 Вечером 17 апреля Киев снова возглавил мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные рейтинга компании IQAir.

При допустимой норме индекса загрязнения в 50 у украинской столицы этот показатель составил 324.

В пятерку рейтинга, кроме Киева, также вошли китайские Шанхай, Чунцин и Ханчжоу, а также тайский Чиангмай. Отметиим, что качество воздуха в этих городах в два раза лучше, чем в Киеве.



