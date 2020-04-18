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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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Все про:Беларусь (3014) карантин (3341) Лукашенко (1797) COVID-19 (4113) коронавирус (2756)

 "Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен", - Лукашенко о том, почему в Беларуси нет жесткого карантина

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что им принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Лукашенко.

"Люди должны понимать, что эти непростые времена, которые нам достались (это наша беда, не наша вина), надо пережить, - сказал он. - Люди должны понимать, что они сами должны шевелиться".

По его словам, экономическая деятельность в Беларуси не была полностью прекращена, поэтому стране "сложнее, чем России".

"Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство", - призвал Лукашенко. То же самое касается и сельского хозяйства. "Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем. А промышленность... Потому что кругом все остановилось".

Напомним, в Беларуси 4 779 подтвержденных случаев COVID-19 и 42 летальных случая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3189946
 
   
 Топ комментарии
 
цензор, нахера выкладывать высеры клинического идиота - лукашенко?!
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я тебе больше скажу. Тормоза тоже придумали трусы.
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будем у белорусов хлеб покупать...., потому что свой вывозим сейчас ударными темпами..
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А то что хлебушек некому будет кушать, его не интересует.
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200 000 на 7 700 000 000 из них (200 000) 90% доживали свои последние дни и так
это депопуляция? да?
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нужно смотреть на динамику в геометрической прогрессии, если ничего не предпринимать.
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не-а! это тупая страшилка. 80% практически невосприимчиво. не знал?
начало всегда идёт по геом. пр., точнее, по эскпоненте, а ещё точнее для нашего случая это один хрен....
какой процент депопуляции в Ломбардии?
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а данные по кораблям тебе тоже фигня? твой прогноз, сколько вымрет, если просто послать всё: не лечить и все ограничения снять?
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по кораблям тоже самое. Там где нет карантина ВСЕМ писец! Так и передай своему тупому бацьке.
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в италии вообще карантина не было, смертность на уровне 16 года вылезла. Вот и всё И вся корона
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ты конченый
95+% "зараженных" носят вирус бессимптомно, как тогда могут умереть все?
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насмотрелся фантастики с минами )))
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Закінчуйте нам сюди всовувати фуйловську бульбу, нехай парад організує на тракторі.
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Бацька, держись! Трусы люто ненавидят тех, кто не испугался. Не прогибайся под перебздевших идиотов.
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я тебе больше скажу. Тормоза тоже придумали трусы.
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они много чего полезного придумали. с перепугу... а чё ты сказать-то хотел?
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Взагалі, технічний прогрес просувають вперед ледарі.
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Ага, кожен науковець, кожен інженер - ті ще ледарі) Цілими днями ледарювали, ледарюють)
А скільки винаходів розробив, скільки закономірностей описав дядько Василь, ледацюга, на дивані с пляшкою пива)
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Ледар лежав на дивані, а дружина досіпувалась піти потрусити килим. Він і винайшов пилосос. Ось тобі і ага, тупиця.
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Не говоріть дурниць, на дивані винайшов ледацюга пилосос)))
Кожен винахід - це роки, тисячоліття напрацювань Великих Людей!!!
Си то на дивані багато що винайшли? Жертва безглуздих цитат пабліків/соцмереж типу вконтакті?)
Тільки нерозумна людина може говорити про незліченні наукові/інженерні роботи, як результат ліні на дивані.
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"Бацька, держись! Трусы люто ненавидят тех, кто не испугался. Не прогибайся под перебздевших идиотов" - перепощую заспамлений пост, хоч я й не прихильник Лукашенка.
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цензор, нахера выкладывать высеры клинического идиота - лукашенко?!
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в чем идиотизм? в том что людям как в болотном микромордоре так и в Украине просто скоро нечего будет есть?
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Посівна-2020: В Україні вже посіяно 1,3 млн га ярих культур

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, опубліковано 03 квітня 2020 року о 20:11
ЗЕМЛЯ І АГРОКОМПЛЕКС

Станом на 2 квітня українські сільгосптоваровиробники посіяли 1,3 млн га ярих зернових, зернобобових та технічних культур, що становить 9% до прогнозу (15,3 млн га).

