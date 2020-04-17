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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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 Германия передаст ГСЧС спецавтомобиль, дозиметры и пожарные рукава для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне

По поручению Федерального правительства Немецкое общество международного сотрудничества передаст, начиная с 17 апреля, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям специальное оборудование для локализации лесных пожаров в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщается на сайте посольства ФРГ в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Германия передаст ГСЧС спецавтомобиль, дозиметры и пожарные рукава для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне 01

Помощь включает 80 дозиметров для измерения радиоактивности и около 15 км пожарных рукавов. Кроме того, проводится закупка пожарной автоцистерны, специально оборудованной для лесных и растительных пожаров. Помощь составляет 230 тыс. евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ветра появилось 3 новых очага тления, но они не несут угрозы, - ГСЧС о пожарах в районе Чернобыля

От имени Федерального правительства Германии  ГСЧС получила на прошлой неделе для борьбы с COVID-19 защитные маски, защитные костюмы, а также переносные дезинфицирующие аппараты на сумму 175 тыс. евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3189923
 
 
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Вова по пути из германии это путину или китайцам продаст.вангую
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Может реально запросить помощь в ЕС, что бы помогли нам с этими пожарами, а то как то сами мы не справляемся.
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Наши самолеты ведь тушили пожары в Австралии, хоть это писец как далеко.
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а как же вяликая украинская кацмическая держава янгеля, макарова? сами не могут?
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олень, ягель - - это на твоей исконной паРаша.сру...
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Пусть Коломойский или Ахметов купят с десяток пожарных авто, не сбеднеют.
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Шоб беня что то купил , тем более для народа.вы еще снега летом попросите
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Хоть я не порохо и не зелебот, но скажу: если сразу много людей заболеет одной и той же болезнью, в больницах образуется очередь и всем врачей не хватит, пусть даже врачи и обрудование у них самые лучшие будут.
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Я про то что Европа это цивилизация должно быть предусмотрено и расположено ко всему. Но получается все наоборот заболеваний в Италии и Испании больше всего.
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От скажіть, у кого ще болить серце, коли ви читаєте такі новини? Що ж це у нас за така держава, що немає масок, у громадян, лікарі лікують, без нормального захисту, пожежні воюють із вогнем, в Зо-км зоні, без нормального захисту...Ходимо, по всьому світу, жебракуємо, випрошуємо. Країні, де живуть найбагатші люди в Європі, Німеччина передає 80 дозиметрів...
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Вова готов принимать с любой стороны и в любом количестве.
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