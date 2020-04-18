 78% умерших от COVID-19 украинцев имели сопутствующие тяжелые заболевания, - Степанов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Согласно нашим данным, на сегодня около 78% умерших с COVID-19 имели сопутствующие заболевания, это, в первую очередь, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек, т.е. тяжелые системные заболевания", - отметил он.
По его словам, люди с такими заболеваниями в группе риска и должны строго соблюдать карантин.
"За добу 444 громадян захворіли, з них 12 дітей і 99 медичних працівників. Були госпіталізовані 124 людини. Зафіксовано 8 летальних випадків. Але хороша новина, що 29 осіб одужали", - повідомив Степанов.