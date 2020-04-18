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 Происшествия, Здоровье
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 Лавра будет закрыта для посетителей до тех пока, пока Киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям не даст разрешение на открытие, - МВД

Киево-Печерская Лавра будет закрытой для посетителей до тех пор, пока Киевская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не примет иного решения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" 17 апреля заявил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Сейчас этот объект ... является закрытым для посещения. Там дежурят полицейские и гвардейцы. Если другого решения не будет принято местной комиссией, которая имеет такие полномочия, так все и останется - это объект будет закрыт для посторонних посетителей ", - сказал Шевченко.

17 апреля пресс служба Киево-Печерской лавры сообщила, что из коронавирусной инфекции умер монах Никодим, который "недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской лавры". Это уже третья смерть от COVID-19 зафиксированная в этом религиозном учреждении.

Источник: https://censor.net.ua/n3189935
 
   
 Топ комментарии
 
Лавра будет закрыта для посетителей до тех пока, пока Киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям не даст разрешение на открытие, - МВД - Цензор.НЕТ 4232 А можно не открывать до тех пор, пока паханат оттуда не съедет?
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Раз такое дело, может московских попов туда больше не запускать? Передать ее после карантина УПЦ?
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То не люди,а бидло. От хай їм і піzда.
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А можно не открывать до тех пор, пока паханат оттуда не съедет?
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Раз такое дело, может московских попов туда больше не запускать? Передать ее после карантина УПЦ?
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При чем тут Томос? Этих попов завезли в начале 90ых прямо из кацапии в обмен на дешевый газ. Отдали самую известную Украинскую православную святыню орде.
Почитайте в интернете.
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Вопрос не в этом, потому переформулирую его:
Почему передать УПЦ, а не ПЦУ?
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Проїхався біля однієї з наших церков(рпц). Людей просто валом! Стоять як шпроти перед церквою і чекають свою чергу цілувати плащенницю... короче нам піzда
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понятно, шо это было бы оптимально. но при условии, шо если бы их черти не носили потом где попало, после расцеловывания той плащаницы и других "последних реликвий". вернулись домой закутками и сидели бы в хате пока не повыздыхали. а то они и сами жить не хотят и другим шансов на жизнь не дают.
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"Вата" подгорает. Религиозно-победобесный шабаш в этом году срывается.
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Ну по посетителям то ясно. После всего того что там заварилось---долго и так ходить не станут. Тут бы по умному лазарет туда пристроить, и на месте лечить местных работников в длинной одежде что. А потом врачей перебросить срочно в другую горячую точку---ну как вроде. Правда сложность потом возникнет---кто добровольно пойдёт закапывать(там есть где).
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Почаївська лавра. Результати епідрозслідування.

Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук повідомила, що священник, який співає у хорі Почаївської лаври, є також священнослужителем у Збаразькому районі, дружина його працює в бухгалтерії Шумської райлікарні. Відповідно контакти пішли як по бухгалтерії, так і головний лікар в Шумську позитивний. І вчора був 21 позитивний результат, а всього є 26 позитивних, це буквально за два дні досліджень.
Із цим священником пов'язаний також спалах у Дубенському районі Рівненщини.
Священнослужителі, які співають в хорі лаври, мають парафії у Шумському, Кременецькому, Збаразькому районах. Якщо ми матимемо результати обстеження, будемо мати великий спалах.
Головна санітарна лікарка області повідомила також те, що є також звернення консула Молдови, оскільки 8 молдаван привезли інфекцію саме з Почаєва. Питання перебуває також на контролі у Прем'єр-міністра.
terminovo.te.ua/news/27414/

На контакт московські попи не йдуть. Списки хористів не дають. Навіть начальник обласної поліції зв'язатися з настоятелем лаври не може.

Тернопільщина - четверта за кількістю заражених в Україні.
На першому місці - Київ, де збудником захворюваності також стала Київська Лавра. Там так само не відмінили службу, аж поки Паша-Мерседес не захворів.

Тобто скрізь, де є осередок російської церкви, - відбувається спалах вірусу. Сотні українців захворіли через дії іноземної церкви і жодної відповідальності. Влада тупо ігнорує.

При цьому ситуація дійшла до абсурду. Обласне керівництво - держава - намагається випросити дозвіл у московських попів пустити їх на територію державної власності для дезинфекції споруд. Нагадую: споруди Свято-Успенської Почаївської лаври це державний історико-архітектурний заповідник. Кабмін ще в 2018 році скасував розпорядження Януковича, яким Почаївську лавру передавали на 50 років московській церкві. Дозволу, щоб зайти на його територію, держава ні в кого не має питати. Але московські попи утворили якісь банди "казаков", що їх там "охороняють". Що це за охорона? Насправді вони нахабно захопили наші святині і розносять вірус.

Джон Сміт
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Лаври мають бути на карпнтині допоки звідти останього москальського монаха не виведуть обо винесуть.
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Є цікаве слово на літеру "А".
Наводжу цитату доступною для адептів маскофского патріархата мовою:

"Адди́кция
(англ. addiction - зависимость, пагубная привычка, привыкание), в широком смысле, - ощущаемая человеком навязчивая потребность в определённой деятельности.
Термин часто употребляется для таких явлений, как лекарственная зависимость, наркомания, но теперь больше применяется не к химическим, а к психологическим зависимостям, например, поведенческим, примерами которых могут служить: интернет-зависимость, игромания, шопоголизм, психогенное переедание, фанатизм, зависимость от порнографии и т. п.
В медицинском смысле, аддиктивность - навязчивая потребность в повторении определённых действий, сопровождающаяся, в случае нарушения привычного для пациента графика, явно выраженными физиологическими и психологическими отклонениями, нетривиальным поведением и прочими нарушениями психики.
Поведенческая аддикция в психологии - состояние сознания человека, характеризующееся привязанностью к определенной деятельности, неспособность самостоятельно её прекратить."
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