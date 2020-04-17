 Глава киевской полиции Киева Крищенко, заболевший коронавирусом, идет на поправку, - Тандит

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

"Он в нормальном состоянии, идет на поправку, в хорошем настроении. Фактически он в удаленном режиме продолжает работать. Он как раз интересуется ситуацией с церквями сейчас, мы в контакте с ним по Киеву в частности ", - рассказал он.

Тандит не смог назвать общее количество инфицированных правоохранителей в Украине, но отметил, что летальных случаев не было.

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