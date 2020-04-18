 Монахи Почаевской лавры пройдут тест на COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ВВС News Україна".
Однако верующие могут быть на территории лавры, хотя не в самих храмах.
По словам председателя Кременецкой районной рады Владимира Стефанского для того, чтобы заблокировать Почаевскую лавру так же, как Киево-Печерскую должно быть решение области.
Стефанский утверждает, что еще месяц назад договорились с наместником лавры, что они не будут селить у себя паломников. И эта договоренность якобы выполняется - автобусы не едут.
"Владыка говорит, что за время всех нашествий Лавра не закрывалась. Сейчас он ее тоже не закроет", - добавил Стефанский.
Официально среди постоянных жителей лавры и монахов, по его словам, случаи заболевания коронавирусом не подтверждали. Но и тестирование среди них не проводили.
Власти области договорились с наместником лавры митрополитом Владимиром, что в ближайшее время монахи монастыря пройдут тест на коронавирус. Когда начнут делать тестирования - пока чиновники не знают.
Напомним, ранее народный депутат Украины Владимир Вятрович заявил о том, что от коронавируса скончался монах Почаевской лавры.
Также у священника из молдавского города Штефан-Водэ диагностировали коронавирус. В начале марта он путешествовал в Украину для посещения Почаевского монастыря.
едыкороны.
В прокуратуре Республики Башкортостан отметили, что медики не дождались результатов анализов.
Ранее сообщалось, что житель Хабаровска, у которого был подтвержден коронавирус, сбежал из городской больницы. Его задержали и вернули в медучреждение.
По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в отношении пациента было возбуждено уголовное дело.
По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели."("Русский еврей", электронная газета)
А разной швали, пожалуйста, сколько угодно и когда угодно! И в больничку их для профилактики, без симптомов.....
А вы подыхайте, не известно от чего и вообще, ждите очереди, может до вас дойдет!