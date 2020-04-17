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 Происшествия, Здоровье
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 Глава киевской полиции Киева Крищенко, заболевший коронавирусом, идет на поправку, - Тандит

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, инфицированный коронавирусом, чувствует себя хорошо и "идет на поправку".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

"Он в нормальном состоянии, идет на поправку, в хорошем настроении. Фактически он в удаленном режиме продолжает работать. Он как раз интересуется ситуацией с церквями сейчас, мы в контакте с ним по Киеву в частности ", - рассказал он.

Тандит не смог назвать общее количество инфицированных правоохранителей в Украине, но отметил, что летальных случаев не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник полиции Киева Крищенко заразился коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3189927
 
 
 Топ комментарии
 
Я вижу он за пять лет сильно поправился.
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Мене дивує те, що цією заразою хворіють високопосадовці, а рядові поліцейські, які кожен день спілкуються з сотнями людей, чомусь ні! Лікарі хворіють, а поліцейські - ні... Незрозуміло!
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Меня удивляло тоже,что этим недугом переболели жена Трюдо,Джонсон,высокопоставленные чиновники высшие чины Пентагона и т.д.То есть,те лица,круг общения которых должен быть ограничен.
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Я вижу он за пять лет сильно поправился.
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Куда ему ещё поправляться,при таком-то весе?
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Тандит не смог назвать общее количество инфицированных правоохранителей в Украине, но отметил, что летальных случаев не было.
Надо же, попов всех пересчитали, а своих цыплят по осени будут считать. А почему так ?.
Источник: https://censor.net.ua/n3189927
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Мене дивує те, що цією заразою хворіють високопосадовці, а рядові поліцейські, які кожен день спілкуються з сотнями людей, чомусь ні! Лікарі хворіють, а поліцейські - ні... Незрозуміло!
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Меня удивляло тоже,что этим недугом переболели жена Трюдо,Джонсон,высокопоставленные чиновники высшие чины Пентагона и т.д.То есть,те лица,круг общения которых должен быть ограничен.
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почему это у названных Вами высших чинов должен быть ограничен круг?они всегда вели открытый образ жизни и встречались с сотнями людей. это ж не кремлевская фсбшная крыса, прячущаяся в бункере .
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Да,Меркель вроде как ходит по магазинам,но не факт,что регулярно,условный премьер какой-нибудь Швеции или Финляндии тоже.Но это,скорее исключения из правил.У такого рода людей личный/гос транспорт,охрана,команда различного плана аналитиков,личный врач и т.п.То есть всё то,чего нет у рядовых граждан.Хотя само собой,никто из них тоже не может быть застрахован от болезней,даже ботоксный упырь.
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Ох, чует мое сердце, перезаражают завтра полицейские верующих.
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И кстати,где он лечился?Вряд ли в обычной больнице,где нет ни масок,ни лекарств.
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Такси бы взял,чего ноги о брусчатку бить.
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Я ему ничего плохого не желаю,конечно же,но позвольте узнать,какие он заслуги имеет?
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более того, скинул обезьяну, цеплявшую триколор....
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16 001 поправка в антикаломойский закон! )
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точно вирус мутированный, богатым даёт, а у бедных берёт
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Простите а он по какому пункту прошел тестирование на ковид? - Подтвержденная пневмония, прибыл из-за границы, родственники или в круге общения имелся заражённый короновируса? До Паши Мерседеса ходил грехи замаливать или с Новинским обнимался, но не в Куршавель же ездил ?
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він не злякався сєпарських гнид і кацапських окупантів,дай йому Бог здоров*я
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