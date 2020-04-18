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 Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой и призвал оставаться дома: Пусть после выходных нас пугают цифры на весах, а не на градуснике. ВИДЕО

Президент Украины в своем поздравлении с наступающей Пасхой призвал всех украинцев отпраздновать Пасху дома.

Видеопоздравление Зеленский разместил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Пасха - это победа жизни над смертью. Это - праздник радости. Давайте найдем в сегодняшней ситуации позитив. ... Да, мы остаемся дома. И пусть после выходных и карантина нас пугают цифры на весах, а не на градуснике", - отметил он.

"Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома - это действительно единения. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно - ее будущего", - подчеркнул Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189958
 
 
 Топ комментарии
 



Назар Приходько

@nazareye

·22 ч

У мене протягом останніх днів склалося стійке вражпення, що Президент україни Кличко, а не Зеленський. Лавру закрив, Чорнобильську зону відвідав, по КОВІДу звітує щодня... Дивина та й годі
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Кто нибудь объясните этому ЗЕбилу , что записывать пасхальное поздравление сидя жопой на столе неприлично !
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Назар Приходько

@nazareye

·22 ч

У мене протягом останніх днів склалося стійке вражпення, що Президент україни Кличко, а не Зеленський. Лавру закрив, Чорнобильську зону відвідав, по КОВІДу звітує щодня... Дивина та й годі
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Кличко не дурак, хоть и пытаются его выставить смонтированными роликами. А на фоне нелоха - выгодно будет выглядеть любой...
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ну да, заразу из Лавры растаскивает по Киеву,
нифига он не закрыл
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А что ещё остались идиоты, которые признают Зеленского президентом? Удивительно.
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Від виступів зеленого лайна починається нудота, брехливий подонок..
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Это точно. У самого уже талия на морде
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Расстояние от «конца эпохи бедности» до «хоть бы выжить» мы преодолели за год. Интересно это уже обещанный экономический прорыв Зеленского или нас ещё ждёт каннибализм? 73%, просыпайтесь. Вы обосрались.
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Та пасадют иго в следуючей серии, шо забыл сириал шоли.
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Добре, якщо так. Завжди був проти радикальних рішень.
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посадить принцессу это было радикальное решение или нет?
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А может он сам окажется инопланетянином?
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Кстати, за счет чего людям пугаться цифр на весах, если они больше месяца карантинят без работы. Ты их финансово поддержи, а потом идиотские пожелания раздаривай.
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То ти може бєнин канал дивився ? Там за Зєлєнского охрєнітєльно піднявся відсоток жирів в борщовому наборі і тепер бідний,але чисто одягнений пєнсіонєр може купити два піввареника.
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Кто нибудь объясните этому ЗЕбилу , что записывать пасхальное поздравление сидя жопой на столе неприлично !
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Я вас умоляю, он на сцене хером вальс играл. Для такого бы...ла это мелочи.
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а что ты хотел увидеть от него ?
невоспитанное криворожское из квартала так воспитывалось .......
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цим він показує зєлєбобам, що він такий самий жлоб, як і вони, простой парьєнь, с народа...нікогда нічего нє варавал, всє сам добілся... виродки...
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Так это надо для его упоротого электората,мастурбирующего на "квартал" и "сватов" Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой и призвал оставаться дома: Пусть после выходных нас пугают цифры на весах, а не на градуснике - Цензор.НЕТ 9490
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а премьер министр Израиля поздравит украинцев, как Зеля иудеев недавно...?
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Роман Донік

