EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  5915  97
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (5186) местные выборы (1294) Донбасс (21140) минские соглашения (2819)

 Выйдут войска, мы зайдем. Затем - граница, затем - выборы, - Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса

Президент Владимир Зеленский озвучил свое видение возвращение контроля над временно оккупированными территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Приводим ответ президента, посвященный вопросу о реинтеграции оккупированных территорий, полностью.

"Большой результат - вернем наши территории. Вывод будет войск, незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с РФ. И обязательно там пройдут выборы.

Хотя все говорят о местных выборах. Я понимаю, что это очень важно. Но важно получить свою территорию прежде всего.

Когда ты получаешь свою территорию, надо не забывать ... потому что мы всегда говорим: а границу? Когда мы будем ее контролировать?

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский ответил на петицию о протоколе ТКГ, предусматривающем Консультативный совет с ОРДЛО

Мы знаете что? А когда мы всех людей, которых пытали там долгие уже годы - а когда мы их увидим? Мертвы ли они - тогда вернем их родителям и почтим их память. Или они, дай Бог, живы.

Как это можно сделать? Надо иметь доступ туда. Поэтому для меня самое главное: выйдут войска, и мы зайдем. Если мы зайдем - мы сразу вернем своих людей к жизни. К жизни. Затем - граница. Затем - выборы", - сказал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3189921
 
 
 Топ комментарии
 
Пока что войска ВЫВОДИШЬ ТЫ, кретин гундосый!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
де ти візмеш ще 400 тис боездатних солдат і чим ти будеш годувати 600 тис.армію?диванний стратег. Воюють не кількістю а якістю та технологіями турки це показали в Сірії та зараз в Лівії
 показать весь комментарий
 
 
по стандартам НАТО на содержание 1 солдата в год (начиная от пищи и кончая вооружением ... надо 100.000 евро в год!! 400.000*100.000=40.000.000.000 -сорок миллиардов ЕВРО или 1 триллион гривен!!!! Доходи Держбюджету на 2020 рік (з трансфертами) передбачено в сумі 1,079 трлн грн. вот тебе и ВСЁ!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
за такие вопросы можно и в гы-бы-ры...
 показать весь комментарий
 
 
Выйдут войска, разберут мост, заберут все прокацапленное население - мы зайдем. Затем - граница, затем - выборы... (с) Ваш Зеля.
 показать весь комментарий
 
 
Пока что войска ВЫВОДИШЬ ТЫ, кретин гундосый!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Откуда вывели войска?
 показать весь комментарий
 
А правда чей?
Из Италии где 172 тыщи больных можно приехать, (с трудом) а с Донбасса где 21 человек нет.
 показать весь комментарий
 
 
Отступление уже идет вовсю. Моника еще два участка для отступлeния готовит. Вы последние 8 месяцев в коме были?
 показать весь комментарий
 
 
От Зєля про це і говорить "" вийдуть війська - ми зайдемо..." І не бреше! Тільки не каже, хто ці "ми". А війська ще не вийшли. Але вже виходять. У Зєлєнского цей процес називають" розведення". На трьох ділянках провели. Тепер планують ще на трьох. Тобто план є і Зєлєнскій виконує план. Тільки не відомо, чий це план і хто ці "ми".
 показать весь комментарий
 
 
Може якийсь психіатр в курсі справи, коли людина озвучує план реінтеграції Донбасу і в неї в такій кількості речень стільки знаків питань - як це називається? Який діагноз?
 показать весь комментарий
 
 
Заместо мозга - зеленка. Диагноз там один. Выйдут войска, мы зайдем. Затем - граница, затем - выборы, - Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 8663
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вы психиатр или просто ляпнуть захотелось?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вы передачу смотрели? а про риторические вопросы что-нибудь знаете? а вы можете по устной речи oтличить "?" от "?!"?
 показать весь комментарий
 
