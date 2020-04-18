 78% умерших от COVID-19 украинцев имели сопутствующие тяжелые заболевания, - Степанов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Согласно нашим данным, на сегодня около 78% умерших с COVID-19 имели сопутствующие заболевания, это, в первую очередь, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек, т.е. тяжелые системные заболевания", - отметил он.

По его словам, люди с такими заболеваниями в группе риска и должны строго соблюдать карантин.

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