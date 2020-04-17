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 Киевские новости
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Все про:воздух (91) Киев (18999) Кличко (2980)

 "Я 35 лет живу в Киеве, и то, что вчера ночью происходило, я впервые пережил", - Кличко о загрязнении воздуха

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что впервые в жизни столкнулся с настолько загрязненным воздухом в столице.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я 35 лет живу в Киеве, и то, что вчера ночью происходило, я впервые пережил. Сначала была такая буря пылевая, порывы ветра, и потом смог, дышать было невозможно", - сказал Кличко.

По словам мэра, когда стала распространяться информация о том, что загрязнение связано с пожарами в зоне отчуждения, он ночью выехал в Чернобыль, пообщался там со спасателями и проверил замеры радиации.

"Нам объяснили специалисты, радиационного загрязнения нет. Тем не менее, сейчас такая роза ветров, что, действительно, и торфяники горят, и много лесов у Киева, и с этим связано загрязнения воздуха. И оно уже зашло за рамки, опасные для здоровья", - сказал Кличко.

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Мэр предполагает, что направление ветра изменится уже через день, и дышать в Киеве станет легче.

Источник: https://censor.net.ua/n3189928
 
   
 Топ комментарии
 
Надо просто перестать пылить.
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Цензор, що таке ?
Вирішили написати про Кличка після наркотичного блеяння "найвеличнішого" ?

Та ладно, викладайте, що воно ще там верзло ?
Чи більше ні на що не спромоглося ?
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Віталій на зеленському фоні виглядає неабияким оратором.)
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О, так! Це геніальна його фраза! До сих пір з неї сміюся
Але в найвеличнішого такі "експромти", що навіть ця фраза Вітальки стає філософським трактатом! "Я 35 лет живу в Киеве, и то, что вчера ночью происходило, я впервые пережил", - Кличко о загрязнении воздуха - Цензор.НЕТ 3232
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За 20 лет концентрация диоксида азота в пределах Киева выросла ... Токсичный смог может наблюдаться как осенью (туман плюс вредные вещества), так и зимой.
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а сегодня что, лучше? дымовая завеса над городом))
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Це справжнє випробування для людей.
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Кличко доверчивый человек . Его окружают ворюги и бандиты .Так может он и сам такой ?
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ну а кличко проверяющий замеры радиации, это чистый нобель! )))
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Цензор, що таке ?
Вирішили написати про Кличка після наркотичного блеяння "найвеличнішого" ?

Та ладно, викладайте, що воно ще там верзло ?
Чи більше ні на що не спромоглося ?
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Віталій на зеленському фоні виглядає неабияким оратором.)
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"Цинічні бандери" та "окупація Україною Донбасу" - до чого тільки но допатякався цей зелений клован...
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Але ж не називав сепарню і кацапню повстанцями, правда ж ? І миру в фуйлових очах не віднайшов.
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Саме це сказав клятий Зеклован у 2005 році, клятий малорос:"«Ми координуватимемо зусилля органів влади для того, щоб зупинити процес закриття російських шкіл. Для того, щоб відновити групи у вищих навчальних закладах із російською мовою навчання… Ми справді займатимемося тим, щоб російськомовні громадяни України мали свій телевізійний канал, щоб був повністю забезпечений захист їхніх конституційних прав, для того, щоб не дати ані у 2006-му, ані у 2009-му, ані в подальших роках укотре розіграти карту мови, як у 1994-му, 1999-му і як спробували це зробити у 2004 році».
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У вересні 2011 року Зеленський в ефірі ток-шоу «Шустер live» вимагав, щоби українці вибачилися перед євреями за те, що нібито влаштували масовий розстріл євреїв у Бабиному Яру. Зебобіки, за кого ви голосували?
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Навіть у квітні 2018-го Зеленський відправився святити вербу до московської церкви. У Маріуполі з-поміж багатьох українських церков гарант обрав Собор Архистратига Михаїла, який належить УПЦ Московського патріархату. Службу Божу та освячення верби в Зеленського проводив протоієрей Олексій Устименко, який перед тим освячував Троїцький собор у підконтрольному російським бойовикам Донецьку. Отже він вже давно продався московитам.
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Так он может с двадцатого дубля как харьковский Допа текст немного дебильный все же может проговорить?
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А что там нового изрек величайший? Р-ребята, я не в кур-рсе.
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фрейд розтлумачив би його марення, там "бородата бабця" перетворилася на акулу та погрожує з'їсти рештки його рейтингу..
"Я 35 лет живу в Киеве, и то, что вчера ночью происходило, я впервые пережил", - Кличко о загрязнении воздуха - Цензор.НЕТ 677
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неспроста все це,відтоді як у нас з'явився президент всесвіту все йде шкереберть,може ну його на#уй?
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Мер хоч з киянами, за це його можна поважати, нажаль багато від нього не залежить в даній ситуації. А зелена шмаркля тіканула, як щур з коробаля.
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У нас Кличко по образованию физик, что "проверяет замеры радиации"?
Почему люди занимаются чем угодно, но не тем, о чем имеют хотя бы минимальное представление?
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35 лет бедный мается. А дети в Лос-Анджелесе тоскуют.
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Оставьте землю и лес в покое. И тогда пыли не будет. За тупость нужно расплачиваться
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я избрал и оплачиваю твой труд за свой комфорт,, меня не интересует как ты это сделаешь
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Выход есть - пусть разворачивает розу ветров.
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пусть предусматривает все розы в любое время, водой заливает где надо 24/7/365 оплачено
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А був??
Коли Чорнобиль рвонув??
Це було найхеровіше..
Вашої вини не було..
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пане Кличко, садіть лісосмуги на полях. Подзвоніть Шмигалю, Зеленському - бийте у всі дзвони - інакше Києву буде серйозна проблема. і Часто.
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Конечно впервые опустился на землю ,то ли ещё будет , ну думал что жизнь будет как в райском уголке великого боксёра ,а тут оказалась что должность не по зубам , главное вовремя уйти что бы не мешать
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Вчера Госдеп признал,Зеленский лусший презхедент Мира.Дональд Трамп готовить паздравитильную ТИЛИграмму Аркаше Райкину "Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря - Цензор.НЕТ 9965
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Запорожье и Херсон затянуло СМОГом похлеще киевского,Кличко виноват... "Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря - Цензор.НЕТ 2192 "Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря - Цензор.НЕТ 2192
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а шо они думали , на дорогах без зимы наэкономили и делать ничо больше не надо
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БЛИН, а ведь Кличко реально ездит на работу на ВЕДОСИПЕДЕ
В отличии от ЗЕ- Голобородька
"Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря - Цензор.НЕТ 6735
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Вот Вам и причина, шо ЗЕ хочет выгнать Кличко из мэров
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когда я собирался покупать квартиру в Киеве, мой хороший знакомый и сведущий человек, сказал: в стоимость квадратного метра твоего жилья в Киеве, будет включено:
- все экологические проблемы города за 100 лет;
- все виды заболеваний твоих соседей, которыми они будут тебя изводить ежечасно;
- все виды скотства и коррупции, при помощи которых у тебя будут отбирать твое жилье или делать его дешевле; ..
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Виталя, первый раз - не пианист... второй раз - не первый раз...)
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Дед был живой еще,говрит сынок давай купим в Киеве сарай или гараж,бум Перестройку укреплять.Я грю.Батя,дарма праця,у киеве дерьма хватает и без нас... "Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря - Цензор.НЕТ 250
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