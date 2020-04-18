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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Общество
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 65 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, из них 26 в Лавре, всего 770 заболевших, - Кличко

Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 65 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за минувшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них - 6 медики. В целом в Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Заболели: 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет. И 41 мужчина - от 19 до 92 лет. В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Из зарегистрированных за минувшие сутки случаев заболевания - 26 в Киево-Печерской Лавре.

"Я еще раз обращаюсь к киевлянам и всем украинцам: оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не идите в церковь, не ходите в гости. Проведите эти дни с родными людьми. Берегите себя и своих близких!" - подытожил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев обеспечен на месяц всем необходимым для борьбы с коронавирусом, - Кличко

65 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, из них 26 в Лавре, всего 770 заболевших, - Кличко 01
65 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, из них 26 в Лавре, всего 770 заболевших, - Кличко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189957
 
 
 Топ комментарии
 
забетонувати нафіг всі входи та виходи з цього московського сатанату.
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Уже очевидно откуда несет рассадником епидемии. Почему тех кремлевских скотов еще не выжгли напалмом? Очевидно же что ето еще один фронт по уничтожению Украины как и поджоги вокруг Киева
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забетонувати нафіг всі входи та виходи з цього московського сатанату.
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Це всьо у них від одностатевих відносин. Істину глаголю.
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движение на личном автотранспорте пора запрещать. а то не демократично как-то получается. и секс только по нечётным разрешить... 65 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, из них 26 в Лавре, всего 770 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 7567
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Віруни вірусу нібаяцца і це вони доведуть на Великдень.
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Уже очевидно откуда несет рассадником епидемии. Почему тех кремлевских скотов еще не выжгли напалмом? Очевидно же что ето еще один фронт по уничтожению Украины как и поджоги вокруг Киева
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потерями руцких монахов, в любом колличестве и любых их гнёздах можно смело пренебречь. абсолютно изолировать эти рассадники заразы и пусть доказывают, что их вера крепче чем материальные медикаменти и ивл. они,- солдаты их генералов гундяя с ******. не крепки в вере? пусть самовывозятся к своим шефам и там шо хотят то и делают. даже паски святят, собрав там толпу дебилов.
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Унітазія заверещить на весь світ що в України бендери геноцидять православну віру.
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это проблемы вереска унитазии и их так же нужно полностью игнорировать.
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Встречаются двое - Христос и поп московский. Поп спрашивает:
- Кто еси, раб божий? Крещён ли ты?
- Не раб божий я, но сын его… А крещён я Иоанном Крестителем, во Иордани…
- А чем докажешь? Крест твой где, еретик?!
И тут Христос «обалдел» - крестом стали христиане пользоваться лишь через несколько веков после его распятия…
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***
а вот теперь-то все и пожалеете, что игнорировали сообщения о том,
как заработать не выходя из дома…
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для справки: 99% этих сообщений - это Орифлейм в лучшем случае
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***
с агентом Avon в темном парке,
боролся полчаса маньяк....
в итоге приобрел две туши
и лак....
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Варианты -1) Элемент бактериологической войны по заданию Кремля. 2) Создание картинки в СМИ по разгону полицией прихожан по заданию Кремля 3) Жадность, не желание остаться без праздничного "заработка" , сбора пасхальной дани с населения 4) Страх, что у народа появятся сомнения и решат что и в дальнейшем можно отмечать религиозные праздники дома, и для этого ни нужны " компания", " проводники", "сборщики подати". ( возможно все четыре варианта имеют место)
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***
отец Евпатий под кагором
опасен даже просто так
а уж когда кадилом машет...
кто не присел - сам виноват
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Если из шайки пить, то можно и от кагора умататься )))
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От у Фили с мацкалями духовная связь осталась. Только он про геев и СOVID-19 заговорил, сразу пед...ки из Лавры дохнуть стали.
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Предлагаю снести лавру, а на её месте построить жилой комплекс с парком и круглосуточной охраной
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Важко даються московським попам кремлівські гроші . Але будучи офіцерами ФСБ , мусять виконувати наказ з кремля : Заразити побільше українців .
Очільники всіх правдивих церков світу звернулися до вірян з закликом СИДІТИ ВДОМА .
Дослухаємось , і все буде добре 👍😎
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Цензор розділи коментарі!! Чому журнашлюхи змушують українців читати висери мацкваротих мокшанєй
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Біля мого будинку в Луцьку є рпц прихід. Приготовив тухлі яйця.
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Когда я ещё в 14-м неосторожно намекнул на то что кацапский патриархат в полном составе нужно подсрачниками в трусах выбрость ***** в парашу - на меня смотрели так, как будто я предложил есть детей. Некоторые сослались на то что прихожане кацапских ФСБшных ублюдков будут недовольны и будут волнения. Когда я предложил уже этих " кацапской **********" прихожан при массовой бузе "пооттеснять по домам а особо хулиганящих один раз хорошо ********* - на меня начали смотреть как будто я предложил есть детей , пить их кровь и потом сжигать в концлагерях... Ну как, доброта и "толерастность" к кацапоидным ********* помогает бороться с вирусной эпидемией ? С Кацапской *********** против её агресии? Дальше целовать их в очко?
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