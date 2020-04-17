 В Черновицкой области подтверждены еще 82 случая заражения коронавирусом, 5 человек умерли, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 841 человек.

Среди зараженных - 10 священнослужителей, у одного из них подозрение на COVID-19. Также 13 священников ранее контактировали с инфицированными и находятся в самоизоляции.

"За последние сутки умерли четверо буковинцев, среди них и 37-летний мужчина - музыкант, пел в хоре. У одного из умерших диагностировали коронавирусную инфекцию, результаты тестирования еще трех ожидаются", - говорится в сообщении.

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Позже стало известно о пятом летальном случае. В Новоселицкой Центральной районной больнице умерла пациентка с подозрением на коронавирус. 78-летняя женщина попала в реанимацию около трех часов дня 17 апреля. Несмотря на усилия врачей, уже в 20:45 больная умерла. У нее была тотальная двусторонняя пневмония.