 "Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ

Об этом Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос о том, может ли Украина выжить без кредита МВФ, Зеленский ответил так: "Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать? А зачем нам довести ситуацию до дефолта? А зачем нам все эти испытания? Их и так много".
По словам президента, сейчас поддержка МВФ особенно важна для страны. "Если бы это было в другие времена, если бы было спокойно, мы могли бы об этом говорить - выгодно нам, выгодно нам. Сейчас это как кровь для организма человека", — сказал он.
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По словам Зеленского, речь идет о получении в общей сумме около 8-10 млрд долларов. Это не только деньги МВФ, но также средства Всемирного банка, Европейского Союза, кредиты под выгодные проценты.
"Я говорю почти ежедневно с лидерами других стран. С ОАЭ, Азербайджаном, с Канадой, кстати, благодарен также Ангеле Меркель, с Германией. Мы разговариваем. То есть, у нас будет больше денег. Все они привязываются только к одному - и США в том числе. Они говорят: будет, мы поддерживаем. Где-то это гуманитарная помощь, где это льготные кредитные деньги на поддержку экономики Украины. Зависит от сигнала. Сигнал для них? Один. Меморандум с МВФ", — сказал Зеленский.
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Президент пояснил, что для подписания меморандума с МВФ Украина должна была выполнить два условия: открыть рынок земли и принять закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам. Зеленский возмущен количеством поправок, которые депутаты внесли к банковскому законопроекту.
"16000 поправок! Ни одного закона, я в этом уверен. А до этого была земля - там было больше 5000. Скажите мне, пожалуйста: за все годы существования независимой Украины были законопроекты, в которых было от 5 до 16 тысяч поправок от депутатов Верховной Рады?" — спросил он.
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Шо-то типа про актрису немецкую, готовую принять со всех сторон...
Еще год назад - при Порохе - никакого кризиса не было, и МВФ был не нужен.
вся дрянь началась с твоим приходом.
не будет тебя и твоих вампиров - не будет никакого кризиса.
и не понадобится никакой МВФ.
Тільки при Порошенко кошти МВФ використовували для стабілізації і стимулу, то при цьому зеленому недо-президенті, кошти МВФ - це єдина можливість хоч трошки ще протриматись перед дефолтом.
але в останні роки за Пороха Україна погашала борги, а не збільшувала їх.
навіть до початку цього року ніяких особливих потреб у нових кредитах не виникало - ще 9 місяців проїхали на порошенківських запасах.
критичної ситуація стала десь у другій половині січня - коли стало ясно, що клованів усі в сраку іпали - і платити податки їм ніхто не збирається. Перед клованами замаячила перспектива несплати пенсій десь наприкінці другого кварталу - і отут в них заграло очко...
это даже петр алексеевич подтвердил с высокой трибуны вр когда призвал всех голосовать за банки и продажу земли
і крали, крали , крали..
О! До речі! Я тут все питаю і питаю "Що вкрав Порошенко", але відповіді так і не маю. Може ви скажете, чи дасте посилання? Бо Портнов теж так казав, а тепер під статтею в Панамі...
Але вкрав саме цінне-ЧАС!!
Гугліть ...))
А про час... Вам, на континеті Північна Америка, так не вистачає того часу, який Порощенко витратив на відновлення армії, на створення "русофобської" міжнародної коаліції, на безвіз, на Томос, на закріплення в Конституції курсу на ЄС та НАТО, на відродження мови?
У вас, в США, інших проблем немає? Краще в наступний раз, при виборі країни на проксі, виберіть щось нейтральне - Індію, ПАР чи КНДР...
а грошей в бюджеті ставало більше і більше.
ці красти перестали і гроші кончілісь
Вы сломали систему,
но это была система жизнеобеспечения.
Для прикола попробуй сломать в своём доме канализационную и газовую системы.
Ты и твои шакалы.
Вова в реальности: "Подайте, пожалуйста, на пропитание".
Nацик Степанович Скажений
@Mad_Nazik
- Убєрітє аружиє, - закричав з переляку Зеленський, приїхавши перевіряти перебіг тактичних навчань 80-ї ОДШБ. - Та як жеж без зброї, пане Президенте?.. Хочете, ми в них магазини заберемо? - прошепотів комбриг. - Забірайтє. Я Прєзідент, а нє лох какой-та! Мнє почті 43 уже!
когда корона нафиг упадет
а на обломках рюсскага дерьма
воспрянет чечен и калмык
и даже бурят с монголом
а все потому,что рюсскае гоффгно
пропахло ссычьём и дерьмом...
Днепр Бандеровский
6%+42%+51%+2%=101 Учителя виртуальной школы подтянулись....а **** имеют право на ошибку
Вова, в эту Раду ты привел всех тех, кто пачками наштамповал эти поправки. Ты в ответе за все это. Ты в ответе за все, что есть и будет со страной.
"Статистика, вона, на жаль, правдива. Вона така є. Зараз, дивіться, у нас 4,5 тисячі… Ну, трошки більше… Захворілих. З них 150 летальних. 150 летальних", - сказав він.
Варто зазначити, що вранці 17 квітня Міністерство охорони здоров'я поінформувало тільки про 125 летальних випадки серед хворих на коронавірус.
https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-v-ukraine-150-letalnyh-sluchaev-ot-covid-19/
Інтимний Лицар
@IntimateKnight
·16 апр.
Цікаво, що буде перевіряти Зеля, коли добудується все те, що почали при Пороху?
Та нєєє, в моєму кондуїті ти в адекватних...
Volodymyr Ariev
@VolodymyrAriev
·30 мин
Зеленський у Шустера обурюється 16000+ поправками, поданими до «антиколомойського» закону, необхідного для уникнення дефолту і катастрофи України.
Хочу нагадати, що 15732 поправки подали депутати, яких в ВР привів сам Зеленський.
Відповідальність за це несе лише він сам.
Иначе у быдла, которое выбрало зеленского президентов, случится когнитивный диссонанс...