 
Вова, тебе уже зашли сзади. Потому не суетись Выйдут войска, мы зайдем. Затем - граница, затем - выборы, - Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 5640
 показать весь комментарий
 
 
"А єслі оні нє вийдут, то ми нє зайдєм"...
 показать весь комментарий
 
 
Ти вже вигнав? Сиди жуй тряпочьку...
 показать весь комментарий
 
 
что-то похоже на большие мечты, что так просто кремлевский тезка выведет войска и местных куда выводить, что на той стороне воевали
 показать весь комментарий
 
 
73/43%-ний зебіл, як ти ще дозволяєш сумнівтися у сврїй бубочці?
 показать весь комментарий
 
на цей сайт прихильники Вовчика не ходять, ви тут всіх своїми "зебілами" розполохали Вийдуть війська, ми зайдемо. Потім - кордон, потім - вибори, - Зеленський озвучив план реінтеграції Донбасу - Цензор.НЕТ 7515
 показать весь комментарий
 
А кто говорит о просто?! Речь о "когда выведут, тогда..."
 показать весь комментарий
 
выйдут войска, и мы зайдем

И шо весь 95 квартал пойдет смешить?
 показать весь комментарий
 
 
Розповідь, що я робив 1 рік і як я планую працювати надалі.
 показать весь комментарий
 
 
Гениально! а ниче, что они выходить не собираются??
нужно просто перестать стрелять
нужно просто перестать болеть
нужно просто перестать дышать
нужно просто чтобы русские вышли.
Уже даже сил нет этот бред комментировать.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас не собираются, а потом может и собирутся. О будущем надо думать, а не прошлым жить.
Абсолютно, надо ВСЕМ прекратить стрелять!
 показать весь комментарий
 
А вы нет?! Ну и в чём ваша сила проявляется?
 показать весь комментарий
 
"Нє. Ну яж нє віноват, чьто оні виходіть нє захотєлі. Но план же бил заборістий?
 показать весь комментарий
 
 
Скоро в генделях новые граждане Украины от Зеленскага
- ты скока хахлоф завалил,******?
-йя не считал
 показать весь комментарий
 
 
Зеленскай
- При майом ************** Украина выйдет в мировые лидеры. Вышли. В уровне загрязнения воздуха. Не ну правда,ну причем тут Зеленскай? Он жиж не говорил про лидерство конкретно. Дальше в преступнсти и уровне бедности лидерство захватим
 показать весь комментарий
 
 
Врешь Зеля, никуда ты не зайдешь. По плану сепары по почте получат новые костюмчики полиции и прочих органов, переоденутся и проведут выборы где изберут своих легитимными. Ну будет конечно по ТВ постановка для хохлоса что гдето глубине лднр расквартирована палатка ВСУ и тетенька со слезами как она ждала возвращения в Украину, а вцелом все понятно.
 показать весь комментарий
 
 
Рачка на такое низачто не пайдет, пока существует.
 показать весь комментарий
 
 
Ося Бендер в Васюках о том как в скором будущем измениться жизнь Нью Васюков !
 показать весь комментарий
 
 
Нужен ещё переходной период минимум год, там должны работать миротворцы, как орган власти, как полиция.
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, такі видіння після коксу, чи кислоти?
 показать весь комментарий
 
 
Клоун в своем амплуа Выйдут войска, мы зайдем. Затем - граница, затем - выборы, - Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 6313 73%, вы хотели клоуна-президента? Распишитесь. Он еще 4 года вас смешить будет, если... патриоты нераздавят раньше нахер эту гниду...
 показать весь комментарий
 
 
Він взагалі адекватний? Чого вони вийдуть? Чим ти їх налякав, пісюном рояльним?
 показать весь комментарий
 
 
Владимир Александрович вернём Крым и Донбасс потом разберемся с Майданом
 показать весь комментарий
 
 
Как там с обменом? Президентсккое помиловиние получили? Получили. А ехать на ордло не поехали. Теперь свободные люди и остаються в контролирууемой части.
А какой ответ янелоха зечмо оманского? Как его нелохи поимели на камеры?
 показать весь комментарий
 
