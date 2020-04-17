 Если "Слуга народа" - это корабль, то в Верховной Раде очень много акул, - Зеленский

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ. Шустер и Зеленский сравнили партию "Слуга народа" с кораблем, который вместе со всей страной попал в "идеальный шторм" пандемии коронавируса и экономического кризиса.
"Изначально я предоставил возможность, чтобы это был очень большой корабль для этих людей и для этой команды, на борту этого корабля. И главная задача, главная задача для этого корабля - просто идти вперед. ... Я предоставил им возможность. Если они хотят идти вперед, даже когда такой шторм - они идут", - сказал Зеленский.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Это самое дно фракции СН", - "слуга народа" Богуцкая о Дубинском, Бужанском и ряде коллег по фракции
При этом, по словам президента, в Верховной Раде много "акул".
"В этом шторме, в этом океане, в этой Верховной Раде, очень много акул, Савик. Очень много там людей плавают, и все хотят договориться со всей командой. Все знают, что со мной ни акула не сможет договориться. А люди - они разные", - сказал Зеленский.
"Все хотят, чтобы этот корабль утонул. Все хотят", - добавил он.
Также на Цензор.НЕТ: "Еб#нулась", - "слуга народа" Дубинский о коллеге по фракции Богуцкой
Так отож...
...... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!............. ))))))))
...
Капітан - пі*да
Всє матроси - ху*соси
Одні боцман - пі*дах*й!
https://www.youtube.com/post/UgwELWVP8PNMtE5pLbZ4AaABCQ
теперь появился второй "галерщик" в треуголке 😁
Таковй вот у ЗЕ корабль.
Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?
"Корабль дураков" 😂
Не сцы, вова, такое не тонет
И из этого образа выходит что ещё вопрос кто акулы, кто корабль, кто капитан и кто шторм.
- А куда ты хочешь попасть? - ответил Кот.
- Мне все равно... - сказала Алиса.
- Тогда все равно, куда и идти, - заметил Кот.
- ...только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса.
- Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал Кот. - Нужно только достаточно долго идти. «Алиса в Стране чудес»
А взагалі він сьогодні прямо якийсь поет: кораблі, ліжка. Мабуть забрудненого повітря надихався.
Если взять песню Лозы «На маленьком плоту»
и поменять все слова «плот» на слово «#уй»,
то получится гимн избирателя Зеленского.
Ну не брехло ????
В. Зеленський
Після цього Савік Шустер зрозумів, що клієнт поплив та швидко припинив спілкування...
#ШефірШоу на Україна24
"сам ...идараз" подумал ЗЕля. 🤣
Цытаты великих людей.
Чи є спонсори серед тутешніх зебілів?