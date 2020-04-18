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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 Пик смертности от COVID-19 в Украине прогнозируется на 3-8 мая, - прогноз Национальной академии наук

В Украине пик смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 придется на начало мая.

Как передает Цензор.НЕТ, такой вывод сделан в результате моделирования, проведенного в рамках исследования, результаты которого были опубликованы 17 апреля на сайте Национальной академии наук Украины (НАНУ).

"Если будут продолжены карантинные меры в том же объеме, что и на данный момент, пик новых случаев COVID-19 в день будет приходиться на 2-5 мая 2020 года, пик летальных случаев - на 3-8 мая", – отметили в академии.

Ученые считают, что после достижения пика заболеваемости число новых случаев инфицирования буде снижаться до конца мая.

"При вычислениях считалось, что карантинные меры не будут нарушаться на время празднования Пасхи в Украине", – подчеркнули в НАНУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАНУ прогнозирует, что коронавирусом в Украине могут заразиться более 22 млн человек, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3189938
 
 
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карантинные меры не будут нарушаться? не смешите мои подковы, блин! сколько идиотов вокруг без масок шляются и днем и ночью где ни попадя. милиция задолбалась их гонять по дворам. нет. карантин срочно нужно отменять. это не для нашего народа.
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Турнір прогнозистів продовжується.
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Да шоп вас корона свалила всех и сразу. Может перестанете людям мозг выносить.
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***.. вы не "прогноз погоды" озвучивайте а реально скажите Нам - что вы сделали и готовы ли все службы к марафону эпидемии или каждый украинец должен сам принимать для себя решение и меры в случае чего!? Пик смертности от COVID-19 в Украине прогнозируется на 3-8 мая, - прогноз Национальной академии наук - Цензор.НЕТ 4890 ..
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The London Times сообщает, что 50% нынешней британской избыточной смертности может быть вызвана не коронавирусом, а последствиями изоляции, общей паники и социального дистанцирования. Это составляет 3000 смертей в неделю. На самом деле, эта цифра может быть даже выше, поскольку британское определение жертв коронавируса также включает случаи смерти с (а не от) коронавирусом, а также «подозреваемые случаи». Около 50% «смертей от COVID-19» связано с домами престарелых, которые защищены не лучше обычного
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