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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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Все про:воздух (91) загрязнение (152) Киев (18999) пожар (4082)

 Из-за пожаров Киев вновь возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 10:20 18 апреля Киев снова занимает первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 344. Индекс воздуха в столице Украины находится на отметке "опасно".

На второмместе находится Шеньян (КНР), а на третьем - Джакарта (Индонезия).

По прогнозам QIAir качество воздуха придет в норму уже завтра.

Напомним, в 10:50 17 апреля индекс загрязнения воздуха в Киеве был равен 338. В этот момент украинская столица была городом с самым плохим воздухом на планете.

Позже ситуация с воздухом немного наладилась и Киев занял 9 место в рейтинге.

По словам мэра столицы Виталий Кличко, загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, а задымление в течение четверга, 16 апреля, происходило в результате поджогов и дыма, на ликвидацию всех возгораний необходимо несколько дней.

В свою очередь Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я 35 лет живу в Киеве, и то, что вчера ночью происходило, я впервые пережил", - Кличко о загрязнении воздуха

Из-за пожаров Киев вновь возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху 01
Из-за пожаров Киев вновь возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху 02
Из-за пожаров Киев вновь возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху 03

Один из пожаров, в селе Островы Овручевского района Житомирщины, сняли на видео.

Источник: https://censor.net.ua/n3189955
 
 
 Топ комментарии
 
так горит только Украина... - у соседей спокойно....
списать все на тупых шашлычников как то не получается уже....
Поджоги и диверсии...
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так ось ви які перемоги зеленої влади... Киев вновь возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху - Цензор.НЕТ 1808
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Що ви мелите? "Вонючей провинцией" інших вважають, самі ж "понаєхавшиє". Весь центр Києва заселений саме новоприбулими, які вважають себе "киевлянистей всех киевлян"
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Пока еще не горят, но уже скоро, очень скоро!
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Не треба сарказму. Потужне досягнення. При Пороху такого не було.
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добре, що в Україні не залишилось складів з ***********

зенаркоман спалив би і їх...
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Уррря! Хоч десь ми "впереди планетьі всей".
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Впірьод под водітєльством вєлікава Сталіна по завєтам Ілліча. Урря!
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Не верите,Виталя вчера все проверил.Все хорошо.
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Ні. Та такої інформацїї не знаходжу. Ви ж її маєте, то поділіться
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мы же ничего не производим. у нас же ничего не работает. ОТКУДА СМОГ ???
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Если поджечь, то конечно горят.
Куда направлена роза ветров?
Когда в это же примрно время была Чернобыльская катастрофа, то воздушные массы несло прямо на Киев.
Вот и думайте, запоребриком то думают крепко, да и в Украине многие думают так же, как и запоребриком, ведь "одиннарот", ворошиловоградский (пока по 'особым дням", а дальше Луганск переименуют в Ворошиловград и на постоянной основе).
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Украину подожгли 73% дегенератов 21 апреля 2019 года.
То, что происходит сейчас - это уже последствия. Теперь просто, где тонко там и рвется.

Для меня нет особой разницы между дибилом поджигающим сухостой по приколу или потому, что так делали раньше, и дибилом, который делает то же самое по заданию за пару-тройку тысяч гривен.
Это одни и те же дибилы только с немного разной мотивацией к одному и тому же действию.

