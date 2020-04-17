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 Экономика
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Все про:законопроект (2400) Зеленский (5186) МВФ (2891)

 "Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина сейчас не может себе позволить рассуждать о том, выгоден или невыгоден ей кредит Международного валютного фонда.

Об этом Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, может ли Украина выжить без кредита МВФ, Зеленский ответил так: "Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать? А зачем нам довести ситуацию до дефолта? А зачем нам все эти испытания? Их и так много".

По словам президента, сейчас поддержка МВФ особенно важна для страны. "Если бы это было в другие времена, если бы было спокойно, мы могли бы об этом говорить - выгодно нам, выгодно нам. Сейчас это как кровь для организма человека", — сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: После принятия "антиКоломойского" закона иностранные кредиторы дадут $10 млрд, из них $6 млрд - в первый год, - Арахамия

По словам Зеленского, речь идет о получении в общей сумме около 8-10 млрд долларов. Это не только деньги МВФ, но также средства Всемирного банка, Европейского Союза, кредиты под выгодные проценты.

"Я говорю почти ежедневно с лидерами других стран. С ОАЭ, Азербайджаном, с Канадой, кстати, благодарен также Ангеле Меркель, с Германией. Мы разговариваем. То есть, у нас будет больше денег. Все они привязываются только к одному - и США в том числе. Они говорят: будет, мы поддерживаем. Где-то это гуманитарная помощь, где это льготные кредитные деньги на поддержку экономики Украины. Зависит от сигнала. Сигнал для них? Один. Меморандум с МВФ", — сказал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: 60% украинцев выступают против открытия рынка земли, 46% не хотят сотрудничества с МВФ, - соцопрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Президент пояснил, что для подписания меморандума с МВФ Украина должна была выполнить два условия: открыть рынок земли и принять закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам. Зеленский возмущен количеством поправок, которые депутаты внесли к банковскому законопроекту.

"16000 поправок! Ни одного закона, я в этом уверен. А до этого была земля - ​​там было больше 5000. Скажите мне, пожалуйста: за все годы существования независимой Украины были законопроекты, в которых было от 5 до 16 тысяч поправок от депутатов Верховной Рады?" — спросил он.

Читайте также: К законопроекту о банках подали 16 572 поправки, из них 4 770 комитет отклонил, - "слуга народа" Гетманцев

Источник: https://censor.net.ua/n3189916
 
 
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А в сериале для де...лов все было так красиво "Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ - Цензор.НЕТ 4983
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А в сериале для де...лов все было так красиво "Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ - Цензор.НЕТ 4983
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А какая упыряка предыдущую кровь высосала у полнокровного год назад организма ?
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Оставив страну с рекордными ЗВР, ростом ВВП в 3,3% и самой большой минималкой в СНГ? Ой упырь, так кровь сос...л, зато сейчас не у зебилов со...ут, а они сами сос...т "Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ - Цензор.НЕТ 3159
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можно вывести клоуна из цирка, но цирк из клоуна никак
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Та и в Юрмале тоже как-то про другое было.

Шо-то типа про актрису немецкую, готовую принять со всех сторон...
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А чё, всё правильно. Вот-вот прорвёт. )
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По-моєму це вже як герич для наркомана... чим далі - ти гірше...
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Эрдоган не мочит рюсскае быдло в ХЛАМ.Зеля ждет мышиьраццкий союз Молотов-Риббентроп "Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ - Цензор.НЕТ 995
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Так это ж твое монобольшинство? ты ж этот сброд и завел?
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зюзик!

Еще год назад - при Порохе - никакого кризиса не было, и МВФ был не нужен.

вся дрянь началась с твоим приходом.
не будет тебя и твоих вампиров - не будет никакого кризиса.
и не понадобится никакой МВФ.
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Давайте, не обманювати себе. Співпраця з МВФ була важливою і при Порошенко.
Тільки при Порошенко кошти МВФ використовували для стабілізації і стимулу, то при цьому зеленому недо-президенті, кошти МВФ - це єдина можливість хоч трошки ще протриматись перед дефолтом.
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спочатку - так.
але в останні роки за Пороха Україна погашала борги, а не збільшувала їх.
навіть до початку цього року ніяких особливих потреб у нових кредитах не виникало - ще 9 місяців проїхали на порошенківських запасах.

