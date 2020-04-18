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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 За сутки коронавирусом заболели 99 медиков, общее число - 978 зараженных врачей, - Степанов

За минувшие сутки в Украине подтвердили 99 новых заболеваний коронавирусом среди медицинских работников.

Об этом во время онлайн брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ

"За сутки 444 граждан заболели, из них 12 детей и 99 медицинских работников. Были госпитализированы 124 человека. Зафиксировано 8 летальных случаев. Но хорошая новость, что 29 человек выздоровели", - рассказал он.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 5106 человек, из них 332 ребенка, а также 978 медицинских работников", - добавил Степанов.

По его словам, больше всего заразившихся COVID-19 медиков находятся в Винницкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 78% умерших от COVID-19 украинцев имели сопутствующие тяжелые заболевания, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/n3189961
 
 
 Топ комментарии
 
Это действительно большая проблема. Это означает что медики 1) не защищены в нужной мере 2) медицина не готова с заразным болезням в таких масштабах ( ни морально, ни профессионально) И по факту сейчас больница это самое "заразное" место для людей. Поэтому населению посещать мед учреждения нужно только в очень, очень критической ситуации.
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Подякуємо зебільній владі за турботу над медпрацівниками!
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Вот это большая проблема. Все карантины не имеют смысла, если медики сами себе маски шить должны
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Вот это большая проблема. Все карантины не имеют смысла, если медики сами себе маски шить должны
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Это позор Зеприслуги и всей его никчемной 🤢🤡🎪🎒🐏🐐🦟камарильи
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Маски проти вірусу ну це смішно просто! Степанов якщо він хоче бути професіоналом має опановувати професійну мову. За добу не захворіли 99 лікарів, а за добу виявлено 99 випадків захворювання лікарів, захворіли вони раніше, просто їх не було виявлено і вони заражали інших хворих та своїх колег! А 99 хворих лікарів за добу це ознака повного провалу контролю коронавірусу в медичних закладах! В першу чергу ПЦР тести мають робитись лікарям та медперсоналу, кожен тиждень, щоб вчасно ізольовувати хворих від пацієнтів та колег! Без налагодження постійного контролю наявності коронавірусу в медперсоналу немає сенсу говорити про боротьбу з коронавірусом - її просто немає! Постійний контроль наявності вірусу у медиків це перший пункт боротьби з коронавірусом! Але влада навіть для цього не має достатньої кількості ПЦР тестів та лабораторій. Отже першим ділом потрібно збільшити кількість лабораторій, збільшити потужність лабораторій, додати лаборантів і обладнання і збільшити кількість ПЦР тестів. Що зроблено в цьому плані за останні тижні? Да практично нічого! Влада повністю бездіяльна! Нове обладнання для лабораторій не закуповується, лаборантів не мобілізовують на військову службу, нові приміщення для лабораторій не готуються, комерційні лабораторії не переходять під управління держави! Тобто констатуємо повну профнепридатність МОЗ та влади!
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Подякуємо зебільній владі за турботу над медпрацівниками!
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Ты же сам распинался что коронавирус это выдумка трусов. Вот зебилы тебя и начитались.
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Чушь! Во всем мире средства защиты сегодня большая проблема. Так и при Януковиче и Полрошенко больницы ничего не имели. Невозможно за месяц-два ликвидировать прорехи. И очень трудно их закупить, т.к. все страны сегодня думают прежде всего о себе. Довели здравоохранение за десятки лет до развала, а виноват Зеленский).
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Это действительно большая проблема. Это означает что медики 1) не защищены в нужной мере 2) медицина не готова с заразным болезням в таких масштабах ( ни морально, ни профессионально) И по факту сейчас больница это самое "заразное" место для людей. Поэтому населению посещать мед учреждения нужно только в очень, очень критической ситуации.
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писало что одни медики праздновали ДР на работе = минус 30 шт., еще где-то - то же так же = минус 44 шт.
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Система така. Хворий їде в лікарню (в епідемію цей звичний хід є помилковим). Там його починають лікувати. Не обов'язково від вірусу.
Як результат десяток інфікованих по дорозі і ще пару десятків в лікарні.
От і виходить, що в умовах епідемії лікарні стають розсадником зарази. Поки що саме лікарні вносять основний вклад в поширення вірусу. Ну і церкви активно "допомагають".
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Так в чем заключались пятилетние рехформы Порошенко-Супрун?
Чтобы семейные врачи лечили от коронавируса и других опасных болезней? Ну и как - помогло?
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То есть сорося Гончарук врало нам так же, как врали Порошенко и Супрун про реформу медицины?
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Ану давай рехформи потужні від зєбіла! Це тобі не масочки за кордон продавать.
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Та ти мазохіст? Воно тобі ссало в очі і в той час коли порохоботи потішалися над тим зеленим клоуном, ти свято у цю його маячню вірив. Ось тільки не пиши що не вірив. Не виставляй себе ще більшим довбнем.
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Где медицинские реформы Порошенко-Супрун? Почему больницы еще в более полной жопе, чем были даже при Януковиче? Какой смысл от симейных ликарив? Похоже что это Пеця продолжает насцыкивать вам в оченята.
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Але ж ти й притрушений... Добре, немає реформ Порошенко- Супрун. Де 2000 лікарень Гончарука готових до лікування від коронавірусу? Де вони поділися?

