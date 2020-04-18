 Киев обеспечен на месяц всем необходимым для борьбы с коронавирусом, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Кличко заявил: "Мы готовы. Медицинская отрасль готова. Все медицинские учреждения, специализирующиеся на инфекционных болезнях, полностью оснащены, что касается защиты и оборудования.
Город Киев получил большую часть тех материалов, которые крайне необходимы. То есть на следующий месяц город обеспечен ".
Городской голова в очередной раз подчеркнул, что городская власть первая ввела много непопулярных шагов для того, чтобы уменьшить распространение болезни.
А вітер є ?
Погано.
А тут - не просто запах, а й якість повітря ...
І нема де сховатися.
Погіршення самопочуття гарантоване.
А що передають: як швидко воно розсіється ?
Мало зе-чуми і того, що вона виробляє з країною, вірус, пожежі, пилові бурі, забруднене повітря, проблеми в енергетиці (про бюджет мовчу), мама казала, що і з водою буде важко - нема запасів.
Якийсь непроглядний морок, блін.
Не виходьте на вулицю ці дні, Алі. Хай уже пройде. І потім вважайте.
Люди мусять сидіти вдома, як заручники. Жах.
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ЧЕРВОНИЙ РІВЕНЬ НЕБЕЗПЕКИ: ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ В КИЄВІ ПЕРЕВИЩУЄ НОРМУ ВСЕМЕРО
У КМДА закликали мешканців столиці зачинити вікна й не виходити надвір.
Станом на вечір 16 квітня індекс якості повітря в Києві становить 380 пунктів - це дуже високий рівень небезпеки. Норма - до 50 пунктів.
Такі дані повідомляє портал iqair.com, який відстежує рівень якості повітря в найбільших містах світу.
Нині Київ за забрудненням повітря опинився на першій сходинці рейтингу. Більше читайте тут: https://tsn.ua/kyiv/chervoniy-riven-nebezpeki-zabrudnennya-povitrya-v-kiyevi-perevischuye-normu-vsemero-1529733.html
І чесно кажучи - не хочу.
Завтра піду прогуляюся в парк - подихаю повітрям.
Вибачте, що так пишу: на тлі подібних новин починаєш цінувати те, що маєш, але не звертаєш увагу.
І знову ж: де була влада ? Чому нічого не зробили ? Розказували казки і не погасили пожежі ? Не моніторили територію і допустили нові займання / підпали ?
Залишається сподіватися, що втекти не дадуть.
https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/5437513-na-zhitomirshhine-i-kievshhine-prodolzhaetsya-likvidatsiya-lesnyih-pozharov-foto-i-video.html
Да пусть бегает, ветер поднимает, шоб сдуло скорее...
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів, передає ТСН.
Як розповів Кличко, у п'ятницю вранці він їздив у зону відчуження, щоб на власні очі побачити ситуацію і перевірити радіаційний фон.
"Горять торфовища, ліси - рівень забруднення повітря зайшов за небезпечні рамки. Тому порада залишатися вдома. Сподіваємося, що за кілька днів закінчать гасити пожежі і нормальна ситуація відновиться. Запевняю, що радіації в Києві немає", - підкреслив він.
Кличко також закликав жителів Києва закрити вікна в своїх будинках.
У ДСНС України напередодні запевнили, що поширення запаху продуктів горіння, яке спостерігається в повітрі на території міста Києва, хімічної та радіологічної загрози не представляє.
Причиною забруднення повітря в Києві стали масштабні пожежі в лісах Чорнобильської зони відчуження та Житомирської області.
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Жаль, що Кличко тебе не почув, а то би не розповідав про пожежі!
выганяю кошку, она смеется
Покладіть під бочок і хай муркоче.
но есть вопрос - у нас внуки 5 дней в неделю +...
сын сразу сказал - ты пойдешь на работу? - внуки дома....
на мои воажения в плане - твоя же жена в гостипетале - ето не пугает? - от етo его не пугает! - козак бо!