@donikroman

·10 ч

Именно Зеленский и его "управленцы" допустили то, что у нас почти 19% всех заболевших, это медики. Полную картину мы увидим недели через две. Время когда нужно было защищать медработников, они потратили на показуху. И в первую очередь важно защита и лечение медиков и их семей
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Я думаю медики не только на выборах за Зе голосуют но и в суд подадут на эту нечесть продавшую их средства защиты!
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Запхни той градусник собі в сраку. Коли відкриєш базари, казьол?
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Сижу пересматриваю видосик где БУБОЧКА на лыжах в Буковели катается - А МОГ БЫ СТРАНУ ПОДГОТАВЛИВАТЬ К КАРАНТИНУ, но ОНО устало бабло пилить зарабатывая на войне и гоняясь за Порошенко !!!
В декабре уже полным ходом весь мир знал что вирус и смерти но бубочка масками барыжничает и ему плевать на страну .
конечно можно говорить о карантине из кабинета приехавши с охраной на служебном авто , ему же не предложили пройти абсервацию без зарплаты ...............................
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В Буковеле он не просто катался,а готовился к поездке в Оман.
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Цей катався на лижах з якимось кацапом, а Гончарук катався на самокаті і обом було всьо пофігу.
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Але ж ***** скомороха все більше та ширше.
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Ну і побажання... вивели клоуна з кварталу; але квартал з клоуна ніяк вивсти не можуть...
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Та ну досить! Ідіть всі до церкви, святіть паски. А нас радуватимуть цифри на ваших хрестах!
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С крестом я вокруг дома могу ,а кто же мине ролики туалетные освятит? Ета часть тела тиливизор не смотрит.
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Воно коли-небудь може бути серйозним чи це вже не виліковне для нього?
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А идиоты на дурке когда то бывают серьезными? Квартал это бурка. Посмотрите на их морды, это же полные дегенераты!
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злой ТЫ !
его выбрало 73% и это не инопланетяне с другой планеты а те с которыми мы рядом живем по соседству ....
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И что из этого следует? Надо хорошо относиться к дебилам?
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Теж голосував за кота в мішку. Але вже пів року, як зрозумів, що в нього такі самі московські роги, як і у Пєці-мародера. Тому висновок один: відставка і дострокові.
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Т.е. Зелемойский делает то же самое, что и Порошенко? Создаёт международную коалицию, не освобождает для орков территории, а освобождает от них, поднимает ВВП, вводит Роттердам+, зарабатывает на войне ((c) паРаша ТВ и ЮВТ с Г+Г)?
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Вова, тебя наши партнеры из страны обетованной не поймут, увидев пасху с крашенками на заднем фоне. А про упоминание вами Владимир Александрович, Нагорной проповеди вообще молчу)...пойду почитаю их прессу))
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Я потеряла -30кг кг пасху,а как у тебя это получилось. Я просто воду пила из под крана ,жрать было нечего! Ничего страшного так сказал президент!
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наверное эти цифры будут не на весах а на висельницах ..
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Цікаво: у православних Паска завтра... У католиків була 12 квітня... У іудеїв Песах позавчора закінчився... А коли подібне святкування у "маланців", до яких Зеленський відноситься? Вони ж вірують не в Христа чи Яхве, а в Маммону...І носять на шиї не "могендавид" чи хрест, а гаманець...
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Поздравляю за позавчера. Извини, что с опозданием.
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"Ляп штаньми об асфальт!...". "литвин", ти спеціально коментарі так підбираєш, щоб ще більше себе дурнем виставить?
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А ты - мстительный, как твой идол - Лукашенко. Не можешь простить, что он непрозрачно намекнул про зачатки твоего ума при твоём рождении? Но ведь твой этот пост ничуть не изменил того, что у тебя осталось от рождения.
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Да мы с Яриком давно шутками(поговорками)обмениваемся. И это не твоего ума дело. Иди план спасения Украины(Беларуси) пиши, давно обещал, да все никак не огласишь.
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А я закликаю зиленського зложити повноваження та повернутися у свій квартал 95 москалів смішити!
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Юмор у Зе становится плоским, глаза уже выражают ужас, а извилины в голове выпрямляются.
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Зебилы, смотрите - так выглядит смерть в Украине! Это вы сделали вместе, вирус вам в помощь.
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Не дочекаєшся.Скоріше кацапня повиздихає.
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пасочки очень резко в пирожки могут превратиться.
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учения в 80ке 2 дня назад фото офиса шмаркли та сцикла Зеленський привітав українців із прийдешнім Великоднем і закликав залишатися вдома: Нехай після вихідних нас лякають цифри на вагах, а не на термометрі - Цензор.НЕТ 6721
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Офігєть. Тактика початку минулого століття. Що Пєця, що Зєля - одна і та совкова чмирятіна. Правильно казав британський полковник Глен Грант, що "маленька українська совкова армія на 100% програє війну великій російській совковій армії"
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Так твоя ЮВТ, распродавая вооружение, хотела сделать современную армию?
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А если посредине этой кучки упадет граната, не говоря уже о том, что спереди стреляют.
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Ця істота повина бути відокремлена від державного корита. Вже яблуку немає де впасти між кухарками 95 кварталу, друзів, родичів та людей коломойського і рашки у всіх галках влади.
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Министр обороны выписывает премии в 400% себе и близлежащим. Мне нравится цифра 400%. И она совсем не пугает. Мне можно выписать такую же премию?
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У ахметки електрика в чотири рази дорожча ніж у Словакії, напевно зенелох премії отримує.
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Цыфры.....на лбу.
Кушайте пирожные ,если нет Хлеба.
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Ганьба такому умственно отсталому президенту! Зеленяку на гиляку!
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А где конкретно находится Зе в эти дни ?
Пусть устроит прямой эфир, и чтобы за окнами был Киев.
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" Японское правительство решило раздать всем своим гражданам по 100 тыс. иен (926 долларов США) в знак поддержки в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Bloomberg.

Ранее правительство страны намеревался поддержать только те домохозяйства, которые смогут подтвердить, что их доходы значительно сократились. Однако при такой схеме сбор и подача документов, подтверждающих право на выплаты, создали бы условия для распространения коронавируса, а финансовая помощь распределялась бы дольше. Поэтому правительство решило сделать выплаты всем, без исключения.

источник

А власти Украины раздадут всем своим гражданам новый видосик Бубочки. "
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Тьотки-вувчиці по одноклассникам рознесуть на ура. Уявіть, щоб з попередніх президентів хтось таке ніс....
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Вовік конєшно спасібо за поздравленіє.🥚🍯🥚

А где та Тесла із которой ти раньше вєщал?
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