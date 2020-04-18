 Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой и призвал оставаться дома: Пусть после выходных нас пугают цифры на весах, а не на градуснике. ВИДЕО

Видеопоздравление Зеленский разместил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Пасха - это победа жизни над смертью. Это - праздник радости. Давайте найдем в сегодняшней ситуации позитив. ... Да, мы остаемся дома. И пусть после выходных и карантина нас пугают цифры на весах, а не на градуснике", - отметил он.
"Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома - это действительно единения. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно - ее будущего", - подчеркнул Зеленский.
Назар Приходько
@nazareye
·22 ч
У мене протягом останніх днів склалося стійке вражпення, що Президент україни Кличко, а не Зеленський. Лавру закрив, Чорнобильську зону відвідав, по КОВІДу звітує щодня... Дивина та й годі
нифига он не закрыл
невоспитанное криворожское из квартала так воспитывалось .......
Роман Донік
@donikroman
·10 ч
Именно Зеленский и его "управленцы" допустили то, что у нас почти 19% всех заболевших, это медики. Полную картину мы увидим недели через две. Время когда нужно было защищать медработников, они потратили на показуху. И в первую очередь важно защита и лечение медиков и их семей
В декабре уже полным ходом весь мир знал что вирус и смерти но бубочка масками барыжничает и ему плевать на страну .
конечно можно говорить о карантине из кабинета приехавши с охраной на служебном авто , ему же не предложили пройти абсервацию без зарплаты ...............................
его выбрало 73% и это не инопланетяне с другой планеты а те с которыми мы рядом живем по соседству ....
Кушайте пирожные ,если нет Хлеба.
Пусть устроит прямой эфир, и чтобы за окнами был Киев.
Ранее правительство страны намеревался поддержать только те домохозяйства, которые смогут подтвердить, что их доходы значительно сократились. Однако при такой схеме сбор и подача документов, подтверждающих право на выплаты, создали бы условия для распространения коронавируса, а финансовая помощь распределялась бы дольше. Поэтому правительство решило сделать выплаты всем, без исключения.
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А власти Украины раздадут всем своим гражданам новый видосик Бубочки. "
А где та Тесла із которой ти раньше вєщал?