 За сутки в Украине коронавирусом заболели 99 медиков, - Степанов

Об этом во время онлайн брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ

"За сутки 444 граждан заболели, из них 12 детей и 99 медицинских работников. Были госпитализированы 124 человека. Зафиксировано 8 летальных случаев. Но хорошая новость, что 29 человек выздоровели", - рассказал он.

По его словам, больше всего заразившихся COVID-19 медиков находятся в Винницкой области.

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