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 Политика Украины
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Все про:ВР (24842) Зеленский (5186) Слуга народа (815)

 Если "Слуга народа" - это корабль, то в Верховной Раде очень много акул, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал будущее своей политической партии "Слуга народа".

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ. Шустер и Зеленский сравнили партию "Слуга народа" с кораблем, который вместе со всей страной попал в "идеальный шторм" пандемии коронавируса и экономического кризиса.

"Изначально я предоставил возможность, чтобы это был очень большой корабль для этих людей и для этой команды, на борту этого корабля. И главная задача, главная задача для этого корабля - просто идти вперед. ... Я предоставил им возможность. Если они хотят идти вперед, даже когда такой шторм - они идут", - сказал Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Это самое дно фракции СН", - "слуга народа" Богуцкая о Дубинском, Бужанском и ряде коллег по фракции

При этом, по словам президента, в Верховной Раде много "акул".

"В этом шторме, в этом океане, в этой Верховной Раде, очень много акул, Савик. Очень много там людей плавают, и все хотят договориться со всей командой. Все знают, что со мной ни акула не сможет договориться. А люди - они разные", - сказал Зеленский.

"Все хотят, чтобы этот корабль утонул. Все хотят", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: "Еб#нулась", - "слуга народа" Дубинский о коллеге по фракции Богуцкой

Источник: https://censor.net.ua/n3189924
 
 
 Топ комментарии
 
Ти головне пісюн у воду не пхай...Чи пхай...
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КТО(!!!) писал преЗеденту эти «опусы»?!........
Это же ЖЕСТЬ, что оно говорит........☹️
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Кто помнит что была такая партия зеленых?
Так отож...
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Простите за наглость кто Вы в таком случае?Окунь, пират,гальюн,Робинзон Крузо или Пятница?
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Зеля если бы с тобой не могли договориться то Ахметов, Коломойский, Порошенко, Фирташ, Пинчук, Кучма, Бойко, Новинский и другие разграбившие нашу страну олигархи, сидели бы за решеткой...
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Вова, всё-таки, шо ты хотел нам сказать ? Голая жопа и зубы акулы это понятно, а корабль и акулы это о чём ? Мой Президент думает что акулы могут сожрать корабль ?
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" и этом шторме... в этом океане... в этой Верховной Раде.... очень много акул... Очень.. много там ...людей плавают.... и все хотят договориться... со всей командой.... Все знают, что со мной...со мной ни акула не сможет договориться.... А люди - они разные", - сказал Зеленский.
...... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!............. ))))))))



Якщо "Слуга народу" - це корабель, то у Верховній Раді дуже багато акул, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7693

...
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Корабль - «Звєзда»
Капітан - пі*да
Всє матроси - ху*соси
Одні боцман - пі*дах*й!

https://www.youtube.com/post/UgwELWVP8PNMtE5pLbZ4AaABCQ
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Даже если Зе и сильно захочет, то он уже всё равно ничего не сможет поправить, у него в руках остался только оторванный штурвал которым он ещё пытается управлять этим кораблем.
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Президент Зелеский самый честный Президент Украины .Всех предыдущие корупционеры .И нужно всё у этих ублюдков конфисковать.
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призидент зеленский самый самый из призидентов вмире
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Зеленский из 95 квартала вышел, квартал из него не выйдет никогда. Всегда останется стёб, примитивизм, самолюбование над "типа шутками"
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Вот именно, один уже работает на галере,

теперь появился второй "галерщик" в треуголке 😁
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из всех бывших и действующих президентов есть ли еще пример такого тупого ничтожества?
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Чудове порівняння України з кораблем, от тільки треба була Зе признатися самому собі, що за штурвалом цього тонучого корабля немає капітана, а є абсолютно некомпетентна людина, яка чисто випадково потрапила за штурвал!
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За первый квартал 2020 годо у коррупционеров Украины ГБР,СБУ,МВД,Прокуратура,САП и НАБУ отобрали штрафов на сумму 140 000 гривен. Якщо "Слуга народу" - це корабель, то у Верховній Раді дуже багато акул, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9728Кучму хотели победить?да ни в жысть...
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Та, ...лять, усыпит его хто-нибудь в конце-то концов ???
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Тю! Хфантасти. Що Зеленського, що його партію, навряд можна з кораблем порівнювати - хіба що корито (як для свиней) та ще й з дірками.
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Кучма был президентомм всегда,и будет им.Ибо дед зна шо робыть у скрутных становыщах....
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Но мой плот, свитый из песен и слов...

