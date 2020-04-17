 Карантин могут начать смягчать после 24 апреля, - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"С правительством 24 апреля мы выйдем на коммуникацию с обществом. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Почему? Потому что частично людей нужно будет отпускать на работу, частично те отрасли, которые для нас очень важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае в отношении транспорта. То есть, такие вещи будут, если не будет очень большой волны", - сказал он.
Зеленский еще раз призвал украинцев оставаться дома на Пасху и подчеркнул, что именно от этого будет зависеть, снимут или не снимут карантин.
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если ничего не случится
складывается впечатление что в самом нищем государстве европы
при нулевой поддержке государства шансы сдохнуть от голода выше чем от короновируса
столько просчетов, одни только маски, проданные крадуцким чего стоят.. и все замалчивается..
горит лес в Чернобыле, и здесь власти врут, что все нормально..
голобродько - вали обратно на сцену, клоунада во власти не для Украины..
ну що ты Перестройка два струна? нету колбасы и бухла?давай накатим по одной,глядишь КоронвиРУС тоже станет БУХОЙ...
Если хронических заболеваний нет, то все будут жить переболев и приобрев иммунитет будут жить. Вирусологов и иммунологов слушать надо власти, а не запугивать народ.
Или другие цели стоят, на колени решили украинцев поставить?