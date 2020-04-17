 Карантин могут начать смягчать после 24 апреля, - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"С правительством 24 апреля мы выйдем на коммуникацию с обществом. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Почему? Потому что частично людей нужно будет отпускать на работу, частично те отрасли, которые для нас очень важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае в отношении транспорта. То есть, такие вещи будут, если не будет очень большой волны", - сказал он.

Зеленский еще раз призвал украинцев оставаться дома на Пасху и подчеркнул, что именно от этого будет зависеть, снимут или не снимут карантин.

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