Как сообщает Цензор.НЕТ президентский указ №150/2020, опубликован на сайте Президента Украины
"Освободить Петрова Алексея Геннадиевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - отмечается в тексте указа.
він же Smith англійською або Shmidt німецькою
українською це буде Коваль*
але joking aside Кузнецов це найсправді найпопулярніша фамілія у світі
я не або який експерт з турецької 😬
https://bihus.info/sbushnik-iz-zemleyu-v-bukoveli-privatizuvav-gigantsku-sluzhbovu-kvartiru/