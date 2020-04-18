 На утро 18 апреля зафиксировано 444 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5106, умерли 133 человек, 275 - выздоровели, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОз, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 319 случаев;

Волынская область - 134 случая;

Днепропетровская область - 104 случая;

Донецкая область - 14 случаев;

Житомирская область - 197 случаев;

Закарпатская область - 166 случаев;

Запорожская область - 127 случаев;

Ивано-Франковская область - 462 случая;

Кировоградская область - 234 случая;

г. Киев - 770 случаев;

Киевская область - 280 случаев;

Львовская область - 221 случай;

Луганская область - 9 случаев;

Николаевская область - 31 случай;

Одесская область - 106 случаев;

Полтавская область - 49 случаев;

Ривненскаяобласть - 283 случая;

Сумская область - 82 случая;

Тернопольская область - 366 случаев;

Харьковская область - 62 случая;

Херсонская область - 56 случаев;

Хмельницкая область - 41 случай;

Черновицкая область - 840 случаев;

Черкасская область - 141 случай;

Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 апреля 2020 в Центр поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 16637 сообщений о подозрении на COVID-19.

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