критичної ситуація стала десь у другій половині січня - коли стало ясно, що клованів усі в сраку іпали - і платити податки їм ніхто не збирається. Перед клованами замаячила перспектива несплати пенсій десь наприкінці другого кварталу - і отут в них заграло очко...
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Не коректно. При Поросі Україна нарощувала борги до 2017 року. Потім ситуація дещо стабілізувалась:

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если чел умер то это - надолго, а если он долбо..об то это навсегда
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прав он
это даже петр алексеевич подтвердил с высокой трибуны вр когда призвал всех голосовать за банки и продажу земли
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і тут мені згадався голобородько, як він послав мвф в дупу
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а в реальной жизни мвф послылает его в хопу
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Принц Салман и фюрер Эрдоган показали всему МРУ ЗА МЕСЯЦ,,РАБссия это ДЕРЬМО,что в военой сфере,что в нефтяной,РАБссия быдло ТУПОЕ.......... "Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ - Цензор.НЕТ 6302 "Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ - Цензор.НЕТ 6302
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Папіредники теж таку муйню втирали..
і крали, крали , крали..
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Так отож! А ці не крадуть так, що аж 300 лярдів діра в бюджеті... Звісно, без вірусу не обійшлось, але ще до нього дірка була в 100 лярдів... А кляті попередники крали так, що ВВП росло навіть на фоні війни...
О! До речі! Я тут все питаю і питаю "Що вкрав Порошенко", але відповіді так і не маю. Може ви скажете, чи дасте посилання? Бо Портнов теж так казав, а тепер під статтею в Панамі...
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Багато чого вкрав..
Але вкрав саме цінне-ЧАС!!
Гугліть ...))
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Знов щось абстрактне... Якщо ви вже нагуглили, то дайте посилання! Невже це так важко?
А про час... Вам, на континеті Північна Америка, так не вистачає того часу, який Порощенко витратив на відновлення армії, на створення "русофобської" міжнародної коаліції, на безвіз, на Томос, на закріплення в Конституції курсу на ЄС та НАТО, на відродження мови?
У вас, в США, інших проблем немає? Краще в наступний раз, при виборі країни на проксі, виберіть щось нейтральне - Індію, ПАР чи КНДР...
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ерали і крали,

а грошей в бюджеті ставало більше і більше.

ці красти перестали і гроші кончілісь
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Зеленского выбрали, чтобы изменить систему, но система изменила Зеленского. ))
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Поздравляю.

Вы сломали систему,

но это была система жизнеобеспечения.

Для прикола попробуй сломать в своём доме канализационную и газовую системы.
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Ну так ты все сделало для того, что бы МВФ этого кредита не дал.
Ты и твои шакалы.
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Зеленский.Да не мучай ты Украину.Мы справимся.
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а не ты ли агитировал, чтобы он стал президентом ?
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щоб отримати переливання крові, треба видалити пархату ракову пухлину на прізвисько бєня "Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ - Цензор.НЕТ 1776
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так это сердце этой кровеносной системы
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слишком много его в телевизоре начните выпускать новые тв с дополнительными экранами он уже не помещается в одном президент телевизора почти как государство в смартфоне вроде он есть и уже в жизни реальной нет
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Вова в кино: "МВФ, иди в жопу!".
Вова в реальности: "Подайте, пожалуйста, на пропитание".
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Nацик Степанович Скажений
@Mad_Nazik
- Убєрітє аружиє, - закричав з переляку Зеленський, приїхавши перевіряти перебіг тактичних навчань 80-ї ОДШБ. - Та як жеж без зброї, пане Президенте?.. Хочете, ми в них магазини заберемо? - прошепотів комбриг. - Забірайтє. Я Прєзідент, а нє лох какой-та! Мнє почті 43 уже!"Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ - Цензор.НЕТ 503
"Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ - Цензор.НЕТ 427
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придет для РАБссии деньОК
когда корона нафиг упадет
а на обломках рюсскага дерьма
воспрянет чечен и калмык
и даже бурят с монголом
а все потому,что рюсскае гоффгно
пропахло ссычьём и дерьмом...
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Днепр Бандеровский

6%+42%+51%+2%=101 "Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ - Цензор.НЕТ 1326 Учителя виртуальной школы подтянулись....а **** имеют право на ошибку

"Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ - Цензор.НЕТ 6817
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кажись я понял,почему все совки за зелебеню голосовали .всему виной комунякский кумач на Г+Г.ностальгия ,будь она неладна
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Гыг, не забывай, за зебила, в конечном счете, ТЫ проголосовал в 2014. И кто-бы, как-бы не пыжился, факт остается фактом. Я конечно понимаю, "кровавый режим януковоща", "бопутиннападе"... Сказки для идиотов © "Зараз це як кров для організму", - Зеленський розповів, чи може Україна вижити без кредиту МВФ - Цензор.НЕТ 5778
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котлеты - отдельно, а мухи зе - отдельно. нельзя быть таким неразборчивым, Антон. а то подхватишь корону и трипер за компанию.
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А кто такие 6%? Аптекари или гробовщики?
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этому организму нужна уже не кровь, а химиотерапия.
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"Скажите мне, пожалуйста: за все годы существования независимой Украины были законопроекты, в которых было от 5 до 16 тысяч поправок от депутатов Верховной Рады?"

