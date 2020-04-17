EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  3110  42
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (5186) карантин (3268) COVID-19 (4048) коронавирус (2756)

 Карантин могут начать смягчать после 24 апреля, - Зеленский

Смягчение карантинных ограничений состоится, если после Пасхи не будет стремительного роста числа заболевших COVID-19.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"С правительством 24 апреля мы выйдем на коммуникацию с обществом. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Почему? Потому что частично людей нужно будет отпускать на работу, частично те отрасли, которые для нас очень важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае в отношении транспорта. То есть, такие вещи будут, если не будет очень большой волны", - сказал он.

Зеленский еще раз призвал украинцев оставаться дома на Пасху и подчеркнул, что именно от этого будет зависеть, снимут или не снимут карантин.

Читайте также: Если люди пойдут на Пасху в церковь, заболеть коронавирусом могут от 2% до 10% украинцев, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3189920
 
 
 Топ комментарии
 
Ніякої конкретики. Недорозуміння, а не президент.
 показать весь комментарий
 
Мели Емеля твоя неделя. Ванга бля,
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Має мова йти не про пом'якшення а про відміну незаконних рішень влади по запровадженню карантину! Конституція України забороняє вводити обмеження прав та свобод, а влада порушує Конституцію України і не збирається вводити особливий правовий режим! Отже ми маємо ту саму ситуацію що і за часів порошенка - війна йде а ми не реагуємо, епідемія йде а ми не реагуємо! Чим влада Зеленського відрізняється від влади порошенка? Ті самі незаконні дії та неефективні рішення, та сама непрофесійність та відсутність стратегії і тактики!
 показать весь комментарий
 
24 апреля-раз!,24 апреля-два!... Кто дольше!🔊
 показать весь комментарий
 
посоны,прикрутите ему намордник скотчем штоли уже
 показать весь комментарий
 
 
можемо корону йому на голові лопатою поправити Карантин могут начать смягчать после 24 апреля, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2898
 показать весь комментарий
 
 
Вова тебе уже с трудом верят твои 73% и лично беня уже перестраховался,назначив своего премьера
 показать весь комментарий
 
 
Ніякої конкретики. Недорозуміння, а не президент.
 показать весь комментарий
 
 
Для тих хто в танку - в Харкові громадський транспорт, як працював так і працює ніяких обмежень - 100 осіб в вагоні набиваються. Буде така кількість заражень - що Ухань стане Вуханем.
 показать весь комментарий
 
 
со вторника контора выходит на работу решением генерального
если ничего не случится
складывается впечатление что в самом нищем государстве европы
при нулевой поддержке государства шансы сдохнуть от голода выше чем от короновируса
 показать весь комментарий
 
 
Вы знаете , после этого клоуна , уже и смеяться разучился.кто пережил украинский карантин - тот в цирке не смеётся
 показать весь комментарий
 
 
Криклий говорит, что общественный транспорт пустят в июле . Кто из вас врет по срокам? Похоже, что бубочка.
 показать весь комментарий
 
 
Карантин и Самоизоляция быдла,это новая Мировая революция чЛенина Сралина.... Карантин могут начать смягчать после 24 апреля, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3897 Карантин могут начать смягчать после 24 апреля, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3897
 показать весь комментарий
 
 
Не нужно ни патронов ни снярядов,быдло само сдалось в ПЛЕН
 показать весь комментарий
 
 
Карантин снимут только после 9-го мая: главное - не дать украинцам считать свою победу победой.
 показать весь комментарий
 
а транспорт общественный в июне запустят? что это за смягчение? для кого??
 показать весь комментарий
 
 
голобородько давно заслужил импичмент..
столько просчетов, одни только маски, проданные крадуцким чего стоят.. и все замалчивается..
горит лес в Чернобыле, и здесь власти врут, что все нормально..
голобродько - вали обратно на сцену, клоунада во власти не для Украины..
 показать весь комментарий
 
 
толково! шоб уже 26-го нарід массово мог рвонуть на гробки!
 показать весь комментарий
 
 
9 мая Япония отметит день победы над быдлом,что отметит советское дерьмо,смотрите журналы Мицубиши,Панасоник и Джапан моторс
 показать весь комментарий
 
 
Количество заболевших пока идёт по нарастающей. В стране где лечат исключительно самоизоляцией и каждый день завозят тысячи свежих зомбаков.. Откуда взяться спаду заболеваемости?
 показать весь комментарий
 
 
А на 1 и 2 мая все ломанутся на природу на шашлык и всё по новой! Как раз смягчать надо после майских,раз уж месяц маринуют дома людей,всё равно там будет куча выходных и работать и так ничего не будет! Всё делают через одно место,сначала туристов с депутатами с Куршавелей позапускали с заграницы без тестов и консервации,маски распродали туда же,потом церквям рашкинского патриархата поблажки делают,всё для того,шоб побольше позаражались и был повод продлить карантин,та подождите ещё 2 недели пусть майские пройдут и ослабляйте карантин,столько сидеть по норам,шоб из-за тупости власти,потом ещё дольше сидеть прийдётся! Карантин можуть почати пом'якшувати після 24 квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4439
 показать весь комментарий
 
 
это чес, никто карантин снимать до 24 не будет, его могут только усилить.
 показать весь комментарий
 
 
Шариков заходит к Швондеру в гости с пузырем водки и говорит :
ну що ты Перестройка два струна? нету колбасы и бухла?давай накатим по одной,глядишь КоронвиРУС тоже станет БУХОЙ...
 показать весь комментарий
 
 
Контролировать народ страхом обычно удается недолго. Каждые сутки от туберкулёза умирает в среднем 11 человек, от пневмонии после гриппа в разы больше.
Если хронических заболеваний нет, то все будут жить переболев и приобрев иммунитет будут жить. Вирусологов и иммунологов слушать надо власти, а не запугивать народ.
Или другие цели стоят, на колени решили украинцев поставить?
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко правильно сделал что Сдал власть 73 % долпайопов. Карантин можуть почати пом'якшувати після 24 квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1221Без ГОВНА ШУТовского не вытащишь рыбу из Пруда Карантин можуть почати пом'якшувати після 24 квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1221
 показать весь комментарий
 
Что он сделал? Он 5 лет ничего не делал! Он довел страну до того, что народ проголосовал за кого попало. Слуг народа где собирали и какой был отбор? Маємо те, що маємо/Кравчук/
 показать весь комментарий
 
Два дебила это сила Кравчук Кучма,те че надо Матросов???
 показать весь комментарий
 
после 24, благодаря мудрой политике нашего президента только всё начнётся всерьёз.
 показать весь комментарий
 
 
чЛЕНИН придя к власти в дохлом СССре имел всего 4,64 % голосов в ДЕРЬМЕ,зато утопил в КРОВИ рюсскае ДЕРЬМО...Может ПОВТОРИМ???
 показать весь комментарий
 
 
За пропаганду того, что запрещено можно и ответить по полной.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх