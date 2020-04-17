 Кличко отстранил Поворозника с должности первого заместителя главы КГГА на время следствия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
В сщщбщении отмечается: "Друзья! Я говорил о том, что никого не буду покрывать. И, если кто-то из чиновников виноват в коррупции, - будет отвечать по всей строгости закона! Никому и никаких поблажек не будет. Нулевая толерантность к коррупции! Но, если кто-то занимается манипуляциями и фабрикует дело, - будет нести не меньшую ответственность!
Городская власть - открыта и всегда сотрудничает с правоохранительными органами по предотвращению коррупции. В расследовании дела о первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в частности.
Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком влиянии чиновника высокого ранга, какой он ни есть, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования.
Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстранит его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА. И рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики!"
Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.
Єрмак-то до сих пір працює... І хоть би шо!
Ой! На нього ж ні СБУ, ні ДБР, ні Прокуратура, ні РНБО, ні найвеличніший постраждалий заяву не писали, справу не відкривали... А підпис під березневим "договірняком" у мінську - то "шутка", зроблена в інтересах держави! От сівоха підтвердить!
Бутусов и другие аргументированно писали, что это была чистая подстава от Зели и его банды..
И уголовное дело не открывали...
Так скоро Кличко лишится всех своих заместителей и соратников..
по убийствам и геноциду своего населения и народов в нем проживающих Китай занимает одно из первых мест...
Может уступает только бывшему СССР...
Сообщение китайского агенства Синьхуа:
Вчера ХХ.ХХ.19ХХ запущен китайский спутник ``Большой Поход-15``.
При запуске спутника погибло сто миллионов китайцев.
95 миллионов умерли на стартовой площадке от грыжи.
5 миллионов улетели в космос вместе с резинкой.