Вова, в эту Раду ты привел всех тех, кто пачками наштамповал эти поправки. Ты в ответе за все это. Ты в ответе за все, что есть и будет со страной.
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Меня больше удивляет тот факт, что он и создал критическую экономситуацию со своими единомышленниками и ставленниками, экономика пошла по швам еще в октябре 2019, теперь ищет деньги, для чего? Чтоб до конца года их попросту пустить, как и до этого, в никуда? Какой смысл его действий, если они разрушают экономику? Инвесторы поубегали, крупнейшие иностранные доноры бюджета уехали, он вообще, дает себе отчет? Его партия рвет страну на части, его силовые структуры воспроизводят репрессии и узурпацию, при чем, действуют открыто, куча аудио-видео записей и ни единого расследования по его же людям и т.д. Это просто мрак. Это так, поверхностно описано. Я не понимаю в упор не видящих это зефанов, это катастрофа просто.
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні від коронавірусної інфекції загинули 150 осіб. Це на 25 більше, ніж інформували в МОЗ. Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі "Україна".
"Статистика, вона, на жаль, правдива. Вона така є. Зараз, дивіться, у нас 4,5 тисячі… Ну, трошки більше… Захворілих. З них 150 летальних. 150 летальних", - сказав він.
Варто зазначити, що вранці 17 квітня Міністерство охорони здоров'я поінформувало тільки про 125 летальних випадки серед хворих на коронавірус.

https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-v-ukraine-150-letalnyh-sluchaev-ot-covid-19/
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По-моему он вообще не понимает, кто такой президент. Вова, ты топ менеджер, которого народ нанял на работу. Твои главные задачи - это оборона страны и зарабатывание денег. Вова, не перераспределение, а ЗАРАБАТЫВАНИЕ.
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Інтимний Лицар

@IntimateKnight

·16 апр.

Цікаво, що буде перевіряти Зеля, коли добудується все те, що почали при Пороху?

"Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ - Цензор.НЕТ 5787
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"Сейчас это как кровь для организма" - назойливо жужжал голодный комар над украинским ухом...
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лучше дефолт и пизта Зеле ,все равно этот урод просрет деньги МВФ
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И доллар по 100 грн и тотальная безработица и в придачу новый вирус под названием "Русский мир".
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А когда Порошенко был президентом тогда это не было как кровь для организма, замечу тогда ситуация в Украине была на порядок сложнее.
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устроило кризис в энергетике , у нас уже начали свет отключать
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Зеленой банде невероятно повезло с коронавирусом, они теперь могут все на него спихнуть хотя задница в экономике началась еще до него, в первом квартале недобор по налогам 20% еще до всех вирусов и карантинов.
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Столько лет на этом форуме думала..... чего же тут не хватает. Теперь стало понятно - советов от Show Must Go On 6c974400 "Зараз це як кров для організму", - Зеленський розповів, чи може Україна вижити без кредиту МВФ - Цензор.НЕТ 8474
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Іра, і послати тут нема кого - всі організми поховались...
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Да их с каждым днем все меньше становится. Видно уже не получается врать.
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А ти - зебіл?
Та нєєє, в моєму кондуїті ти в адекватних...
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"Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ - Цензор.НЕТ 5274 Volodymyr Ariev

@VolodymyrAriev

·30 мин

Зеленський у Шустера обурюється 16000+ поправками, поданими до «антиколомойського» закону, необхідного для уникнення дефолту і катастрофи України.

Хочу нагадати, що 15732 поправки подали депутати, яких в ВР привів сам Зеленський.

Відповідальність за це несе лише він сам.
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Такое ощущение что Зеленский не президент, а пустое место. По всем вопросам ничего не может порешать.
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меня удивляют некоторые комментаторы , ищут врагов , ну ошиблись люди и уже покаялись
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Зачем "искать" врагов? Они у нас на виду...
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Зелень, "ти просто пи@диш наші гроші" (с)
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Зеленский в 2019г. получил страну с ростом ВВП и полным бюджетом, в стране не было безработицы, люди начали машины, квартиры покупать...
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То естьваЗЕлин в жопу МВФ, на потеху *****, не пошлет? А ***** согласовал такое безобразие? Или часть денег МВФ как при овоще уйдет в кремль?
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Просто начали в разы больше воровать вот и вся проблема.
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Срочно нужно переснимать серию Слуги Народа, где голобородько посылает МВФ...
Иначе у быдла, которое выбрало зеленского президентов, случится когнитивный диссонанс...
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не давать деньги и усе , посмотрим куда клоун побежит
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Если он один туда побежит, то попупного ветра в опу, а вот если всех нас туда потащит, то беда (((((
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