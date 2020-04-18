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 Происшествия, Здоровье
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 На Тернопольщине сгорел орнитологический заказник, - ГСЧС. ФОТО

В Тернопольской области горит Чистиливский орнитологический заказник общегосударственного значения. Пожар возник 17 апреля на площади около 8 га.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Тернопольщины.

О пожаре стало известно ГСЧС в 17:10. К борьбе с огнем привлекли 9 единиц пожарной техники и 46 спасателей.

"Учитывая большую площадь, быстрое разрастание пожара и возможные негативные последствия на тушение дополнительно привлекли 6 автоцистерн и 32-х пожарных среди сводного отряда, сформированного для оказания помощи пожарно-спасательной службе Житомирской бласти в ​​тушении лесных пожаров", - отметили в ГСЧС.

На Тернопольщине сгорел орнитологический заказник, - ГСЧС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине спасатели каждый час получают информацию о новых возгораниях, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3189936
 
 
 Топ комментарии
 
Это кацапы поджигают , Просто МВД их поймать не может
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Я так понимаю, что СЛУЖБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НИКТО СЕРЬЕЗНО НЕ ЗАНИМАЛСЯ
Потому и тушить нечем
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Страхіття.
На фб були фото тваринок, які згоріли ...
Що ви робите, припиняйте палити траву, ненормальні. Сухо, вітер.
В себе в дворі паліть: згорить хата - спатимете на землі.
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Ох довбойоби, перестаньте палити ту траву, нація кінченних ідіотів.
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Это кацапы поджигают , Просто МВД их поймать не может
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Я так понимаю, что СЛУЖБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НИКТО СЕРЬЕЗНО НЕ ЗАНИМАЛСЯ
Потому и тушить нечем
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До прошлого года вроде справлялись.
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Раньше и Израилю с Австралией помогали раньше простой цех больше тушило чем ...
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Да вообще непонятно, что в последнее время происходит.
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Птичек жалко. И это ни шутка и ни стеб. Их-то за что сожгли
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Страхіття.
На фб були фото тваринок, які згоріли ...
Що ви робите, припиняйте палити траву, ненормальні. Сухо, вітер.
В себе в дворі паліть: згорить хата - спатимете на землі.
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Да это уже очевидно, что это не "поджигатели травы", это как бы на систематические провокации похоже. Нас хотят натыкать носом, показывая беспомощность, нелепость нашей власти. Плюс людей лишний раз позлить. О выгодополучателях догадайтесь сами.
Я так думаю.
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Цей момент теж є. Диверсія, провокація.

Але і дебіли траву продовжують палити.
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Ну да.... пару дней не слышно Барыгу. Оказывается - бегает по областям, поджигает. На Тернопольщине сгорел орнитологический заказник, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5079
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Орнітологі́чний зака́зник - природно-заповідна територія, що створюється задля забезпечення охорони місць існування, а також гніздування, міграцій, линьки та зимівлі птахів.Особливо цінними є місця із значною кількістю видів птахів та місця з їх великою кількістю, особливо, якщо види занесено до Червоної книги України чи інших червоних списків.Для орнітологічних заказників характерна територія із порослими очеретом мілководдями, наявність великої кількості дрібних островів.
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А может так готовятся к рынку земли? Методом высвобождения.
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Люди спеціально палять очерет та суху траву, це ще пішло зі совкового середньовіччя.
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