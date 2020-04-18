 Киев обеспечен на месяц всем необходимым для борьбы с коронавирусом, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Кличко заявил: "Мы готовы. Медицинская отрасль готова. Все медицинские учреждения, специализирующиеся на инфекционных болезнях, полностью оснащены, что касается защиты и оборудования.

Город Киев получил большую часть тех материалов, которые крайне необходимы. То есть на следующий месяц город обеспечен ".

Городской голова в очередной раз подчеркнул, что городская власть первая ввела много непопулярных шагов для того, чтобы уменьшить распространение болезни.

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