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 "Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна отказалась от тестов на коронавирус российского производства, так как они дают ложноположительные результаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире одного из каналов, передает портал Tut.by.

"Много тестируем, но еще должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусным", - заявил президент Беларуси.

Речь идет о 15 россиянах, работающих на стройке атомной электростанции в Гродненской области. На прошлой неделе их госпитализировали с диагнозом коронавирус.

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Лукашенко добавил, что Владимир Путин во время поездки в больницу в Коммунарке сообщил о 40-процентной эффективности российских тестов. По "ощущениям" президента Беларуси, их эффективность не превышает 30%. При этом он призвал белорусов "не париться по поводу этой болезни".

Источник: https://censor.net.ua/n3189933
 
   
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Григорьич одумайся ,, Вова рассердится . Нефть снова перекроет. !! "Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса - Цензор.НЕТ 6232 .
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Так Лукашенко затарился нефтью по 4 евро у рашки - КУРКУЛЬ 😀😀😀
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Кацапы и тут Луку развели как котёнка ,, он купил нефть по 4 долл. в тот период когда она стоила меньшее - 0 . Реально хейло должен был отдать её даром , и даже доплатить бацьке , шоб лишь он её забрал . "Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса - Цензор.НЕТ 5858 .
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Рассекретьте вопрос- Украина покупала у кацапов тесты?
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Україна ні, можливо щури на кшалт Новинського.
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Так это Новинский тесты в Лавру завёз из кацапии 😀😀😀 вместе с вирусом

"Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса - Цензор.НЕТ 1080
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На кацапии всё ни к черту. Людишки в первую очередь.
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Дональд Трамп не верит в Корону виРУСа,но выделил из резервного фонда США 4 триллиона долларов,это 2 годовых бюджета США Бацька,у тя есть хоть сотка мильонов баксов?
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У него уровень такой - он когда лет 8-10 назад собирался в Иран, то сказал, что хотя бы миллион долларов привезёт и то хлеб...
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в данном случае, по-моему, кацы получили незаслуженно.
Известно, что как раз кит. фигню можно выкрасить и выбросить. Многие страны Европы их тупо вернули в зад, из-за 30% эффективности.
Поэтому батьку они и устраивают. А кацапские - плохие, бо много короны показывают.
А ее в Беларуси просто нет. Раз сказали, что ее там нет - значит нет
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Заслужено, Лука не перший хто каже про їх низьку якість.
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В его словах есть некий смысл, но перевраный. Действительно первый тесты "Вектора" (февральские) не отличались огромной точностью. Именно они и поставлялись в Беларусь. Но на голубом глазу утверждать, что они давали ложноПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ результат, может только Вяликий Батька "Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса - Цензор.НЕТ 4137
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15 человек пролечили, исследовали российскими тестами - все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские - один только человек оказался коронавирусным", - заявил президент БеларусиИсточник: https://censor.net.ua/n3189933
потому что за китайское фуфло писали,что они ложно -отрицательные. все сходится. ложно -отрицательные тесты для Луки конечно же лучше.
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Хм.... Після того, як Європа сказала, що китайські тести - фуфло, найвеличніший відправив туди вантажні літаки за такою "допомогою"... Невже тепер тре очікувати каравану вантажних літаків до московії?
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а по совету старшего брата мог бы не выбросить а бульдозером подавить! ведь давка тестов бульдозером так же благотворно влияет на здоровье, как и работа в поле на тракторе ))
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Тайожный Сцуюз РАБссия,Белораша и Казакхстан дал трещину.Путлер признал позавчера что Казакхстан это территория РАБссии,ну типа Новороссия.... "Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса - Цензор.НЕТ 4732Совсем поехал плешивый Удмурт...
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Если эти тесты внимательно осмотреть - они окажутся китайского производства. Ну откуда у московитов свои собственные тесты? У них все силы брошены на производство танков и ракет с непредсказуемой траекторией....
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Из россиян плохие менеджеры. А могли бы заработать если б сразу догадались какие Батьке тесты нужны.
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