 
"вернем наши территории." - хоча б 1 раз сказало чмо слово "Українські землі", "частину України", "окуповані території". Території, шматок суходолу - для нього це просто гешефт з ***********, його не болить
 показать весь комментарий
 
 
-Выйдут войска , мы зайдем. Затем - граница , затем-выборы .Успокойся...
Вийдуть війська, ми зайдемо. Потім - кордон, потім - вибори, - Зеленський озвучив план реінтеграції Донбасу - Цензор.НЕТ 6614

 показать весь комментарий
 
Вофка якщо вийдеш ти на ху...й із України, то буде шанс повернути хоча б назад ті позиції які ти "***********************************-1"просрав за менше свого челонограйства!
 показать весь комментарий
 
Воно таки або дибільне, або укурене, або не з цього світу. Коли ж воно очікує виводу окупаційних військ? До того, як відведе ЗСУ до Дніпра чи після? А може ще й відвести війська на кримському напрямку? Скажімо до кордонів Кіровоградської області... Тоді вже точно путлер виведе свої війська з України і настане мир, який найвеличніше перелякане лайно бачило в очах вбивці.
 показать весь комментарий
 
Хтось щось зрозумів з цього набору незвязаних поміж собою слів?
Прошу висловлюватись адекватним; зебілів прошу не висовуватись
 показать весь комментарий
 
 
Они так долго издевались над Кличко, что Нелох решил перещеголять квартальный идиотизм.
 показать весь комментарий
 
 
Е-пр-ст........он такой «смешной-потешный» этот преЗедент........
КАК и КОГДА(!!!) «выйдут войска»? Судя из риторики окружения преЗедента - какие/чьи войска имеет в виду преЗедент?
 показать весь комментарий
 
 
Пані Інґрід, як воно у своїй макітрі =закончіло войну=, то воно думає, що і війська (невідомо, які, правда), куди хочуть, туди і йдуть, коли хочуть, заходять-виходять-стріляють ... п*ють-їдять ...
 показать весь комментарий
 
 
Психіатри, ось вам для аналізу і уточнення діагнозу маячня психа і нарика.

Абсолютно плутане і хаотичне мовлення ...
Воно не здатне ні сформувати, ні висловити думку.
Де зв*язки у реченні та між реченнями ?

Недорозвинена і неповноцінна істота.

Про вивід яких військ воно терендить ?
 показать весь комментарий
 
 
Это он просто в своей натуральной ипостаси, без заготовленных шпаргалок. Вийдуть війська, ми зайдемо. Потім - кордон, потім - вибори, - Зеленський озвучив план реінтеграції Донбасу - Цензор.НЕТ 7987
 показать весь комментарий
 
 



Volodymyr M.

@acidUA


Як повідомляє «UA:Рівне», серед 20 звільнених з полону бойовиків - уродженець Дубенщини з села Панталія Валентин Можаєв
Його затримали, коли той їхав на заробітки у Росію. Чоловік сказав матері, що хоче побачити, чи правда те, що показують в новинах про Донбас і Крим
 показать весь комментарий
 
 
Хтось сумнівався ?
Ще придворні (прикагальні) писаки не розчухалися: скоро почнуть ліпити попередні побрехеньки про =героїв-підпільників-диверсантів=, які "допомагали" СБУ, листівки розклеювали, провозили вибухівку ...
 показать весь комментарий
 
