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 Общество, За рубежом
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 За границей от коронавируса умер седьмой украинец, вылечились 49 наших граждан, - МИД

По состоянию на 17 апреля за рубежом 151 украинцев лечится от коронавирусной инфекции, 49 уже излечились.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД на странице в сети Facebook.

По данным ведомства 49 украинцев уже выздоровели: в Бельгии, Великобритании и Северной Ирландии - по 1 украинцу, в Греции - 22 украинца, в Доминиканской Республике - 4, в Египте - 1, в Италии - 2, в Нигерии - 2, ОАЭ - 1, Польше - 6, в Португалии, Таиланде, ФРГ, Швеции и Швейцарии - по 1 украинцу, а в Японии - 4.

В то же время 151 украинец еще проходит лечение за границей.

7 граждан украины за границей умерли.

Также читайте: За границей 26 украинцев выздоровели от коронавируса, 174 все еще проходят лечение, - МИД

За границей от коронавируса умер седьмой украинец, вылечились 49 наших граждан, - МИД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189944
 
 
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А сколько по естественным причинам умерло украинцев в этих странах за этот период?
Или для нагнетания паники это не важно?
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это вредно... для паники, паникёров и ловцов рыбки в мутной воде паники...
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