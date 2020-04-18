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 Враг за сутки 5 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - штаб

Российско-оккупационные войска в течение суток 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу штаба ОС в сети Facebook.

В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые согласно минским соглашениям должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вчера четыре раза нарушил режим "Тишины".
Рядом с Гнутово и Авдеевкой оккупанты обстреляли позиции украинских воинов из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Вблизи Опытного противник по направлению населенного пункта Веселое применил автоматические станковые гранатометы.
Для провокаций украинских подразделений, которые держат оборону у Старогнатовки, наемники использовали крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты выпустили четыре мины калибра 120 мм по нашим позициям рядом с населенным пунктом Южное. Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

По предварительным данным разведки, 17 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести как минимум двух российских наемников.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди наших защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ под предлогом карантина из-за COVID-19 не пропускают патрули ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/n3189943
 
 
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Враг за сутки 5 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 6070 K0५EGAR

@Rage4oK

·2 мин

Турки громят скрепный биомусор в Ливии и Сурии аж гай шумит, Ryсня не успевает вывозить фуры с трупами, бабы не успевают рожать.

Зеленский ездит по Дамбасу, где бы ещё отвести войска в сторону Киева. Максимально обоссанный кремлевский чорт.

¯\_(ツ)_/¯

Враг за сутки 5 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 397
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Надо просто перестать стрелять. "Великие полководцы ХХI века, Зеленский В."
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Враг за сутки 5 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 6070 K0५EGAR

@Rage4oK

·2 мин

Турки громят скрепный биомусор в Ливии и Сурии аж гай шумит, Ryсня не успевает вывозить фуры с трупами, бабы не успевают рожать.

Зеленский ездит по Дамбасу, где бы ещё отвести войска в сторону Киева. Максимально обоссанный кремлевский чорт.

¯\_(ツ)_/¯

Враг за сутки 5 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 397
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Нужно уволить секретаря СНБО Данилова, этот человек работает не в интересах Украины.
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ще єрмак,зеленський, гбр цілим скопом, тощо.
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***
Сьогодні Бог народжується там,
Де захист - це життя, а не робота.
Де вмить стають героями цитат
Де Україна - це життя й турбота.

Де захищає каска і малюнок,
Що привезли від щирої дитини.
«Вертайтеся!» - прохає ця манюня.
Клади в кишеню, помолись - і ти не...

Ти не повинен плакати? Звичайно, ні..
Якщо у снах ти навіть бачиш сина.
Зроби, щоб потім він не знав про війни -
Ти ж обіцяв, що завжди будеш сильним.

Веди в думках із рідними розмову.
«Під мирним небом добре. Там є ви !!!».
Щоранку Бог народжується знову,
Як саме ти... зостався там ...живим.
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Військові навчання були у самому розпалі… От, з ревінням і гуркотом по полю пробігли, широко розставивши руки, парами, з десяток офіцерів у висотно-компенсуючих костюмах та шоломах на головах, і звіддалік, з боку «умовного противника», почулося «Вж-ж-жх... Вж-ж-жх...Бах!!! Бабах!!!»
Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою...
І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і повз вухо верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»
Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
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ГЕРОЯМ СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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