 За сутки коронавирусом заболели 99 медиков, общее число - 978 зараженных врачей, - Степанов

Об этом во время онлайн брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ
"За сутки 444 граждан заболели, из них 12 детей и 99 медицинских работников. Были госпитализированы 124 человека. Зафиксировано 8 летальных случаев. Но хорошая новость, что 29 человек выздоровели", - рассказал он.
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 5106 человек, из них 332 ребенка, а также 978 медицинских работников", - добавил Степанов.
По его словам, больше всего заразившихся COVID-19 медиков находятся в Винницкой области.
Як результат десяток інфікованих по дорозі і ще пару десятків в лікарні.
От і виходить, що в умовах епідемії лікарні стають розсадником зарази. Поки що саме лікарні вносять основний вклад в поширення вірусу. Ну і церкви активно "допомагають".
Чтобы семейные врачи лечили от коронавируса и других опасных болезней? Ну и как - помогло?
В Україні 2 тисячі лікарень готові до лікування коронавірусу - Гончарук
Президент Зеленский заслушал доклад МОЗ по коронавирусу -
26.01.2020 16:00
СНБО проверяет готовность каждой области к противодействию коронавирусу
Среда, 26 февраля 2020, 13:58
"Ситуацию в медицине надо срочно налаживать", - Зеленский провел совещание по борьбе с распространением коронавируса.
04.04.20 17:04
За минувшие сутки в Украине подтвердили 99 новых заболеваний коронавирусом среди медицинских работниковИсточник: https://censor.net.ua/n3189961
18.04.20
Три месяца подготовки и результат. Они ж имеют право на ошибку. Это лозунг зЕленой команды.
вирус, которого даже увидеть нельзя - отправил Яхве не просто в нокаут, а тупо - стирать простыню, или во что там на небесной тверди носят святоши?))
а не "боже" ли ваше наслало вирус, так как "маловерили", случайно?
так чего же переть против "волибоха"? или как всегда лицемерие?
В диагностике? Или констатации вершащегося пиз#еца под его руководством?