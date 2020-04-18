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 Происшествия
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 В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила на территории 5 лесничеств, - ГСЧС

По состоянию на утро субботы в Чернобыльской зоне отчуждения происходит тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 18 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Парышивського, Дитяткивського и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем", - говорится в сообщении.

Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос. К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, из них от ГСЧС 579 человек личного состава и 113 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которыми 17 апреля осуществлено 134 сброса - 268 т воды).

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Источник: https://censor.net.ua/n3189945
 
 
 Топ комментарии
 
ТЛЕНИЕ! В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила на территории 5 лесничеств, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4575
А, что же тогда, мать вашуримму, Киев ОПЯТЬ затянуло пеленой гари и вони? Сижу на даче, на Осокорках, кто знает районе Белой Дачи, и дышать не чем!
Впрочем возможно это вонь от штанов одного чмошника из г. Кривой Бивень? Им же и обгаженных.
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Нужна адекватная ВЛАСТЬ! Нужны дополнительные силы и средства МЧС из других районов и областей. Нужна МЕЖДУНАРОДНАЯ помощь в лице авиации для тушения пожаров. КПСС при СССР устроило ЧЕРНОБЛЬ, ЗЕлёная камарилья устроила нам ВТОРОЙ ЧЕРНОБЛЬ! при этом, ЗЕлёная мразь сидит со своим семейством в Закарпатье.
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Из Чернобыля. СЛАВА КПСС!, пардон, ЗеДятлам и лично Слугам урода с их уродом из Подворотни 95.
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ТЛЕНИЕ! В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила на территории 5 лесничеств, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4575
А, что же тогда, мать вашуримму, Киев ОПЯТЬ затянуло пеленой гари и вони? Сижу на даче, на Осокорках, кто знает районе Белой Дачи, и дышать не чем!
Впрочем возможно это вонь от штанов одного чмошника из г. Кривой Бивень? Им же и обгаженных.
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Нужен дождь и тепло,чтобы поднялась трава.Солнце сушит,холод не даёт расти.А выгорели Калифорния,Португалия,Испания,Австралия,Бразилия.Это так, на вскидку.
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Нужна адекватная ВЛАСТЬ! Нужны дополнительные силы и средства МЧС из других районов и областей. Нужна МЕЖДУНАРОДНАЯ помощь в лице авиации для тушения пожаров. КПСС при СССР устроило ЧЕРНОБЛЬ, ЗЕлёная камарилья устроила нам ВТОРОЙ ЧЕРНОБЛЬ! при этом, ЗЕлёная мразь сидит со своим семейством в Закарпатье.
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так піймали двох тєрпіл, на яких повісили всіх собак, котів і корів
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у нас під гУманьом не мона провітрити кімнату - гарь смердить нєвиносімо. То із Чернобиля принесло, чи місцеві влаштували димушку?
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Из Чернобыля. СЛАВА КПСС!, пардон, ЗеДятлам и лично Слугам урода с их уродом из Подворотни 95.
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Я вже не здивуюсь, якщо виявиться, що ЧАЕС у 1986 році селяни заради забави підірвали...зараз не проблема охопити відеоспостереженням та всілякими датчиками величезні площі, а навколо небезпечних стратегічних об'єктів це треба робити обов'язково...
"Глава Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко прокоментувала наслідки пожежі у Чорнобильській зоні. Вона вважає, що вогонь згубно вплине на екологічну ситуацію на місці та на популяцію серед тварин.
Свою думку вона висловила у прямому ефірі телеканалу НАШ.
"Ми не маємо даних про масштаби цієї пожежі, грандіозні збитки полягають у тому, що згорає основа природних еко-систем, що унеможливлює знаходження тварин на цих територіях. Загинуло дуже багато тварин під час цієї пожежі, це також загроза для популяції цих живих істот. Якби уряд почав встановлювати камери відеоспостереження по периметру всієї Чорнобильської зони, ми б точно знали місця загоряння", - сказала Тимочко."
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пока киевляне дышат радиационным "тлением" третий день подряд, квартальный дегенерат забрал свою семью и полетел в Закарпатье. потому что ему насрать на пожары. он думает о себе и своей семье. а наивные зебилы слепо верят, что презедент будет их спасать
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странный у нас нарид... не просто странный, а качественно тупой
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