Зокрема:
пшениці - 101 тис. га із 132 тис. га;
ячменю - 714 тис. га із 1,1 млн га;
вівса - 77 тис. га із 95 тис. га;
гороху - 299 тис. га із 396 тис. га;
кукурудзи - 37 тис. га із 5,4 млн га;
цукрових буряків - 24 тис. га із 200 тис. га;
соняшнику - 91 тис. га і з 6,2 млн га.
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Питання лише у тому, що нема дощів і врожай буде маленьким😒
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Некорректный процент! Если брать озимые - то процентов 80 наберётся. А яровые (кукуруза, буряк, подсолнечник) - еще не засевали!!!
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Я надав своє джерело інформації, надай своє ти.
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Идиотв с психами будут по осени считать и Лукашенко будет там в счетной комиссии.
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Вынесут эту Пацьку вперед кирзачами и будут правы - вместо хлебушка получат землю(немного)
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немногиЕ - так правильнЕй
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сеять неинтересно. интересно мандражировать и стирать масочки.
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С анализом информации у большинства очень плохо, а Лукашенко молодец, настоящий руководитель государства.
Каждые сутки в Украине умирает около 1600 человек от различных болезней. Это как напоминание.
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На за что не отвечающие комментаторы "все равно все умирают" какое то время цеплялись за отсутствие статистики по смертям в сравнении с прошлыми годами. Вот вам Испания

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Documents/informesMoMo2020/MoMo_Situacion%20a%2015%20de%20abril_CNE.pdf
Не все слова понятны, но отличие с прошлым годом у "залетевших" регионов и отсутствие отличия у тех, кого (пока что) не зацепило очевидны.
Либо такие люди самоуспокаиваются и агрументируют бездействие, либо ...
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"Жить будем плохо, но не долго" (с)
Лукашенко.
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При нынешних раскладах эта крылатая фраза заиграла новыми красками.
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Надо просто всех выезжающих из Белоруси "батьковцев" тщательно проверять на короновирус....и будет им счастье "Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен", - Лукашенко о том, почему в Беларуси нет жесткого карантина - Цензор.НЕТ 5567
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будем у белорусов хлеб покупать...., потому что свой вывозим сейчас ударными темпами..
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Очередной бред выжившего из ума дедушки 😁😁😁
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А ще він за день до початку пожеж в Україні сказав - дишиті гарью.
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Хто сказав, що вона, ота пневмонія, візьме і піде ?
Хто хлєбушек буде ростити ?
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она действительно никуда не денется. но у беларусов скоро будет коллективный иммунитет. у нас же будет выигрыш зелёными местных выборов осенью, потери от дурантина, а потом будет эпидемия, которая добьёт тех, кого спас дурантин, и многих новых с иммунитетом, ослабленным мандражом и домашним арестом, прихватит за компанию.
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Думаю, в ваших селах тоже втихаря что нибудь садят.
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Вопрос есть. Количество официально зарегистрированных случае у нас и в Беларуси примерно одинаковое. При этом у нас раза в 4 больше население, а они примерно на порядок провели больше тестов на 1 млн жителей. Но главное не в этом. Минск может ответить на вопрос "Что было бы в Киеве не введи карантинные мероприятия месяц тому назад".
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abc123 Щоб не було карантину,не було би закона про землю. "Пневмонія мине, а хлібець-то потрібен", - Лукашенко про те, чому в Білорусі немає суворого карантину - Цензор.НЕТ 6584
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а при чем здесь закон о рынке земли???? Лично я не хочу находиться в компании северокорейцев, таджиков и венесуэльцев!
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да не об этом я!!!! Лукашенко поставил невероятно жестокий, но при этом невероятно интересный СРАВНИТЕЛЬНЫЙ эксперимент. В Минске переполнены больницы, на кладбища очереди стоят?? Я говорю только то, что есть ФЕНОМЕН, который требует объяснения.
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привет, обиженный. приходи через неделю. подаю по пятницам.
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Белорусское чудо рассыпается на глазах. Запад не поможет, ***** занят своими делами, как свой зад спасти.
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От коронавируса может не умрёшь, а от голода при отсутствии жрачки точно
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правильно , многим хлебушек уже не нужен будет, может даже и тебе усатый дурак
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"Памирать собрауся, а жита сей", беларуская народная мудрость.
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Всім,хто боїться короновіруса,жрать не давати. "Пневмонія мине, а хлібець-то потрібен", - Лукашенко про те, чому в Білорусі немає суворого карантину - Цензор.НЕТ 3088
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карантин немножко замедляет эпидемию коронавируса,
но резко ускоряет эпидемию вкарманеминуса
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Украинцы будут питаться обещаниями власти. "Пневмонія мине, а хлібець-то потрібен", - Лукашенко про те, чому в Білорусі немає суворого карантину - Цензор.НЕТ 705
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"Міноборони закуповує тести, маски та апарати ШВЛ для армії у китайської фірми, яка торгує модемами"

