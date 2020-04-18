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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 Количество жертв COVID-19 в мире превысило 154,2 тыс., инфицированных уже более 2,24 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 апреля в мире зарегистрировали 2 244 303 случаев инфицирования COVID-19 (вчера - 2 158 250).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 154 219 смертей от коронавируса (вчера - 144 243).

Лидер по числу зараженных по прежнему остается США - 702 164, в то же время 37 054 человек умерли.

Испания сообщает о 190 839 случаях COVID-19, 20 002 человек умерли.

В Италии зафиксировано 172 434 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 22 745 летаельные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Во Франции умерли 18 703 человек, В Великобритании - 14 607, в Иране - 4 958, в Бельгии - 5 163, в Нидерландах - 3 471.

В РФ число зараженных достигло 32 008 человек, из которых 273 умерли, в Польше инфицировались 8 379 человек и 332 умерли, в Румынии - 8 067 и 411 умерли, в Беларуси - 4 779 и 42 летальных случая.

Напомним, в Украине на 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официальная статистика COVID-19 почти в десять раз меньше реальной, - директор Института биохимии им.Палладина Комиссаренко

Количество жертв COVID-19 в мире превысило 154,2 тыс., инфицированных уже более 2,24 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189942
 
 
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Жертвы - всё население земного шарика. Но не столько вируса, сколько властей, которые увидели отличный повод для удовлетворения своих порочных садистских наклонностей. Глист ляшко даже публично хвастался, что ввёл меры, которые не имеют никакого противоэпидемического смысла. Количество жертв COVID-19 в мире превысило 154,2 тыс., инфицированных уже более 2,24 млн - Цензор.НЕТ 5925
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