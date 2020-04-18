 Количество жертв COVID-19 в мире превысило 154,2 тыс., инфицированных уже более 2,24 млн. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 154 219 смертей от коронавируса (вчера - 144 243).
Лидер по числу зараженных по прежнему остается США - 702 164, в то же время 37 054 человек умерли.
Испания сообщает о 190 839 случаях COVID-19, 20 002 человек умерли.
В Италии зафиксировано 172 434 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 22 745 летаельные.
Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.
Во Франции умерли 18 703 человек, В Великобритании - 14 607, в Иране - 4 958, в Бельгии - 5 163, в Нидерландах - 3 471.
В РФ число зараженных достигло 32 008 человек, из которых 273 умерли, в Польше инфицировались 8 379 человек и 332 умерли, в Румынии - 8 067 и 411 умерли, в Беларуси - 4 779 и 42 летальных случая.
Напомним, в Украине на 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Слоган - «Закажите у нас надгробие и оно возвратится к вам с «Бумерангом»…».