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Ну так. Порох з Супрун не передбачили коронавірус, та не забезпечили Зеленського з Скалецькою, Ємцем та Степановим всім необхідним. До речі ... Не підкажете, як так сталося, що менше ніж за рік змінили 3 міністрів, ще й під час пандемії? Кожен з яких провів аудит. Скалецька не жалілась на "папередніков" і збиралась продовжувати медреформу, як і Степанов. І цікаво булоб побачити факти підтверджуючі вашу брехню про "больницы еще в более полной жопе, чем были даже при Януковиче"
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повторю свой пост.
Президент Зеленский заслушал доклад МОЗ по коронавирусу -
26.01.2020 16:00
СНБО проверяет готовность каждой области к противодействию коронавирусу
Среда, 26 февраля 2020, 13:58
"Ситуацию в медицине надо срочно налаживать", - Зеленский провел совещание по борьбе с распространением коронавируса.
04.04.20 17:04
За минувшие сутки в Украине подтвердили 99 новых заболеваний коронавирусом среди медицинских работниковИсточник: https://censor.net.ua/n3189961

18.04.20
Три месяца подготовки и результат. Они ж имеют право на ошибку. Это лозунг зЕленой команды.
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Ватани, ну чому у вас завжди винні Сорос, Порошенко? Тільки не фуйло та ваш дебілізм. Про "брехню" Порошенка і Супрун, детальніше, будьте ласкаві. Що про це пишуть у вас в Америці чи Європі?
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Потому что им стыдно осознавать, что они - дебилы и привели к власти абсолютно импотентную зеленую соплю.
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забыл о божке уже что-ли? а то всегда - хоооспадиииспасиииии, боошепомооожиии За сутки в Украине коронавирусом заболели 99 медиков, - Степанов - Цензор.НЕТ 4547
вирус, которого даже увидеть нельзя - отправил Яхве не просто в нокаут, а тупо - стирать простыню, или во что там на небесной тверди носят святоши?))
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З Божою милістю так і буде. А вам що завадило побажати одужання лікарям? Атеїзм чи дІбІлізм
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оно так и есть.
а не "боже" ли ваше наслало вирус, так как "маловерили", случайно?
так чего же переть против "волибоха"? или как всегда лицемерие?
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Так, за вашим смородом, і не зрозуміла, що вам заважає побажати лікарям здоров'я, атеїзм, дІбІлізм чи недоречні смайлики
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Вот это власти чудят, не могут обеспечить медиков защитой и превращают их в разносчиков инфекции. Кретин-карантин.
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В Італії медики одягають по 5-6 захисних костюмів і все однак ..є захворювання , За сутки в Украине коронавирусом заболели 99 медиков, - Степанов - Цензор.НЕТ 5060
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А что хотели от ватно-марлевой повязки в инфекционке
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не заболели, а подвержено заболевание.
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Коллапс наступит когда из-за угрозы заражения коронавирусом медики начнут массово увольняться. За 150 евро в месяц никто здравомыслящий не будет рисковать своим здоровьем и жизнью.
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еще разве не начали? это реально как чуваку в майке дать огнетушитель: Иди и туши лес, так и медикам - кому прикол "лечить", зная шо завтра 100% будешь заражен то?
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Степанову варто уточняти, реальну кількість хворих медиків і тих хто на самоізоляції, через контакт з людьми у яких був виявлений вірус, їх просто відправляють на 14 днів, до дому у сімї, чекати появи симптомів не роблячи ніяких їм тестів.
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А в чем тогда заключаются решающие заслуги самого слуги Коломойского - Степанова???
В диагностике? Или констатации вершащегося пиз#еца под его руководством?
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В першу чергу влада мала забезпечити лікарів засобами індивідуального захисту. Якщо вона цього не зробила, то Степанова треба гнати з посади.
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ну судя по фотке медика у которого маска ниже носа одета ....то всё понятно...
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