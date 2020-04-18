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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Здоровье
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 Киев обеспечен на месяц всем необходимым для борьбы с коронавирусом, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что столица на месяц обеспечена всем необходимым для преодоления коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Кличко заявил: "Мы готовы. Медицинская отрасль готова. Все медицинские учреждения, специализирующиеся на инфекционных болезнях, полностью оснащены, что касается защиты и оборудования.

Город Киев получил большую часть тех материалов, которые крайне необходимы. То есть на следующий месяц город обеспечен ".

Городской голова в очередной раз подчеркнул, что городская власть первая ввела много непопулярных шагов для того, чтобы уменьшить распространение болезни.

Также читайте: 61 подтвержденный случай COVID-19 зафиксирован в Киеве, всего 705 заболевших, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3189940
 
 
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зачет - все всем обеспечены, включая вирус....
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Я тількі що відкрив вікно і негайно закрив, бо на вулиці дуже сильний сморід від горілого. Кличко знає, що багато людей страждає від такого повітря, а можливо вже є померлі?
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Не проходить, Алі ?
А вітер є ?

Погано.
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Стало ще гірше! Неможливо вікно відкрити! У мене здорові легені, завжди нормальний тиск... і з таким сморідом не дуже гарно😞 Уявляю як тим, у яких астма, хворе серце, запалення легенів... Тут вже і короновірусу не треба, бо і так почнуть вмирати!
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Мені важко уявити подібне. Я дуже реагую на запахи, так що мені не комфортно вже від новини.
А тут - не просто запах, а й якість повітря ...
І нема де сховатися.
Погіршення самопочуття гарантоване.
А що передають: як швидко воно розсіється ?
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Це не просто погане повітря, а просто постійно дим в повітрі! Це можна побачити навіть зараз! А вдихнути те повітря неможливо, бо гарь перевищує найгірше китайське місто в три рази. Тобто Київ зараз займає перше місце в світі по забрудненню повітря.
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Лише у понеділок будуть дощі, а до того будемо мати летальні випадки!
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І все разом ...

Мало зе-чуми і того, що вона виробляє з країною, вірус, пожежі, пилові бурі, забруднене повітря, проблеми в енергетиці (про бюджет мовчу), мама казала, що і з водою буде важко - нема запасів.
Якийсь непроглядний морок, блін.

Не виходьте на вулицю ці дні, Алі. Хай уже пройде. І потім вважайте.
Люди мусять сидіти вдома, як заручники. Жах.
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ЧЕРВОНИЙ РІВЕНЬ НЕБЕЗПЕКИ: ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ В КИЄВІ ПЕРЕВИЩУЄ НОРМУ ВСЕМЕРО
У КМДА закликали мешканців столиці зачинити вікна й не виходити надвір.

Станом на вечір 16 квітня індекс якості повітря в Києві становить 380 пунктів - це дуже високий рівень небезпеки. Норма - до 50 пунктів.

Такі дані повідомляє портал iqair.com, який відстежує рівень якості повітря в найбільших містах світу.

Нині Київ за забрудненням повітря опинився на першій сходинці рейтингу. Більше читайте тут: https://tsn.ua/kyiv/chervoniy-riven-nebezpeki-zabrudnennya-povitrya-v-kiyevi-perevischuye-normu-vsemero-1529733.html
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Так, так - я стежу. Я просто не можу це уявити.
І чесно кажучи - не хочу.

Завтра піду прогуляюся в парк - подихаю повітрям.
Вибачте, що так пишу: на тлі подібних новин починаєш цінувати те, що маєш, але не звертаєш увагу.

І знову ж: де була влада ? Чому нічого не зробили ? Розказували казки і не погасили пожежі ? Не моніторили територію і допустили нові займання / підпали ?
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Владі не до людей, бо у них задача красти якомога більше. Скоро настане важка криза, тому їм тільки тікати в інші країни. Тому майже усі сидять по домівках і знищують останні запаси харчів. Потім будуть кричати, що винуватий Порошенко!
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І заперечити нема чим.
Залишається сподіватися, що втекти не дадуть.
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Правильно! Это же Кличко тушением пожаров занимается ГСЧС тут же не при делах
Да пусть бегает, ветер поднимает, шоб сдуло скорее...
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А Кличко повинен таким цікавитися, бо він мер і відповідає за такий стан повітря!
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Радіаційного зараження в столиці немає, але киянам радять ще кілька днів залишатися вдома.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів, передає ТСН.

Як розповів Кличко, у п'ятницю вранці він їздив у зону відчуження, щоб на власні очі побачити ситуацію і перевірити радіаційний фон.

"Горять торфовища, ліси - рівень забруднення повітря зайшов за небезпечні рамки. Тому порада залишатися вдома. Сподіваємося, що за кілька днів закінчать гасити пожежі і нормальна ситуація відновиться. Запевняю, що радіації в Києві немає", - підкреслив він.

Кличко також закликав жителів Києва закрити вікна в своїх будинках.

У ДСНС України напередодні запевнили, що поширення запаху продуктів горіння, яке спостерігається в повітрі на території міста Києва, хімічної та радіологічної загрози не представляє.

Причиною забруднення повітря в Києві стали масштабні пожежі в лісах Чорнобильської зони відчуження та Житомирської області.
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Жаль, що Кличко тебе не почув, а то би не розповідав про пожежі!
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жена почему то говорит - держи дистацию и больше двух не собираться...
выганяю кошку, она смеется
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Кицю виганяти не треба.
Покладіть під бочок і хай муркоче.
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Цінуй дружину, якщо вона дозволяє тримати кицю!
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доня пушает губеров наплевать на все и топать на работу - тут ясно сам за ето - остопиндело в норе сидеть.
но есть вопрос - у нас внуки 5 дней в неделю +...
сын сразу сказал - ты пойдешь на работу? - внуки дома....
на мои воажения в плане - твоя же жена в гостипетале - ето не пугает? - от етo его не пугает! - козак бо!
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