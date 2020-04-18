 Враг за сутки 5 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - штаб

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу штаба ОС в сети Facebook.
В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые согласно минским соглашениям должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вчера четыре раза нарушил режим "Тишины".
Рядом с Гнутово и Авдеевкой оккупанты обстреляли позиции украинских воинов из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
Вблизи Опытного противник по направлению населенного пункта Веселое применил автоматические станковые гранатометы.
Для провокаций украинских подразделений, которые держат оборону у Старогнатовки, наемники использовали крупнокалиберные пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты выпустили четыре мины калибра 120 мм по нашим позициям рядом с населенным пунктом Южное. Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.
По предварительным данным разведки, 17 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести как минимум двух российских наемников.
С начала текущих суток российско-оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди наших защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
K0५EGAR
@Rage4oK
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Турки громят скрепный биомусор в Ливии и Сурии аж гай шумит, Ryсня не успевает вывозить фуры с трупами, бабы не успевают рожать.
Зеленский ездит по Дамбасу, где бы ещё отвести войска в сторону Киева. Максимально обоссанный кремлевский чорт.
¯\_(ツ)_/¯
Сьогодні Бог народжується там,
Де захист - це життя, а не робота.
Де вмить стають героями цитат
Де Україна - це життя й турбота.
Де захищає каска і малюнок,
Що привезли від щирої дитини.
«Вертайтеся!» - прохає ця манюня.
Клади в кишеню, помолись - і ти не...
Ти не повинен плакати? Звичайно, ні..
Якщо у снах ти навіть бачиш сина.
Зроби, щоб потім він не знав про війни -
Ти ж обіцяв, що завжди будеш сильним.
Веди в думках із рідними розмову.
«Під мирним небом добре. Там є ви !!!».
Щоранку Бог народжується знову,
Як саме ти... зостався там ...живим.
Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою...
І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і повз вухо верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»
Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля