? ))) ***** заныкавшееся в бункере и его приспешники стали вдруг гуманистами? или просто совпадение? )))
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В СанктПетербурге почти все больницы заполненны.А где же ваши несуществующие койки-места? За три месяца ничего не построив и только болтая(мясникяны-аферисты пустомели всякие на тв) правители России еще раз показали как им пофиг народ.Исчезли и их миллиардеры-никто не скидывается на русских.Зато мнгновенно бомбили "9 легион" одэров(азэров,а не туркоман сталинское) в Сирии и море Персидское(Гульсум, не Каспий) быстро украли(сделали общим,как и Черное м.) чтоб икру чужую воровать.Они теперь и больных от грипа в больницы везут в одни отделения с зар.ЧТОБ ЗАРАЗИТЬ ВСЕХ КОРОНОВИРУСОМ И УМЕНЬШИТЬ НАСЕЛЕНИЕ.Лижбы сами сто лет сидели.А деньги россиян ,в виде бриллиантов, на всяких яхтах шастают по чужим морям.Хорошо устроились как...Думают всегда так будет? НотерДам=Ян Од Эр Дам(Горящий Огонь муж крыша) в Париже сгорел неожиданно.А сейчас год не крысы , а СачАн(сычан на одэри) но можно проч.как Нимб Огня.
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К Питеру надо добавить мусоросборник токсичных отходов под городом у Колпина-Красный Бор.Там Матвиенко обьем со 100тыс.т. довела до 1млн.т.ЗА ЭТО ЕЕ И ПОВЫСИЛИ.Больше всех больных детей рождается в Колпино и как они начинают разговаривать кричат"Спасибо Матвиенко"Мусоросборник еще больше повышает силу коронавируса....
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Когда же вы уже все подохнете, твари великодержавные!
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