Беда Украины в долбоjobах, которыми она обильно населена.
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Закривайте душники. Через них дим просочується в житло.
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так горит только Украина... - у соседей спокойно....
списать все на тупых шашлычников как то не получается уже....
Поджоги и диверсии...
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Скорее пох..изм и распи...дяйство.
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Сухой лес. Легко загорается. Речки обмелели из-за отсутстствия снега.
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Какой сухой лес загорается в апреле при Т 0 - +5 ???
Сейчас не знойное лето и на улице не +45 в тени...
Думай, что мелеш.
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Воздух сухой. Огонь легко распостраняется.
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поджоги...
такого никогда не было до этого...
горит вся Украина в разных местах...
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Поджог не приведет к пожарам на области. Тут причины в сухой земле и ветре.
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И это тоже, это просто благоприятный фактор. Помню как пытались чернобыльский лес поджечь, несколько раз и ничего не получалось, потому что погода не способствовала, а сейчас сел в машину поехал и кидай на обочину бутылку с бензином.
Жаль были б деньги, поехал так же в маскву, тем более аусвайс мне выдали, землячки етить его налево.
Это 100% диверсия.
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Люди постоянно жгут траву весной. Или шашлыки.
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Чтобы пожар распространился нужны условия.
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Чтобы пожар распространился нужен источник возгорания ! Условия - это второстепенное.
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а у соседей лес мокрый..?
или там шведы с немцами живут..., которые курят только в отведенных местах..?
Беларусь и Московия по границам не горят...
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Киев это куча маленьких речушек. А теперь эти речки обмелели. Земля высохла.
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какая связь между "речки обмелели. Земля высохла." и пожарами???
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Смотри. У нас там горит лесовая зона. Там всегда текли речки, они подпитывали почву, лес рос, трава, кусты. Оно всё гнило там и всё такое. Теперь же из-за отсутствия речек это всё превратилось в горючку. Там куча горящего элемента. Достаточно искры.
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Так соседи с Московие не воюют, и Чернобыльской зоны у соседей нет.
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ось вам. что можно сказать? большинство виновных в этом живут в Киеве...
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жозефина бонапард

@gozefinagold

·48 мин

І хтось ще скаже, що це не навмисні підпали?
У Тернопільській обл вчора загорівся Чистилівський орнітологічний заказник державного значення Пожежа виникла 17.04 на площі близько 8 га Тернопільська ДСНС відзвітувала,о 6:40 сьогодні пожежа ліквідована.

Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря - Цензор.НЕТ 6685

Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря - Цензор.НЕТ 509
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Киевляне ! Это карма ! Наказание за то , что считаете всех остальных украинцев вонючей провинцией .Ну и кто теперь вонючки ? ))
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Що ви мелите? "Вонючей провинцией" інших вважають, самі ж "понаєхавшиє". Весь центр Києва заселений саме новоприбулими, які вважають себе "киевлянистей всех киевлян"
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Центр Києва заселено дітками номенклатури та НКВД.
А ким же ще ?
Передовиками-колгоспниками та сталеварами ?
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Чайка Київ.Судя по тому что на акциях протеста в Киеве не увидишь киевлян , а только приезжают неравнодушные к судьбе страны граждане из провинции , делаю вывод что киевляне это зажравшаяся масса , которые считают что когда все ресурсы страны забираются в Киев , то это так и должно быть ! Киевлян же не волнует что вся страна из за этого в заднице ?
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Если провинция подмывается, то не вонючая.
При чём тут Киев-не-Киев ?
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дим потихеньку залазить в наші квартири та хати.
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В принципі кожен може зробити повітрозабірник із фільтрами і нагнітати вентилятором у помешкання тільки очищене повітря. Всередині буде трошки підвищений тиск і дим іззовні не проникатиме.
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дай інструкцію, як зажати фільтри та вперти їх в вікно із ПВХ
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Необхідно задіювати військових для гасіння пожеж. В Збройних Силах України є військові пожежні танки, за допомогою яких можна буде дістатися до осередків пожежі.
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Ви там в Києві вже всі хворі на голову?! Є ж максимально - допустимі концентраціїї ( ПДК - на російській) шкідливих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, а є МДК повітря робочої зони! Якщо ліс горить, деревина. чи трава суха, а не різні пластмаси, то які шкідливі речовини можуть бути в повітрі? Смішно до сліз. коли якась дамочка виступає на Українському радіо і рекомендує періодично одягати респіратори (слава богу, про протигази річ не йшла!) закривати, чи відкривати періодично вікна, не виходити на вулицю без нагальної потреби тільки через високу загазованість і т. д. Якщо з"явився речник Кабміну по короновірусних справах в лиці Головного державного санітарного лікаря України. то він повинен знати, що функціїї держсанєпідслужби набагато ширші, чим просто подавати дані про захворюваність і смертність українців від короновірусної інфекціїї...
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а коли горить ліс, що немає шкідливих речовин?
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Та є! Особливо, коли грубку дровами в сільській хаті , чи на дачі палять. що б зігрітися! Так ще буває крутіше, особливо у селян, коли туди вугілля засипають, з великим вмістом сірки! Та нічого, виживали! Мені смішно від тієї дамочки. яка не рекомендує виходити на свіже повітря, бо там загазовано. А те, що люди інколи гинули від неповного згоряння вугілля в грубці - то зовсім з іншої опери...
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Треба дуже подякувати всім попереднім президентам та урядам, які не займалися країною, які тепер вилазять в телевізор і розказують, що і як треба робити.
То ж подякуємо: Кравчуку, Кучмі, Ющенку, Порошенку..і да!- Януковічу, ну і трохи вже -Зеленському! всім Єхануровим, Пустовойтенкам, Юлям, Азіровим, Яценюкам, Самокатнику Гончаруку і тд, ЩО МИ ВПЕРШЕ за післявоєнний час зустрічаємо Пасху в диму.

