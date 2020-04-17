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 Киевские новости, Здоровье
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 Вечером 17 апреля Киев снова возглавил мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом

Киев вечером в пятницу снова стал городом с самым загрязненным воздухом в мире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные рейтинга компании IQAir.

При допустимой норме индекса загрязнения в 50 у украинской столицы этот показатель составил 324.

В пятерку рейтинга, кроме Киева, также вошли китайские Шанхай, Чунцин и Ханчжоу, а также тайский Чиангмай. Отметиим, что качество воздуха в этих городах в два раза лучше, чем в Киеве.

Вечером 17 апреля Киев снова возглавил мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189922
 
 
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у виталия такое умное лицо.словно он защищает свой диплом
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1000 больных врачей коронавирусом
Киев в 2 раза грязнее самых грязных городов мира

Зеленое чучело скачет рассказывая, что имея силовой блок + монобольшинсттво, не способно НИЧЕГО поделать. Так НЕХРЕНА ты лезло во власть?
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Вопрос- и вам ещё в Европу идти?
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Кто поджёг голосиевский лес?! Очень похоже, что это всё диверсии. Диверсанты пользуются моментом, что засуха и ветер на Киев.
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Леса жгут, а скоморох отжигает в Карпатах.
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Нужно вылавливать и покуда ввесь ущерб не выплатит с тюряги невыпускать.
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И не только выплатит, но и деревья новые вместо уничтоженных посадит.
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