 В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила на территории 5 лесничеств, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 18 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Парышивського, Дитяткивського и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем", - говорится в сообщении.
Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос. К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, из них от ГСЧС 579 человек личного состава и 113 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которыми 17 апреля осуществлено 134 сброса - 268 т воды).
А, что же тогда, мать вашуримму, Киев ОПЯТЬ затянуло пеленой гари и вони? Сижу на даче, на Осокорках, кто знает районе Белой Дачи, и дышать не чем!
Впрочем возможно это вонь от штанов одного чмошника из г. Кривой Бивень? Им же и обгаженных.
"Глава Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко прокоментувала наслідки пожежі у Чорнобильській зоні. Вона вважає, що вогонь згубно вплине на екологічну ситуацію на місці та на популяцію серед тварин.
Свою думку вона висловила у прямому ефірі телеканалу НАШ.
"Ми не маємо даних про масштаби цієї пожежі, грандіозні збитки полягають у тому, що згорає основа природних еко-систем, що унеможливлює знаходження тварин на цих територіях. Загинуло дуже багато тварин під час цієї пожежі, це також загроза для популяції цих живих істот. Якби уряд почав встановлювати камери відеоспостереження по периметру всієї Чорнобильської зони, ми б точно знали місця загоряння", - сказала Тимочко."
Відео пожежі
Рекомендации СЭС по поведению в условиях сильного задымления в Киеве
Проводить ежедневный полив улиц, проезжей части, тротуаров, придомовой территории и зеленых зон в утренние (до 8:00) и вечерние (после 18:00) часы.