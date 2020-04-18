 За сутки в Украине коронавирусом заболели 99 медиков, - Степанов

Об этом во время онлайн брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ
"За сутки 444 граждан заболели, из них 12 детей и 99 медицинских работников. Были госпитализированы 124 человека. Зафиксировано 8 летальных случаев. Но хорошая новость, что 29 человек выздоровели", - рассказал он.
По его словам, больше всего заразившихся COVID-19 медиков находятся в Винницкой области.
Чтобы семейные врачи лечили от коронавируса и других опасных болезней? Ну и как - помогло?
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вирус, которого даже увидеть нельзя - отправил Яхве не просто в нокаут, а тупо - стирать простыню, или во что там на небесной тверди носят святоши?))