Китайська фірма, з якою Міноборони уклала договори на закупівлю медустаткування для боротьби з коронавірусом на понад 69 мільйонів гривень, спеціалізується на телекомунікаційному обладнанні
Китайська фірма, з якою Міноборони уклала договори на закупівлю медустаткування для боротьби з коронавірусом на понад 69 мільйонів гривень, спеціалізується на телекомунікаційному обладнанні
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Міністерство оборони України уклало договори на закупівлю медичних засобів та устаткування для боротьби з коронавірусом на 69,6 мільйонів гривень з китайською фірмою, що спеціалізується на виробництві та продажі обладнання операторів зв'язку та телекомунікацій. Від імені китайської фірми договори підписує українець, який, найімовірніше сам працює в структурі Міноборони. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Закупівлі на загальну суму понад 69 мільйонів гривень відбулися за спрощеною процедурою, встановленою Кабміном 20 березня. Ця постанова дозволяє замовнику не проводити тендер в класичному розумінні, а просто оприлюднити звіт та договір в електронній системі закупівель.

На порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України Prozorro 15 квітня оприлюднені низка договорів на поставку товарів медичного призначення категорії COVID-19 для потреб військової медицини - переможцем зазначена одна й та сама китайська фірма Combasst Industry Development Co, Limited.

Загалом Міністерство оборони закуповує: 21 комплект апаратів штучної вентиляції легень (на суму 21 136 500 грн); 10 тисяч захисних щитків для обличчя (на суму 280 600 грн); 1 тисяча пірометрів (інфрачервоні термометри) (на суму 1 120 875 грн); 150 тисяч респіраторів FFP2 (на суму 9 607 500 грн); 55 тисяч респіраторів FFP3 (на суму 5 924 625 грн); 15,5 тисяч комплектів багаторазових комбінезонів («костюм біологічного захисту») (на суму 8 887 700 грн); 2,5 млн одноразових тришарових медичних масок (на суму 17 537 500 грн).

Днем пізніше Міноборони оприлюднило договір із цією ж китайською фірмою, що спеціалізується на телекомунікаційному обладнанні, на поставку партії експрестестів для діагностики коронавірусної хвороби у кількості 20 000 (на суму 5 142 300 грн).

У договорах зазначено, що строк поставки товарів - 10 календарних днів з моменту оплати (всі контракти укладені на умовах передоплати), але до 23 травня 2020.

Відповідно до даних Prozorro це перша закупівля медичного устаткування Міністерства оборони від початку пандемії.

Китайська фірма Combasst Industry Development, яка буде постачати всі перелічені товари, зареєстрована в Шанхаї. Судячи з сайту компанії, вона не спеціалізується на медичному обладнанні та устаткуванні і не пропонує його в публічно наявному в асортименті. Натомість позиціонується як «високотехнологічна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві комунікаційних та цифрових аудіопродуктів». В асортименті сайту: медіаконвертори, мультиплексори, модеми, обладнання для запису та передачі відео, обладнанням для телефонії.

Згідно з інформацією Національної публічної інформаційної системи надійності підприємств Китаю (урядова агенція КНР), компанія Сombasst створена наприкінці 2001 року.

У сертифікаті компанії Сombasst з Національної публічної інформаційної системи надійності підприємств Китаю зазначено, що вона була створена в 2001 році і в основному займається розробкою та продажем телекомунікаційного обладнання
У сертифікаті компанії Сombasst з Національної публічної інформаційної системи надійності підприємств Китаю зазначено, що вона була створена в 2001 році і в основному займається розробкою та продажем телекомунікаційного обладнання
Журналісти «Схем» зв'язались з директором та власником компанії - китаєць Гуань Цзюнь (Guan Jun) повідомив телефоном, що всі товари будуть китайського виробництва, закуплені у інших фірм.

«Я володію компанією Combasst, так. Це замовлення включає багато різних типів товарів і ми маємо їх закупити в китайських виробників, окрім того я також володію медичною фірмою в Шанхаї. І ми будемо закупляти всі товари на території континентального Китаю і доправляти в Україну, в мене в Україні є один співробітник, і в нас є дозволи висилати товари по світу», - заявив він.

Назви конкретних виробників, в яких він закуповує тести, ШВЛ та інші товари для України Гуань Цзюнь не зміг назвати, і не надіслав до редакції, як обіцяв, протягом кількох днів після розмови.

