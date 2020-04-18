 Операция по задержанию Шайтанова - полностью проведена СБУ, - замначальника управления службы Маяков. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Маяков заявил: "Изобличение генерал-майора Шайтанова - это полностью операция Службы безопасности Украины. Контрразведка получила первичную информацию, по результатам было начато уголовное производство под процессуальным руководством прокурора был проведен весь необходимый комплекс негласных следственных розыскных дейстивй. Это только три дня назад это дело перешло в публичную плоскость. А до этого долгое время работали с использованием негласных сил и средств".

Он подчеркнул, что на Шайтанова "вышла контрразведка СБУ".

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Напомним, 14 апреля контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Шевченковский районный суд Киева на следующий день избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток.