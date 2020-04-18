 Монахи Почаевской лавры пройдут тест на COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ВВС News Україна".

Однако верующие могут быть на территории лавры, хотя не в самих храмах.

По словам председателя Кременецкой районной рады Владимира Стефанского для того, чтобы заблокировать Почаевскую лавру так же, как Киево-Печерскую должно быть решение области.

Стефанский утверждает, что еще месяц назад договорились с наместником лавры, что они не будут селить у себя паломников. И эта договоренность якобы выполняется - автобусы не едут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопольщине сгорел орнитологический заказник, - ГСЧС. ФОТО

"Владыка говорит, что за время всех нашествий Лавра не закрывалась. Сейчас он ее тоже не закроет", - добавил Стефанский.

Официально среди постоянных жителей лавры и монахов, по его словам, случаи заболевания коронавирусом не подтверждали. Но и тестирование среди них не проводили.

Власти области договорились с наместником лавры митрополитом Владимиром, что в ближайшее время монахи монастыря пройдут тест на коронавирус. Когда начнут делать тестирования - пока чиновники не знают.

Напомним, ранее народный депутат Украины Владимир Вятрович заявил о том, что от коронавируса скончался монах Почаевской лавры.

Также у священника из молдавского города Штефан-Водэ диагностировали коронавирус. В начале марта он путешествовал в Украину для посещения Почаевского монастыря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители проверяют информацию о паломниках из Молдовы в Почаеве с коронавирусом: "Людей с признаками ОРВИ никто не видел"