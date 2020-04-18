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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5186) Кировоградщина (352) СБУ (14592) увольнение (1868) Петров (10)

 Зеленский уволил Петрова с поста начальника Управления СБУ в Кировоградской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с поста начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ президентский указ №150/2020, опубликован на сайте Президента Украины

"Освободить Петрова Алексея Геннадиевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - отмечается в тексте указа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Петрова новым начальником СБУ в Кировоградской области, - Указ

Источник: https://censor.net.ua/n3189941
 
 
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Дуже цікаво! Залишилося призначити Сидорова та Іванова🤗🐸
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Дуже цікаво! Залишилося призначити Сидорова та Іванова🤗🐸
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згідно навковим дослідкам найбільш розповсюджена російська фамілія не Петров і не Сидоров а Кузнєцов
він же Smith англійською або Shmidt німецькою
українською це буде Коваль*
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Про Кузнєцова розповідай у Рівненській області 🧐 Багато чого нового про себе почуєш😄
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я у курсі про радянського розвідника 😬
але joking aside Кузнецов це найсправді найпопулярніша фамілія у світі
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Ковальчук Коваленко Коваль Ковалів Ковальский та таке інше
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до речі турецькою це буде Demir або Demirci
я не або який експерт з турецької 😬
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