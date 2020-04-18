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 Общество, Здоровье
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 78% умерших от COVID-19 украинцев имели сопутствующие тяжелые заболевания, - Степанов

Это, в первую очередь, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек и другие серьезные болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Согласно нашим данным, на сегодня около 78% умерших с COVID-19 имели сопутствующие заболевания, это, в первую очередь, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек, т.е. тяжелые системные заболевания", - отметил он.

По его словам, люди с такими заболеваниями в группе риска и должны строго соблюдать карантин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189959
 
 
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Если учесть что у нас в стране "относительно здоровы" максимум 15 %, то смертность среди людей у которых проблемы со здоровьем ни о чем не говорит.
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А тем, кто с такими контактирует, например - дети, не нужны рекомендации, т.к. кто-то же должен их обслуживать?
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Як заявив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за минулу добу, 17 квітня, в Україні на коронавірус захворіли 99 медичних працівників.
"За добу 444 громадян захворіли, з них 12 дітей і 99 медичних працівників. Були госпіталізовані 124 людини. Зафіксовано 8 летальних випадків. Але хороша новина, що 29 осіб одужали", - повідомив Степанов.
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А кто у нас в Украине без сопутствующих заболеваний с такими пенсиями и зарплатами ? Покажите хоть одного такого или такую, кому за 40, если они не чиновники и не родственники-друзья-кумы-сваты чиновников ?
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С сопутствующими тяжёлыми заболеваниями можно довольно долго сидеть на краю обрыва жизни, пока лёгкий толчок в спину не даст старт твоему полёту вниз...
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78% померлих від COVID-19 українців мали супутні важкі захворювання. А серед виживших - 90%.
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Ваш найбезпечніший сексуальний партнер - ви самі. Мастурбація не поширює вірус, особливо якщо ви миєте руки та будь-які секс-іграшки милом щонайменше 30 секунд до і після сексу.
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