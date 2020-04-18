 Из 33 сотрудников "Укрзализныци", заболевших COVID-19, один в тяжелом состоянии и подключен к ИВЛ, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "24 каналу" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"В министерстве (инфраструктуры. - Ред.), к счастью, ни одного случая коронавируса. Больше всего заболевших в Укрзализныци - 33 человека, 1 человек подключен к аппарату ИВЛ, 270 контактных лиц без симптомов и с отрицательными тестами находятся на самоизоляции. На 240 тысяч работников Укрзализныци статистика соответствует той, которая есть в Украине", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 16 апреля 1114 железнодорожников находятся на больничном с ОРВИ, у 50 из них есть пневмония, в 33 случаях - подтверждено инфицирование коронавирусом.
Основное ,чтобы она соответствовала действительности .
Шведская принцесса София пошла на время пандемии работать волонтером в больницу для зараженных коронавирусом. В ее обязанности входит дезинфекция оборудования и подготовка медицинских препаратов для больных.
Принцесса София стала частью шведской королевской семьи в 2015 году, выйдя замуж за принца Карла Филиппа. У пары есть двое детей.
Комментарий на дёрти.ру:
- Когда-то и в России принцессы, княгини и жены/дочери политбомонда, фабрикантов работали сестрами милосердия, пока их не перестреляли.
- Это все потому что у неё бункера нет.
- Общался я годика полтора со шведами. Для них в подобном фото нет вообще ничерта необычного, даже наоборот - они такое поведение от публичных людей ожидают увидеть, а если те будут дохрена много о себе думать то шведы быстро напомнят им как надо себя вести.
- Вспоминается "российская принцесса", которая во время эпидемии немножечко зарабатывает миллиарды на тестах. В больницу она, конечно же, не пойдет. "Чужие здесь не лечат: http://www.yktimes.ru/новости/chuzhie-zdes-ne-lechat-okruzhenie-putina-zarabatyivaet-na-koronaviruse/
- Основатель нынешней шведской королевской династии тоже был мужик своеобразный. Помимо прочего имел на теле татуировку с надписью "Смерть королям!".
(В марте 1844 года высшие сановники Швеции, присутствовавшие при подготовке к погребению тела короля Карла XIV Юхана, просто обомлели, увидев вытатуированную на его теле фразу: "Смерть королям".
Дело в том, что в детстве король рос под именем Жан Батист Бернадот в семье французского ремесленника. Во время войн революционной Франции он выдвинулся на пост командира дивизии.
В наполеоновской армии Бернадот командовал корпусом, в 1804 году стал маршалом Франции. Завоевав популярность в Швеции освобождением захваченных в Голландии шведских пленных, Бернадот в 1810 году был избран шведским риксдагом принцем - наследником короля Карла XIII.