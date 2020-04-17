 Выйдут войска, мы зайдем. Затем - граница, затем - выборы, - Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
Приводим ответ президента, посвященный вопросу о реинтеграции оккупированных территорий, полностью.
"Большой результат - вернем наши территории. Вывод будет войск, незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с РФ. И обязательно там пройдут выборы.
Хотя все говорят о местных выборах. Я понимаю, что это очень важно. Но важно получить свою территорию прежде всего.
Когда ты получаешь свою территорию, надо не забывать ... потому что мы всегда говорим: а границу? Когда мы будем ее контролировать?
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Мы знаете что? А когда мы всех людей, которых пытали там долгие уже годы - а когда мы их увидим? Мертвы ли они - тогда вернем их родителям и почтим их память. Или они, дай Бог, живы.
Как это можно сделать? Надо иметь доступ туда. Поэтому для меня самое главное: выйдут войска, и мы зайдем. Если мы зайдем - мы сразу вернем своих людей к жизни. К жизни. Затем - граница. Затем - выборы", - сказал Зеленский.
Из Италии где 172 тыщи больных можно приехать, (с трудом) а с Донбасса где 21 человек нет.
И шо весь 95 квартал пойдет смешить?
нужно просто перестать стрелять
нужно просто перестать болеть
нужно просто перестать дышать
нужно просто чтобы русские вышли.
Уже даже сил нет этот бред комментировать.
Абсолютно, надо ВСЕМ прекратить стрелять!
- ты скока хахлоф завалил,******?
-йя не считал
- При майом ************** Украина выйдет в мировые лидеры. Вышли. В уровне загрязнения воздуха. Не ну правда,ну причем тут Зеленскай? Он жиж не говорил про лидерство конкретно. Дальше в преступнсти и уровне бедности лидерство захватим
А какой ответ янелоха зечмо оманского? Как его нелохи поимели на камеры?
Прошу висловлюватись адекватним; зебілів прошу не висовуватись
КАК и КОГДА(!!!) «выйдут войска»? Судя из риторики окружения преЗедента - какие/чьи войска имеет в виду преЗедент?
Абсолютно плутане і хаотичне мовлення ...
Воно не здатне ні сформувати, ні висловити думку.
Де зв*язки у реченні та між реченнями ?
Недорозвинена і неповноцінна істота.
Про вивід яких військ воно терендить ?
Volodymyr M.
@acidUA
Як повідомляє «UA:Рівне», серед 20 звільнених з полону бойовиків - уродженець Дубенщини з села Панталія Валентин Можаєв
Його затримали, коли той їхав на заробітки у Росію. Чоловік сказав матері, що хоче побачити, чи правда те, що показують в новинах про Донбас і Крим
Ще придворні (прикагальні) писаки не розчухалися: скоро почнуть ліпити попередні побрехеньки про =героїв-підпільників-диверсантів=, які "допомагали" СБУ, листівки розклеювали, провозили вибухівку ...
1) Боротьба з олігархами завершилась, так і не почавшись.
2) Боротьба з корупцією завершилась, так і не почавшись.
3) Війна в голові Зеленського вже взагалі завершилась, тільки трішки пострілюють.
4) Про обміни полоненими, це взагалі шоу, віддаємо цінних свідків (Цемах), а нам повертають різне лайно. А справжніх полонених - військових, кримських татар, українських патріотів нам не повертають.
5) Здача України путіну стала пріоритетом зовнішньої політики Зеленського.
6) Економіка України здохла безповоротно. Зеленському взагалі начхати на економіку, він подарував її олігархам.
7) З захмарними зарплатами чиновників, наглядовими радами ніхто боротись не хоче ((Коболев за 2019 рік дохід - 342 млн.грн. , і вже Зеленський з ним уклав новий контракт)).
8) Бідність та зубожіння народу не зупинилось, а посилилось з катастрофічною швидкістю.
9) Такого провалу по бюджету не було мабуть за всю історію України.
10) Таємні договорняки і рішалово, продовжилось і навіть удосконалюється.
11) Весни і посадок в Україні, як не було так і не має. (Хіба що українських патріотів арештують).
12) Кумівство, сватівство і «свинарчуки» при Зеленському процвітають і проростають, як амброзія.
13) Все лайно і мразота, стали найкращими друзями зелених гуманоїдів. (Портнов,ОПЗЖ і.т.д).
14) Агенти ФСБ (Єрмак) вже прямо поруч з першою особою країни, і керують президентом, як пішаком. Про Медведчука я взагалі мовчу - тому що це лайно потрібно просто РОЗСТРІЛЯТИ під посольством Росії.
15) В країні ввели карантин і дикі штрафи, не забезпечивши населення елементарними засобами захисту (маски веземо з Китаю - стидоба).
16) Думки і бажання українського народу владу взагалі не цікавлать.
17) Стратегії розвитку України як не було так і не має, пливемо, як лайно за течією.
18) Відосики нашого гаранта - вже просто задовбали і бісять. Гарант живе в своєму акваріумі в якому все добре.
Ось такі досягнення нашого найвеличнішого, найрозумнішого ЗЕ імператора !!!
Поэтому наивная надежда Порошенко, а теперь Зеленского, что русские образумятся, что санкции сделают своё дело - не будет этого. Нужен чёткий силовой план восстановления контроля над ОРДиЛО, а потом Крымом (включительно с Севастополем). Для этого надо готовиться материально-технически, дипломатически, военно-политически, морально-психологически.
Смешно слушать Президента / экс-Президента / кандидата в Президенты, когда он говорит "у меня есть план" и одновременно говорит "эта проблема не имеет военного решения".
Мужики, она НЕвоенного решения не имеет. Поймите это наконец.
Что силой забрано, только силой может быть возвращено.
Вы где-то видели преступника, который что-то украл, а потом передумал и принёс добровольно ? Только если полиция в него стреляет / на пятки наступает / закрыла. А иначе - никак.
кого мы выбрали, я фигею)))))
Хто "ми"? Разом зі Звіробій та Фединою?