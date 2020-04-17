 Третья смерть в Лавре - от коронавируса скончался монах Никодим, прибывший ранее из Почаева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальномй сайте Киево-Печерской Лавры.
"Также с прискорбием сообщаем, что скончался насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской Лавры. Просим всех помолиться за упокой его души", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что после прохождения лечения от коронавируса в Лавру возвращаются шесть монахов, их состояние здоровья удовлетворительное.
"Братия будут находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора в г.Киеве. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи", - сказано в сообщении.
атеїсти скажуть: сопадєніє.
кладь яво в гроб
мать яво .б
А наши Врачи могут "почистить" засланных казачков - "лечением"...