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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, Общество
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 Монахи Почаевской лавры пройдут тест на COVID-19

В Почаевской лавре на Тернопольщине, где подозревают вспышку COVID-19, богослужения будут проходить в храмах только с насельниками (постоянными жителями), но без верующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ВВС News Україна".

Однако верующие могут быть на территории лавры, хотя не в самих храмах.

По словам председателя Кременецкой районной рады Владимира Стефанского для того, чтобы заблокировать Почаевскую лавру так же, как Киево-Печерскую должно быть решение области.

Стефанский утверждает, что еще месяц назад договорились с наместником лавры, что они не будут селить у себя паломников. И эта договоренность якобы выполняется - автобусы не едут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопольщине сгорел орнитологический заказник, - ГСЧС. ФОТО

"Владыка говорит, что за время всех нашествий Лавра не закрывалась. Сейчас он ее тоже не закроет", - добавил Стефанский.

Официально среди постоянных жителей лавры и монахов, по его словам, случаи заболевания коронавирусом не подтверждали. Но и тестирование среди них не проводили.

Власти области договорились с наместником лавры митрополитом Владимиром, что в ближайшее время монахи монастыря пройдут тест на коронавирус. Когда начнут делать тестирования - пока чиновники не знают.

Напомним, ранее народный депутат Украины Владимир Вятрович заявил о том, что от коронавируса скончался монах Почаевской лавры.

Также у священника из молдавского города Штефан-Водэ диагностировали коронавирус. В начале марта он путешествовал в Украину для посещения Почаевского монастыря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители проверяют информацию о паломниках из Молдовы в Почаеве с коронавирусом: "Людей с признаками ОРВИ никто не видел"

Источник: https://censor.net.ua/n3189954
 
 
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лучше бы вы проверили всех монахов на связь с преступным миром...
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Кремлевский главбес сказал всем скрепышам в рай. Пневмония - хороший повод ускорить этот процесс. А там их ждут старые девственницы и Кобзон без парика.
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"...случаи заболевания коронавирусом не подтверждали. Но и тестирование среди них не проводили." - особенности национальной борьбы с эпидемией......
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ПЦУ, а не пошла бы ты, маленькая птичка ?
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Порохобот. Не московит. Но пасть открывать на церковь, пользуясь эпидемией - это скотство.
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То ви відкрили пащу на святу українську церкву, захищаючи ворожу московицьку.
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Святая украинская церковь - это титул, который нужно заслужить. Без дел - это слова пустые, авансом. На Пасху по факту,двери церквей заперты , а вы освящайтесь по телевизору. Антихристово коварство.
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Еще Пасхи не было, медиков 20 процентов инфицировано, навезли сотни тысяч инфицированных со всей Европы, из очагов, а церковников делают крайними. Пусть кто угодно святит паски перед телевизором, я в храм пойду, пусть и в ограде только постою.
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А всем "нетоварищам" - доброй еды короны.
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Я тебе того не пожелаю, потому что у тебя мозгов нет.
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Мацковский пидорохат не церковь, а самопровозглашённая КГБ/ФСБешная шайка.
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Взагалі-то, всі Лавра, як така, була розбудована в часи, коли вона належала УГКЦ. Але то вже таке. Питання в іншому - Лавра знаходиться на території громади Тернопільщини, а тому саме громада має вирішувати хто в Лаврі має хазяйнувати. Чи ПЦУ, чи УГКЦ, але, напевно, ні в якому разі не феесбешники.
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"В Уфе из больницы,которую закрыли на карантин сбежали семь врачей и медперсонал.
В прокуратуре Республики Башкортостан отметили, что медики не дождались результатов анализов.
Ранее сообщалось, что житель Хабаровска, у которого был подтвержден коронавирус, сбежал из городской больницы. Его задержали и вернули в медучреждение.
По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в отношении пациента было возбуждено уголовное дело.
По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели."("Русский еврей", электронная газета)
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А люди не могут добиться тестирования, потому что "не контактировали с приехавшими из-за рубежа" например....
А разной швали, пожалуйста, сколько угодно и когда угодно! И в больничку их для профилактики, без симптомов.....
А вы подыхайте, не известно от чего и вообще, ждите очереди, может до вас дойдет! Монахи Почаевской лавры пройдут тест на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6283
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А церковь МП платит налоги государству, или они просто так на мои налоги гуляют?! Монахи Почаевской лавры пройдут тест на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7548
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Я не понял, почему за бюджетные деньги, т.е. за мои? Гундяев или ФСБ пущай своих согтрудников за свой счёт тестируют.
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Зараз усіх цих священників потрібно за ногу до батареї прив`язати. Хоч на пару місяців.
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Почаївська лавра пережила багато нашесть, але пограбували її лише раз, більшовики.
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