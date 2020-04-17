 Вечером 17 апреля Киев снова возглавил мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные рейтинга компании IQAir.
При допустимой норме индекса загрязнения в 50 у украинской столицы этот показатель составил 324.
В пятерку рейтинга, кроме Киева, также вошли китайские Шанхай, Чунцин и Ханчжоу, а также тайский Чиангмай. Отметиим, что качество воздуха в этих городах в два раза лучше, чем в Киеве.
Киев в 2 раза грязнее самых грязных городов мира
Зеленое чучело скачет рассказывая, что имея силовой блок + монобольшинсттво, не способно НИЧЕГО поделать. Так НЕХРЕНА ты лезло во власть?