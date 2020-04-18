 Лавра будет закрыта для посетителей до тех пока, пока Киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям не даст разрешение на открытие, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" 17 апреля заявил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
"Сейчас этот объект ... является закрытым для посещения. Там дежурят полицейские и гвардейцы. Если другого решения не будет принято местной комиссией, которая имеет такие полномочия, так все и останется - это объект будет закрыт для посторонних посетителей ", - сказал Шевченко.
17 апреля пресс служба Киево-Печерской лавры сообщила, что из коронавирусной инфекции умер монах Никодим, который "недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской лавры". Это уже третья смерть от COVID-19 зафиксированная в этом религиозном учреждении.
Почитайте в интернете.
Почему передать УПЦ, а не ПЦУ?
Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук повідомила, що священник, який співає у хорі Почаївської лаври, є також священнослужителем у Збаразькому районі, дружина його працює в бухгалтерії Шумської райлікарні. Відповідно контакти пішли як по бухгалтерії, так і головний лікар в Шумську позитивний. І вчора був 21 позитивний результат, а всього є 26 позитивних, це буквально за два дні досліджень.
Із цим священником пов'язаний також спалах у Дубенському районі Рівненщини.
Священнослужителі, які співають в хорі лаври, мають парафії у Шумському, Кременецькому, Збаразькому районах. Якщо ми матимемо результати обстеження, будемо мати великий спалах.
Головна санітарна лікарка області повідомила також те, що є також звернення консула Молдови, оскільки 8 молдаван привезли інфекцію саме з Почаєва. Питання перебуває також на контролі у Прем'єр-міністра.
terminovo.te.ua/news/27414/
На контакт московські попи не йдуть. Списки хористів не дають. Навіть начальник обласної поліції зв'язатися з настоятелем лаври не може.
Тернопільщина - четверта за кількістю заражених в Україні.
На першому місці - Київ, де збудником захворюваності також стала Київська Лавра. Там так само не відмінили службу, аж поки Паша-Мерседес не захворів.
Тобто скрізь, де є осередок російської церкви, - відбувається спалах вірусу. Сотні українців захворіли через дії іноземної церкви і жодної відповідальності. Влада тупо ігнорує.
При цьому ситуація дійшла до абсурду. Обласне керівництво - держава - намагається випросити дозвіл у московських попів пустити їх на територію державної власності для дезинфекції споруд. Нагадую: споруди Свято-Успенської Почаївської лаври це державний історико-архітектурний заповідник. Кабмін ще в 2018 році скасував розпорядження Януковича, яким Почаївську лавру передавали на 50 років московській церкві. Дозволу, щоб зайти на його територію, держава ні в кого не має питати. Але московські попи утворили якісь банди "казаков", що їх там "охороняють". Що це за охорона? Насправді вони нахабно захопили наші святині і розносять вірус.
Джон Сміт
Наводжу цитату доступною для адептів маскофского патріархата мовою:
"Адди́кция
(англ. addiction - зависимость, пагубная привычка, привыкание), в широком смысле, - ощущаемая человеком навязчивая потребность в определённой деятельности.
Термин часто употребляется для таких явлений, как лекарственная зависимость, наркомания, но теперь больше применяется не к химическим, а к психологическим зависимостям, например, поведенческим, примерами которых могут служить: интернет-зависимость, игромания, шопоголизм, психогенное переедание, фанатизм, зависимость от порнографии и т. п.
В медицинском смысле, аддиктивность - навязчивая потребность в повторении определённых действий, сопровождающаяся, в случае нарушения привычного для пациента графика, явно выраженными физиологическими и психологическими отклонениями, нетривиальным поведением и прочими нарушениями психики.
Поведенческая аддикция в психологии - состояние сознания человека, характеризующееся привязанностью к определенной деятельности, неспособность самостоятельно её прекратить."