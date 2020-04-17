 В Италии отмечают замедление темпов распространения коронавируса, однако смертность от COVID-19 не снижается

Об этом сообщили в пятницу в итальянской Службе гражданской обороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За последние сутки в Италии диагностировали 3 тыс. 493 случаев заражения COVID-19, что почти на 300 случаев меньше, чем накануне. В то же время отмечается рост летальных исходов. В пятницу в стране зафиксировали 575 случаев смерти в то время, как в четверг - 525.

Всего в стране с начала эпидемии выявили 172 тыс. 434 заражений COVID-19, 22 тыс. 745 заразившихся скончались.

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Директор римского департамента по инфекционным заболеваниям Джованни Рецца в свою очередь отметил, что "вирус не исчезает", несмотря на снижение количества случаев заражения инфекционным заболеванием.

Напоминаем, Италия ввела ограничения на передвижение граждан четыре недели назад. В рамках мер по борьбе с коронавирусом в Италии не работают школы и университеты, закрыты рестораны, кафе и почти все магазины, приостановлена работа музеев, театров и кинотеатров. Эти меры продлятся минимум до 3 мая.

Италия стоит на втором месте по количеству смертей пациентов с коронавирусом после США.

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