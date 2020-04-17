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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 Третья смерть в Лавре - от коронавируса скончался монах Никодим, прибывший ранее из Почаева

В Киево-Печерской Лавре в результате коронавирусной инфекции скончался монах Никодим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальномй сайте Киево-Печерской Лавры.

"Также с прискорбием сообщаем, что скончался насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской Лавры. Просим всех помолиться за упокой его души", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что после прохождения лечения от коронавируса в Лавру возвращаются шесть монахов, их состояние здоровья удовлетворительное.

"Братия будут находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора в г.Киеве. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189914
 
   
 Топ комментарии
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А вторая новость Вадику до с.аки, так как венерическая у него уже несколько лет.
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Прочитав новость и имя, так и понял быть мему
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А вот и Судный День!Бегом на исповедь,наперегонки.Маски не забудьте!!!
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Бог звільняє лавру.
атеїсти скажуть: сопадєніє.
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Мабуть, готуються звільнити Лавру для ПЦУ...
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как сказал бы любой матерый-натасканный православный - "воля божья"
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в беларуси бацка перетрахивал подчинённых, в лавре - сначала монахи друг дружку, а теперь ковирус всех их по очереди )
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А все потому что мало поклоны били, иконы недоцелованные опять же..
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пусть все попы УПЦ МП и РПЦ сдохнут!!!.. и мир станет чище!
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100 пудово - но вот куда "наши" Идиоты денуться - что в те кацапосекты ходят...
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помер никодим-та и ..й с ним
кладь яво в гроб
мать яво .б
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пошел в преисподнюю очередной насильник никодим из ФСБ - РПЦ, который призывал заражать украинцев друга друга вирусом, а теперь самосвяты-раскольники вражеского недогосударства предлагают соболезновать и сыпать бабло на подрывную деятельность против Украины-Руси.
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До відома - тільки що говорив з товаришем... Його дружина - з Гродненщини. Телефонувала туди, матері. Мати сказала - "Бреше бацька... Мруть люди від короновірусу, пишуть інші діагнози...".
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Тебе это зачем,юрконсул? Ты бы еще в ********* друзьям перезвонил.
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Старший Прапорщик Никодим - ФСБ кАцапия....- ну и фУй с ним ... сколько их там еще в живых осталось...
А наши Врачи могут "почистить" засланных казачков - "лечением"... Третья смерть в Лавре - от коронавируса скончался монах Никодим, прибывший ранее из Почаева - Цензор.НЕТ 1402
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За что им такое, может где то сильно нагрешили.
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Устали ждать помолиться за Пашку-мерседеса. Уже и гармошку прикупили!
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Момню эту точилу с этим кренделем в рясе, только водитель еще был
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