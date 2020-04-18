 65 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, из них 26 в Лавре, всего 770 заболевших, - Кличко

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за минувшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них - 6 медики. В целом в Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Заболели: 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет. И 41 мужчина - от 19 до 92 лет. В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Из зарегистрированных за минувшие сутки случаев заболевания - 26 в Киево-Печерской Лавре.
"Я еще раз обращаюсь к киевлянам и всем украинцам: оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не идите в церковь, не ходите в гости. Проведите эти дни с родными людьми. Берегите себя и своих близких!" - подытожил Кличко.
- Кто еси, раб божий? Крещён ли ты?
- Не раб божий я, но сын его… А крещён я Иоанном Крестителем, во Иордани…
- А чем докажешь? Крест твой где, еретик?!
И тут Христос «обалдел» - крестом стали христиане пользоваться лишь через несколько веков после его распятия…
а вот теперь-то все и пожалеете, что игнорировали сообщения о том,
как заработать не выходя из дома…
с агентом Avon в темном парке,
боролся полчаса маньяк....
в итоге приобрел две туши
и лак....
отец Евпатий под кагором
опасен даже просто так
а уж когда кадилом машет...
кто не присел - сам виноват
Очільники всіх правдивих церков світу звернулися до вірян з закликом СИДІТИ ВДОМА .
Дослухаємось , і все буде добре 👍😎