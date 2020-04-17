EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Киевские новости
  381  13
Все про:Кличко (2980) Поворозник (62)

 Кличко отстранил Поворозника с должности первого заместителя главы КГГА на время следствия

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник отстранен от исполнения своих обязанностей на время следствия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

В сщщбщении отмечается: "Друзья! Я говорил о том, что никого не буду покрывать. И, если кто-то из чиновников виноват в коррупции, - будет отвечать по всей строгости закона! Никому и никаких поблажек не будет. Нулевая толерантность к коррупции! Но, если кто-то занимается манипуляциями и фабрикует дело, - будет нести не меньшую ответственность!

Городская власть - открыта и всегда сотрудничает с правоохранительными органами по предотвращению коррупции. В расследовании дела о первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в частности.

Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком влиянии чиновника высокого ранга, какой он ни есть, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования.

Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстранит его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА. И рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу городского главу отстранить меня от должности первого замглавы КГГА на время следствия, - Поворозник

Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.

Источник: https://censor.net.ua/n3189931
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А можна перефразувати: "Який преЗЕдент, такі й підлеглі"
Єрмак-то до сих пір працює... І хоть би шо!
Ой! На нього ж ні СБУ, ні ДБР, ні Прокуратура, ні РНБО, ні найвеличніший постраждалий заяву не писали, справу не відкривали... А підпис під березневим "договірняком" у мінську - то "шутка", зроблена в інтересах держави! От сівоха підтвердить!
 показать весь комментарий
 
 
Педалик , никто не покрывает, только как напоминал Киев свинарник, та и напоминает....
 показать весь комментарий
 
Когда Кличко едет на работу на велике, ЗЕ думает что его тролят 😀😀😀

Кличко отстранил Поворозника с должности первого главы КГГА на время следствия - Цензор.НЕТ 7042
 показать весь комментарий
 
 
ну не знаю даже - "Во время предать, это не предать, а предвидеть (с)"...

Бутусов и другие аргументированно писали, что это была чистая подстава от Зели и его банды..
И уголовное дело не открывали...

Так скоро Кличко лишится всех своих заместителей и соратников..
 показать весь комментарий
 
 
А в Сингапуре и Китае таких ублюдков расстреливали .
 показать весь комментарий
 
Предлагаете начать с секретаря офиса презедента 😀😀😀?
 показать весь комментарий
 
 
ну да...- правда...
по убийствам и геноциду своего населения и народов в нем проживающих Китай занимает одно из первых мест...
Может уступает только бывшему СССР...
 показать весь комментарий
 
😀😀😀

Сообщение китайского агенства Синьхуа:
Вчера ХХ.ХХ.19ХХ запущен китайский спутник ``Большой Поход-15``.
При запуске спутника погибло сто миллионов китайцев.
95 миллионов умерли на стартовой площадке от грыжи.
5 миллионов улетели в космос вместе с резинкой.
 показать весь комментарий
 
У Кличко и юмор не пошлый в отличии от ЗЕ
Кличко відсторонив Поворозника з посади першого заступника голови КМДА на час слідства - Цензор.НЕТ 5478
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх