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 За рубежом
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 В Италии отмечают замедление темпов распространения коронавируса, однако смертность от COVID-19 не снижается

В Италии наблюдается снижение динамики ежесуточного заражения COVID-19.

Об этом сообщили в пятницу в итальянской Службе гражданской обороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За последние сутки в Италии диагностировали 3 тыс. 493 случаев заражения COVID-19, что почти на 300 случаев меньше, чем накануне. В то же время отмечается рост летальных исходов. В пятницу в стране зафиксировали 575 случаев смерти в то время, как в четверг - 525.

Всего в стране с начала эпидемии выявили 172 тыс. 434 заражений COVID-19, 22 тыс. 745 заразившихся скончались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии вторую неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях

Директор римского департамента по инфекционным заболеваниям Джованни Рецца в свою очередь отметил, что "вирус не исчезает", несмотря на снижение количества случаев заражения инфекционным заболеванием.

Напоминаем, Италия ввела ограничения на передвижение граждан четыре недели назад. В рамках мер по борьбе с коронавирусом в Италии не работают школы и университеты, закрыты рестораны, кафе и почти все магазины, приостановлена работа музеев, театров и кинотеатров. Эти меры продлятся минимум до 3 мая.

Италия стоит на втором месте по количеству смертей пациентов с коронавирусом после США.

Также читайте: Италия начала постепенное снятие карантинных ограничений: заработали прачечные, книжные лавки и магазины детской одежды

Источник: https://censor.net.ua/n3189925
 
 
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Как так вы ж европейский союз и такие смерти? У вас развитая система здравоохрания да и и всё остальное.
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А у нас, в больнице персоналу даже масок не выдают....А какая у нас смертность это на уровне государственной тайны . И то фуфло, которое нам толкают, означает лишь одно, поза страуса...ю
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а пойди все итальянцы неделю назад на пасхальные мессы, имели бы все шансы уже сегодня уравнять смертность з новоинфицированностью.
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Потому что смертность, это результат заражённости 2 недельной давности.
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