Таковй вот у ЗЕ корабль.
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Если "Слуга урода"-корабль,то он-дырявый .Как и капитан,и весь экипаж
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После песчаной бури Киев накрыла "идеальная" ЗЕльоная пурга 😂
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Ну, а кто в этом виноват - ты сам, понаберал всякий сброд в свою команду, а теперь ноешь.
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Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж,
Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?
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А каким боком акулы к кораблю? Они что могут корабль сожрать? Б..я ну Янукович наверное был просто Эйнштейн.
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ибо зек- реальное светило проффесоров, хоть по зековским мурчал, а это такое 3класс
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Е, свисток! Хороший корабель акул не боїться.
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"Все хотят, чтобы этот корабль утонул. Все хотят", - добавил он.(с)

Не сцы, вова, такое не тонет
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Акулы грызут корабль...может ему в ихтиологи надо было, а не в презики? Якщо "Слуга народу" - це корабель, то у Верховній Раді дуже багато акул, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8431
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Леонид Данилыч реальную власть никогда не отдаст.Вы плохо разбираетесь в политике партии... Якщо "Слуга народу" - це корабель, то у Верховній Раді дуже багато акул, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6368
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Вспоминая классика могу сказать одно о Слуге народа Нет такой партии...Есть сброд, как им был так им и останется....
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Если Зеленский президент, то это п***ц.
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Как говорил Конфуций "поздно браться капитану за руль,тогда весь корабль уже под водой".
И из этого образа выходит что ещё вопрос кто акулы, кто корабль, кто капитан и кто шторм.
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Завтра Кучма назначит новым начальником Украины Верку Сердючку с 80 % и вы будете радоваться что Райкин новому Анекдоту...
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" Я видала такую чепуху, по сравнению с которой эта чепуха - толковый словарь."..
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Ага, кораблик- ассенизатор. Дерьмовоз
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Ну, а почему же не истребляешь этих акул, что коломойский с авокяном не дают, так нехрен было брать авокяна на свой корабль.
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А с чего вы решили что реальная власть в стране принадлежит Зеле и 450 ДУПАтатам? Якщо "Слуга народу" - це корабель, то у Верховній Раді дуже багато акул, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3806
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- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
- А куда ты хочешь попасть? - ответил Кот.
- Мне все равно... - сказала Алиса.
- Тогда все равно, куда и идти, - заметил Кот.
- ...только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса.
- Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал Кот. - Нужно только достаточно долго идти. «Алиса в Стране чудес»
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Якби янєлох додав в кінці фразу «Я устал, я укажу.» то порівняння партії Слуга урода з кораблем можна було б простити.
А взагалі він сьогодні прямо якийсь поет: кораблі, ліжка. Мабуть забрудненого повітря надихався.
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Надо-было сажать этих акул вовремя,а не плясать под ихню дудку.
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Для цього як мінімум зебобікам тре навчитися плавати. Саме плавати. Моряки кажуть "плаває г****о, а кораблі ходять.
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Комплекс наполеона у клоуна. Мал клоп, да вонюч.
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В ібігдана надибав... Якщо "Слуга народу" - це корабель, то у Верховній Раді дуже багато акул, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2820
Если взять песню Лозы «На маленьком плоту»
и поменять все слова «плот» на слово «#уй»,
то получится гимн избирателя Зеленского.
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Голосує разом з мертвечуком, ніби коаліцією,і втірає, що з акулами не домовляється.
Ну не брехло ????
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слуга народа - не корабль, а вонючее дерьмо.
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Всі хочуть у ВР, щоб цей корабель (СН) потонув. Всі, більшість

В. Зеленський

Після цього Савік Шустер зрозумів, що клієнт поплив та швидко припинив спілкування...

#ШефірШоу на Україна24
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"передоз" подумал Савик
"сам ...идараз" подумал ЗЕля. 🤣
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Отдайте этого дебила на растерзание Стасу Домбровскому.
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Дарма зеленський хвилюється за долю свого корабля, лайно не тоне.
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Какой вред акула может нанести кораблю. Корабль это военный, парусник или подводная лодка. Гражданские все суда?
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ЕКОНОМІЧНУ КРИЗУ ПОРОДИВ САМ.КОРОНАВІРУС-ВІДМАЗКА НА ЯКУ СПИШЕ ВСІ НЕВДАЧІ.ПРЕЗИДЕНТ-КАЗУС.
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Україна - це корабель. А "СН" - це пором без дна.
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"Если сушка - это бублик, то я его съем(с)
Цытаты великих людей.
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Кораблю "СН" необхідне ось таке оснащення.
Чи є спонсори серед тутешніх зебілів?
Якщо "Слуга народу" - це корабель, то у Верховній Раді дуже багато акул, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8393
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