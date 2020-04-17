 Кличко отстранил Поворозника с должности первого заместителя главы КГГА на время следствия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

В сщщбщении отмечается: "Друзья! Я говорил о том, что никого не буду покрывать. И, если кто-то из чиновников виноват в коррупции, - будет отвечать по всей строгости закона! Никому и никаких поблажек не будет. Нулевая толерантность к коррупции! Но, если кто-то занимается манипуляциями и фабрикует дело, - будет нести не меньшую ответственность!

Городская власть - открыта и всегда сотрудничает с правоохранительными органами по предотвращению коррупции. В расследовании дела о первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в частности.

Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком влиянии чиновника высокого ранга, какой он ни есть, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования.

Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстранит его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА. И рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики!"

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Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.