 
Результати роботи Зеленського і Ко:
1) Боротьба з олігархами завершилась, так і не почавшись.
2) Боротьба з корупцією завершилась, так і не почавшись.
3) Війна в голові Зеленського вже взагалі завершилась, тільки трішки пострілюють.
4) Про обміни полоненими, це взагалі шоу, віддаємо цінних свідків (Цемах), а нам повертають різне лайно. А справжніх полонених - військових, кримських татар, українських патріотів нам не повертають.
5) Здача України путіну стала пріоритетом зовнішньої політики Зеленського.
6) Економіка України здохла безповоротно. Зеленському взагалі начхати на економіку, він подарував її олігархам.
7) З захмарними зарплатами чиновників, наглядовими радами ніхто боротись не хоче ((Коболев за 2019 рік дохід - 342 млн.грн. , і вже Зеленський з ним уклав новий контракт)).
8) Бідність та зубожіння народу не зупинилось, а посилилось з катастрофічною швидкістю.
9) Такого провалу по бюджету не було мабуть за всю історію України.
10) Таємні договорняки і рішалово, продовжилось і навіть удосконалюється.
11) Весни і посадок в Україні, як не було так і не має. (Хіба що українських патріотів арештують).
12) Кумівство, сватівство і «свинарчуки» при Зеленському процвітають і проростають, як амброзія.
13) Все лайно і мразота, стали найкращими друзями зелених гуманоїдів. (Портнов,ОПЗЖ і.т.д).
14) Агенти ФСБ (Єрмак) вже прямо поруч з першою особою країни, і керують президентом, як пішаком. Про Медведчука я взагалі мовчу - тому що це лайно потрібно просто РОЗСТРІЛЯТИ під посольством Росії.
15) В країні ввели карантин і дикі штрафи, не забезпечивши населення елементарними засобами захисту (маски веземо з Китаю - стидоба).
16) Думки і бажання українського народу владу взагалі не цікавлать.
17) Стратегії розвитку України як не було так і не має, пливемо, як лайно за течією.
18) Відосики нашого гаранта - вже просто задовбали і бісять. Гарант живе в своєму акваріумі в якому все добре.
Ось такі досягнення нашого найвеличнішого, найрозумнішого ЗЕ імператора !!!
 показать весь комментарий
 
 
Да говорит вова все правильно, только делает наоборот.
 показать весь комментарий
 
Мне кажется Зеля не понимает, что для того чтобы выйти на границу с РФ, Украинские войска нужно в противоположную сторону от разведения двигать.
 показать весь комментарий
 
 
Петро, кажись, тоже самое все пять лет говорил... Какой итог? Никакого, от слова совсем! Вийдуть війська, ми зайдемо. Потім - кордон, потім - вибори, - Зеленський озвучив план реінтеграції Донбасу - Цензор.НЕТ 2906
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы "их" войска оттуда вышли, надо "их" оттуда вышибать силой. Они сами НЕ ВЫЙДУТ.\

Поэтому наивная надежда Порошенко, а теперь Зеленского, что русские образумятся, что санкции сделают своё дело - не будет этого. Нужен чёткий силовой план восстановления контроля над ОРДиЛО, а потом Крымом (включительно с Севастополем). Для этого надо готовиться материально-технически, дипломатически, военно-политически, морально-психологически.

Смешно слушать Президента / экс-Президента / кандидата в Президенты, когда он говорит "у меня есть план" и одновременно говорит "эта проблема не имеет военного решения".
Мужики, она НЕвоенного решения не имеет. Поймите это наконец.
Что силой забрано, только силой может быть возвращено.
Вы где-то видели преступника, который что-то украл, а потом передумал и принёс добровольно ? Только если полиция в него стреляет / на пятки наступает / закрыла. А иначе - никак.
 показать весь комментарий
 
А где хоть одно слово ЧЬИ войска?????? С марса????????)))))) У президента Украины после 6 лет войны даже духа не хватает сказать КТО ВРАГ УКРАИНЫ!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Российские войска выйдут до того как или до того как после?
 показать весь комментарий
 
интересно, на какой дури сидит членограй? он такой смешной и тупой как 95 квартал)))))
кого мы выбрали, я фигею)))))
 показать весь комментарий
 
 
>>мы зайдем.<<
Хто "ми"? Разом зі Звіробій та Фединою?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх