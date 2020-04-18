 Пик смертности от COVID-19 в Украине прогнозируется на 3-8 мая, - прогноз Национальной академии наук

Как передает Цензор.НЕТ, такой вывод сделан в результате моделирования, проведенного в рамках исследования, результаты которого были опубликованы 17 апреля на сайте Национальной академии наук Украины (НАНУ).



"Если будут продолжены карантинные меры в том же объеме, что и на данный момент, пик новых случаев COVID-19 в день будет приходиться на 2-5 мая 2020 года, пик летальных случаев - на 3-8 мая", – отметили в академии.



Ученые считают, что после достижения пика заболеваемости число новых случаев инфицирования буде снижаться до конца мая.



"При вычислениях считалось, что карантинные меры не будут нарушаться на время празднования Пасхи в Украине", – подчеркнули в НАНУ.

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