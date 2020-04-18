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 На утро 18 апреля зафиксировано 444 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5106, умерли 133 человек, 275 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОз, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 319 случаев;
Волынская область - 134 случая;
Днепропетровская область - 104 случая;
Донецкая область - 14 случаев;
Житомирская область - 197 случаев;
Закарпатская область - 166 случаев;
Запорожская область - 127 случаев;
Ивано-Франковская область - 462 случая;
Кировоградская область - 234 случая;
г. Киев - 770 случаев;
Киевская область - 280 случаев;
Львовская область - 221 случай;
Луганская область - 9 случаев;
Николаевская область - 31 случай;
Одесская область - 106 случаев;
Полтавская область - 49 случаев;
Ривненскаяобласть - 283 случая;
Сумская область - 82 случая;
Тернопольская область - 366 случаев;
Харьковская область - 62 случая;
Херсонская область - 56 случаев;
Хмельницкая область - 41 случай;
Черновицкая область - 840 случаев;
Черкасская область - 141 случай;
Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 апреля 2020 в Центр поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 16637 сообщений о подозрении на COVID-19.

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На утро 18 апреля зафиксировано 444 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5106, умерли 133 человек, 275 - выздоровели, - Минздрав 01
На утро 18 апреля зафиксировано 444 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5106, умерли 133 человек, 275 - выздоровели, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189948
 
 
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Скасовуйте вже той карантин! Задовбало!
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то сиди і не рипайся, краще передздєть чим недобздєть.
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коли всі захворіють - задовбе ще більше.
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Рано чи пізно всі захворіють. А от економіка загнеться із-за того карантину
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Из-за єтих религиозго-комунистических праздником и карантин не отменяют, что бидло попьяне друг друга не перезаражало.
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Сообщайте рядом процент тестированных по областям . Иначе эти цифры
ни о чём не говорят.
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Ну вот, динамика заболеваний пошла на спад. На 57 человек меньше чем вчера. О стабилизации можно говорить тога, когда к-во зараженных будет меньше к-ва выздоровевших.
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Щось напружують Донецька і Луганська області. Чи не варто туди поїхати команді Ляшка. Не може бути, щоб лапті воду пропускали.
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Вижу эскпоненту с суточным ростом примерно 10%. Поводов для особых эмоций не вижу. Закон природы. Для ранних стадий развития эпидемий.
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За 10 дней рост почти 300%.1462 на 7 апреля и 5106 на 17."Хорошо" идём.
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Без данных о том сколько делается тестов в день информация неполная.
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