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Все про:воздух (91) загрязнение (149) Киев (18999)

 Киев вновь возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 10:20 18 апреля Киев снова занимает первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 344. Индекс воздуха в столице Украины находится на отметке "опасно".

На второмместе находится Шеньян (КНР), а на третьем - Джакарта (Индонезия).

По прогнозам QIAir качество воздуха придет в норму уже завтра.

Напомним, в 10:50 17 апреля индекс загрязнения воздуха в Киеве был равен 338. В этот момент украинская столица была городом с самым плохим воздухом на планете.

Позже ситуация с воздухом немного наладилась и Киев занял 9 место в рейтинге.

По словам мэра столицы Виталий Кличко, загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, а задымление в течение четверга, 16 апреля, происходило в результате поджогов и дыма, на ликвидацию всех возгораний необходимо несколько дней.

В свою очередь Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я 35 лет живу в Киеве, и то, что вчера ночью происходило, я впервые пережил", - Кличко о загрязнении воздуха

Киев вновь возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху 01
Киев вновь возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху 02
Киев вновь возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху 03

Источник: https://censor.net.ua/n3189955
 
 
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Пока еще не горят, но уже скоро, очень скоро!
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Не треба сарказму. Потужне досягнення. При Пороху такого не було.
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Уррря! Хоч десь ми "впереди планетьі всей".
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Не верите,Виталя вчера все проверил.Все хорошо.
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мы же ничего не производим. у нас же ничего не работает. ОТКУДА СМОГ ???
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Закривайте душники. Через них дим просочується в житло.
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так горит только Украина... - у соседей спокойно....
списать все на тупых шашлычников как то не получается уже....
Поджоги и диверсии...
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ось вам. что можно сказать? большинство виновных в этом живут в Киеве...
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