Бадилля та стерню палили роками - ніхто не штрафував , по селам не проводили роботу десятки років- то було питання часу, коли загориться ліс.
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Де фотка Зебуїна на фоні смогу? Чекаємо!
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если сейчас каждого дебила, сжигающего траву и мусор не оштрафовать на приличные бабки - осенью палить будут с двойным усердием
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Тут такое дело что по погоде у нас такое будет продолжаться до конца месяца.
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Странно .ни один не обвинил Путина .Обычно он во всем виноват .
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А це правда що Зе дременув (чкурнув) із Києва разом із сім'єю ?
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Лет десять назад или больше, вокруг Москвы торфяники горели. Тоже неприятно было дышать. Сколько тогда было злорадства, на этом цензоре.
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А глубинка тамбовская или рязанская тогда не злорадствовала ?
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Лучше запах гари с Чернобыля чем запах говна с Бортничей.
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В нас люди дебіли,самі собі зло роблять а так як в нас державні органи бутафорія то маємо таку ситуацію
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Цензор чому українці мають читати висери мацкваротих мокшанєй?? Розділіть коментарі!! Дико бачити цих калхознікав
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А ці математики бували в Кам'янському чи Маріуполі чи Кривому Розі, наприклад? Чи там повітря кристально чисте вже???
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Когда-то один человек мне сказал, что умный человек учится на чужих ошибках, а дурак не учится даже на своих.
Я - не Кличко, который "прожил в Киеве 35 лет, но такого не помнит", и потому я помню, что именно в это время была устроена Чернобыльская катастрофа, потому что роза ветров такова, что воздушные массы в это время года идут именно на Киев.
Но помнинть об этом ни к чему, верно?
Равно как не следует думать о том, что определенные круги пойдут на все, абсолютно на все а не только на пожары в Чернобыле), чтобы вызвать недовольство населения, выступления населения против власти, чтобы воспользоваться этим и ввести российские войска уже не для защиты 'бубочки" (которого уже давно актер в мед. маске играет), а для воцарения "законноизбранного" Януковоща, который выгоден всем - и запоребрику, и Австрии (где у Азiрова главный кошелек находится).
Подготовиться к пожарам нельзя было, верно?
Тушить очаги возгорания, как только они начинались?
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Якщо смердить горілими ганчірками, то це горить торф. Не настільки небезпечно, скільки гидко.
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Бо на житомирщині і чорнобилі досі горить:
Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря - Цензор.НЕТ 8744
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Врадянські часи було класне покарання за незначні правопорушення - 15 діб примусових робіт.
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А мы все пиаримся как у нас все хорошо и как власть классно справляется с черезвычайными ситуациями!Привет Зеленскому! Что - красишься в гримерке, что бы опять на сцену выйти и ляпнуть нам что то про свою гениальность?
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НА СЧЕТ КИТАЯ И И НДОНЕЗИИ ПОНЯТНО - ПРОИЗВОДСТВА !!! А ВОТ НА СЧЕТ КИЕВА НЕОБХОДИМО ЗАДУМАТЬСЯ КАК НЕЖАЛЕТЬ ИНОСТРАНЦЕВ !!!
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возможно кто то шепнул "слугам " ,что вирус боится дыма,?- вот и "лечат" столицу неньки Украины обкуриванием... Через пожежі Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря - Цензор.НЕТ 8565
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