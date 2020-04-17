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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:армия РФ (5844) боеприпасы (1322) Луганщина (4324) Офис генерального прокурора (240)

 Возле позиций ВСУ на Луганщине выявлена противопехотная выпрыгивающая мина российского производства, - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задокументирован очередной факт поставки Российской Федерацией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированием в Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Возле позиций ВСУ на Луганщине выявлена противопехотная выпрыгивающая мина российского производства, - прокуратура 01

"При разминировании территорий вблизи боевых позиций ВСУ, расположенных в с. Крымское Новоайдарского района Луганской области, было обнаружено военное средство поражения производства РФ ОЗМ-72 - противопехотная осколочная выпрыгивающая мина кругового поражения. Указанный боеприпас не производится в Украине и не находится на вооружении Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Возле позиций ВСУ на Луганщине выявлена противопехотная выпрыгивающая мина российского производства, - прокуратура 02

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По данным следствия, мины такого типа применяются представителями незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ.

Возле позиций ВСУ на Луганщине выявлена противопехотная выпрыгивающая мина российского производства, - прокуратура 03

Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по фактам ведение агрессивной войны, а также нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем они будут передаваться в Офис Прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ к вооруженному конфликту на территории Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189915
 
   
 Топ комментарии
 
Та який там "ізобрєлі"... Німці подібні міни ще у Другу Світову застосовували... "Шпрінгмінен"... Чіпляєш "розтяжку, вириваєш чеку, спрацьовує спочатку "вишибний" заряд, що підкидає міну на метра півтора, а потім вона вибухає... Паскудна штука...
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Скількі же ети кондомі всякого гівна ізобрели?
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как раз хотел написать, откуда конструкцию дидыспиндили )
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А ржавая булавка на последнем фото для чего ?
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так из земли ж извлекли, а не с базы хранения
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Наверное вместо чеки. Да и если проржавеет - самоликвидация
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Скількі же ети кондомі всякого гівна ізобрели?
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Та який там "ізобрєлі"... Німці подібні міни ще у Другу Світову застосовували... "Шпрінгмінен"... Чіпляєш "розтяжку, вириваєш чеку, спрацьовує спочатку "вишибний" заряд, що підкидає міну на метра півтора, а потім вона вибухає... Паскудна штука...
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как раз хотел написать, откуда конструкцию дидыспиндили )
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выпрыгивающая мина российского производства

Возле позиций ВСУ на Луганщине выявлена противопехотная выпрыгивающая мина российского производства, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7034 Возле позиций ВСУ на Луганщине выявлена противопехотная выпрыгивающая мина российского производства, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6294
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Тоже вещественное доказательство. Интересно, если найдут европейское оружие, не стоящее на вооружении Украины, то Европа тоже замешана?
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Много ли на отброссии осталось трактористов для Донбасса , а то джавелины у нас лежат -ждут использования?
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Украина - суверенное государство. Имеет право закупать на законных основаниях хоть мечи джидаев.
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пехотные мины из Украины давно все уничтожены или вывезены в Россию.
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сепаров ****** и закапивают.. они потом детонируют на ваш вонючий язик.
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Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются", 11.04.20 19:07Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь мира
После командировки на Донбасс усилилось "желание закончить войну и достичь мира, чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности".Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
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У фашистов была шпринг мина, теперь она у рашистов
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Их с 16-го находят

https://www.depo.ua/rus/war/yak-viglyadae-smertonosna-vidma-yaku-vorog-zastosovue-proti-20072016084900
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