В Україні Combasst представляє громадянин України Андрій Миколайович Біленький, який діє на підставі довіреності від 6 квітня - це день, коли Міністерство оголосило про пошук постачальників. Власник китайської фірми Гуань Цзюнь стверджує, що це «його друг» і ствердно відповідає на питання чи сам Біленький працює в Міністерстві оборони. За даними двох джерел «Схем» у системі МО, цей чоловік працює в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Журналісти розшукали у реєстрах декількох громадянин України з таким самим ПІБ, один з них, 1966 року народження зареєстрований за адресою Електриків, 33 в Києві, що є адресою Головного управління розвідки України.

Ігор Хоменко, командувач Медичних сил Збройних Сил України, який підписав договір, у розмові з журналістами він зазначив, що Combasst Industry Development була єдиною фірмою, яка надіслала пропозиції, а на зауваження про те, що вона не є спецалізованою, зазначив: «Я в курсі. Там перевіряли цю фірму спецслужби - СБУ та контррозвідка. Сказали, що товар є і те, що фірма може бути посередником - не є проблемою».

На запитання чи є Андрій Біленький, який підписав договір від імені переможця тендеру, співробітником Міноборони, Ігор Хоменко відповів: «Може і є, не знаю. Наскільки я знаю він не є зараз співробітником, але він є співробітником якихось структур».

Начальник управління медичного постачання Командування Медичних сил Збройних Сил України Віталій Фурдик, який також візував частину договорів, повідомив, що «пропозицій було більше десяти» і з різних країн - таких, як Чехія, Польша, Германія, Китай, проте після розгляду департаментами аудиту, юридичного та фінансового, Combasst обрали як таку, що «погодилась покрити весь асортимент за найменшими ціновими пропозиціями».

«Нам через апарат аташе зайшло підтвердження, що ця фірма китайська дійсно є і в неї є довідка про відсутність заборгованості, і вона дійсно може виконати контракт. На момент переговорів прибув їх представник з дорученням від фірми і належним чином оформленими ціновими пропозиціями на кожне найменування», - зазначив він.

На питання про те, чи є Андрій Біленький співробітником Міноборони чи Головного управління розвідки, Віталій Фурдик відповів: «Я не скажу чи є він співробітником, але на нього оформлене доручення та довіреність від цієї компанії».

«Схеми» надіслали запити до всіх вищезгаданих структур - Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Міністерства закордонних справ.

Сам Андрій Біленький у телефонній розмові з журналістами «Схем» пообіцяв поговорити пізніше, але після цього вимкнув телефон - тож поставити йому питання про те, чи працює він в Міноборони чи Головному управлінні розвідки, яким чином став представником китайської фірми і головне - товари якого виробника вона планує поставити в Україну, не вдалося.
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и кто бы мог подумать всего пару месяцев назад, что чемпионат Беларуси по футболу
станет самым интересным спортивным событием в мире.
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Если бы бацька не курил в школе учебник истории. то он зад как в средние века чума косила 2/3 Европы тех, кто не признавал карантина, а ходил к попам молиться.
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Как раз и на урожай на новый у сябров к концу пандемии на пару миллионов хавальников меньше будет.
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Все правильно каже Лукашенко.Цей рік і так не благополучний для врожаю,а в Україні ще не лох при владі.
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Минулу владу винуватили в голодоморі і геноциді.
Здається мені несправедливо...
І поточна ситуація це вже починає доводити. Ці злочини впроваджує в життя влада теперішня.
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Подивитись на демографію Білорусі, потім на демографію її сусідів-лузерів, убивць власних народів.
Хто зна хто ще "колгоспник".
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Наконец-то подписали кредит о 200 млн. долларов из рашки. Но,по оценкам экспертов,за этот кредит нужно будет платить за 11 лет,ТОЛЬКО В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ -40 млн долларов! Правда,выгодный кредит? Только для кого? Ну,а поскольку этот кредит уже получен и все бьют в барабаны,то наверное,более чем 400 млн. долларов денежной помощи из ЕС и от МВФ,можно и пренебречь! Но воровать то надо...Потому БУДЕМ получать,только уже без барабанов...
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Кремлёвский Фюрер уйдет, а успешная Беларусь всем нужна", - Лукашенко о том, почему в Беларуси нет как в Украине.....оно и понятно колония Беларусь с колхозным Президентом может задом крутить сколько хочет перед московско ордынским народом,но КОЧЕВНИКИ своё возьмут у осторожной Беларуси. "Пневмонія мине, а хлібець-то потрібен", - Лукашенко про те, чому в Білорусі немає суворого карантину - Цензор.НЕТ 5234
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