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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, Здоровье
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 В Нацполиции подтверждены 40 случаев заболевания COVID-19, - глава Департамента коммуникаций МВД Шевченко

В Национальной полиции зафиксированы 40 случаев заболевания COVID-19, в Государственной пограничной службе Украины - 1.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы можем говорить об одном случае подтвержденного заболевания в Государственной пограничной службе и 40 случаях, подтвержденных в Национальной полиции", - сказал он.

Чиновник отметил, что полиция и НГУ полностью обеспечены всеми необходимыми средствами защиты.

"Даже с запасом в несколько дней. Этот параметр абсолютно обеспечен согласно решению министра внутренних дел", - подчеркнул Шевченко.

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Напоминаем, в Украине зарегистрировано 4 662 случая заболевания COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. 

Источник: https://censor.net.ua/n3189929
 
 
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус, пишет РИА «Новости»
.По мнению Лукашенко, российские тесты часто дают ошибочные результаты.
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Дальше скрывать видно уже было невозможно. Неприлично на фоне остального населения выглядели.
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Поліцейські, на протязі півтора місяця, спілкувалися з сотнями людей, що повернулися з-за кордону, що могли бути інфікованими і лише кілька випадків? Теж саме про прикордонників та митників....
Чи то в мене вже синдром недовіри до цієї влади, чи просто недовіра до подібних висловлювань на підставі банальної логіки...
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Не надо было ловить людей которые убегали из больниц.
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пришло время поместить их в загородную обсервацию и пусть пишут новый "декамерон от авакова". итории тоже будут ещё те!
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