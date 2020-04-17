 В Нацполиции подтверждены 40 случаев заболевания COVID-19, - глава Департамента коммуникаций МВД Шевченко

Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас мы можем говорить об одном случае подтвержденного заболевания в Государственной пограничной службе и 40 случаях, подтвержденных в Национальной полиции", - сказал он.
Чиновник отметил, что полиция и НГУ полностью обеспечены всеми необходимыми средствами защиты.
"Даже с запасом в несколько дней. Этот параметр абсолютно обеспечен согласно решению министра внутренних дел", - подчеркнул Шевченко.
Напоминаем, в Украине зарегистрировано 4 662 случая заболевания COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
.По мнению Лукашенко, российские тесты часто дают ошибочные результаты.
Чи то в мене вже синдром недовіри до цієї влади, чи просто недовіра до подібних висловлювань на підставі банальної логіки...